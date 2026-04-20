加賀ソルネット株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：熊部 光洋)は5月20日(水)15時よりウェビナーを行います。笹木 涼氏より、Acrobat Studioの主要機能から実践的な操作ご紹介いただきます。





Acrobat Studio無料セミナー





【セミナー内容】

今回のウェビナーでは、Acrobat Studioの主要機能から基本操作までを体系的にご紹介し、これから活用を始める方でもスムーズに理解いただける内容をお届けします。

操作画面の概要や基本ナビゲーションを解説したうえで、実際のデモを通じて日常業務で活用できる実践的な操作方法をご覧いただきます。

さらに、PDFスペースの活用方法やGen Presentation機能を用いた資料作成の効率化など、業務の生産性向上につながる具体的な活用シーンについてもご紹介します。既存ユーザー、新規ユーザー、どなたでもご参加いただけます。









■ウェビナー概要

日程 ： 2026年5月20日(水)15:00～16:00

場所 ： オンライン

参加料： 無料(事前登録制)

※お申込みいただいた後に視聴用URLをお送りします。









■アジェンダ

1. 主要機能のご紹介

2. Acrobat Studioの始め方

3. 操作画面の概要と基本ナビゲーション

4. デモによる実践操作のご紹介

5. PDFスペースの活用方法

6. Gen Presentationの活用方法









■無料お申込みURL

https://pages.kgem.co.jp/20260520_Webinar_AcrobatStudio.html









■講師

笹木 涼(Ryo Sasaki )氏

デジタルメディア事業統括本部

営業戦略本部

ソリューションセールス製品戦略部

Senior Solution Consultant Document Cloud





AdobeにてDocument Cloudを担当するSE。企業のドキュメント基盤整備やPDF活用の高度化を支援し、AI活用を見据えたデータ整備や業務プロセス改善に取り組んでいる。

過去には、基幹系システム基盤や大規模ストレージ、HPC環境の設計・構築に従事し、ミッションクリティカル領域のアーキテクチャ設計を経験。

インフラから業務活用までを横断する実装視点を強みとする









【過去のウェビナー動画】

https://www.kgem.co.jp/seminar/archive/









【加賀ソルネット株式会社 EMカンパニーについて】

( https://www.kgem.co.jp/ )

教育機関向けにBYOD(個人PC販売)販売支援やApple・アドビ製品などの導入提案を行い、最適な製品選定からキッティング、納入、サポートまでワンストップサービスを提供しています。また、法人向けにも導入・販売を行い、お客様のニーズに合った最適なITソリューションを常に提供しています。





■Adobe Platinum Reseller

Adobe Platinum Resellerの認定を受け、文教マーケットでの豊富な経験とノウハウを生かし、アドビ製品の導入ご支援からサポートまでクオリティの高いサービスをご提供いたします。





▼Adobe Platinum Reseller

https://www.kgem.co.jp/adobe/





■Adobe Education Elite Partner

Adobe Education Elite Partnerプログラムは、日本の学校教育のデジタル化をサポートする包括的支援プログラムです。小中高校および大学専門学校における教育のデジタル化・デジタル活用推進をサポートします。





▼Adobe Education Elite Partner

https://adobe-edu.net/elite-partner-program/





■Apple VAR

Appleの正規販売代理店としてMacやiPadなどをただ納品するだけにとどまらず、お客様のご要望に合わせたキッティングを行ってからの出荷も行っております。





▼Apple VAR

https://www.kgem.co.jp/apple/









【会社概要】

会社名：加賀ソルネット株式会社

代表者：代表取締役社長 熊部 光洋

所在地：東京都中央区八丁堀3-27-10

設立日：1995年8月15日