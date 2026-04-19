株式会社Kiei、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISMS」認証を取得

株式会社Kiei

株式会社Kiei（本社：東京都港区、代表取締役：佐久間耀大）は、2026年3月16日付で、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022」の認証を取得したことをお知らせいたします。

■ 背景

当社はこれまで、AIによる変革を支援する「AX（AI Transformation）コンサルティング」および、ビジネスインパクトを生み出す「AI実装・システム開発」を通じて、多くのお客様の重要な経営データや機密情報を取り扱ってまいりました。近年、サイバー攻撃の高度化や情報漏洩リスクの高まりを受け、これまで以上に高いレベルでの情報セキュリティ管理体制が求められています。こうした状況に対し、お客様に安心してサービスをご利用いただける体制を客観的に証明するため、この度ISMS認証を取得いたしました。

■ 認証の概要

認証規格：ISO/IEC 27001:2022（JIS Q 27001:2023）

登録番号：JP26/00000068

認証範囲：AXソリューションサービスの企画・開発・提供、及び事業活動支援業務の遂行にあたり、それらの業務にかかわるすべての情報資産の管理

初回登録日：2026年3月16日

審査機関：SGS ジャパン株式会社（公益財団法人 日本適合性認定協会 ISMS-AC 認定）

■ 今後の展望

今回の認証取得は当社のゴールではなく、スタート地点であると考えております。今後もISMSの運用を通じて、全社員のセキュリティ意識の向上と管理体制の継続的な改善を行い、お客様に信頼いただけるパートナーとして、安全かつ高品質なサービスを提供してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社Kiei

代表者：代表取締役 佐久間耀大

所在地：〒105-0011 東京都港区芝公園２丁目１１－１ 16F

事業内容戦略から実装まで、AIによる変革を一気通貫で支援するプロフェッショナル集団。

AX（AI Transformation）コンサルティングを通じた経営戦略の策定から、現場への実装・伴走支援までを提供。

会社HP：https://kiei-inc.com/