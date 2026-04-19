6/5(金)~9/2(水)北海道の夏、Fビレッジで最高の乾杯を！ビアガーデン開催！期間中は北海道初出店の絶品グルメも！

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

北海道ボールパークFビレッジでは、6月5日(金)～9月2日(水)まで、《F VILLAGE BEER GARDEN supported by サッポロ クラシック》を開催いたします。

北海道を誇るサッポロ クラシックを楽しめるのはもちろん、北海道初出店の絶品グルメが、期間を3つに分けてFビレッジに集結！約200席の開放的なテラス席で、試合日・試合がない日を問わず、お楽しみいただけます。

会場内には特設ビジョンを設置し、野球観戦やステージイベントも！今年の夏は、おとなから子どもまで一日中満喫できるFビレッジへ行こう！

開催概要

第1弾 6月5日(金)～24日(水)

特設サイトはこちら :https://event.hkdballpark.com/2026/summer/beergarden[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/385_1_ff872026e7e445eae47209d2827a539a.jpg?v=202604190251 ]

6月5日(金)～24日(水)は、「大人も子どもも毎日楽しめるグルメイベント」をテーマに、ビールに合う逸品からお子様が大好きなメニューまで幅広く勢揃い！

家族でのお出かけや、友人同士での食事、仕事帰りの一杯など、さまざまなシーンでお楽しみください！

■店舗情報ciaobella rosso：ピザコーン博多こうじ屋：博多もつ焼きもつだらけEHIMEみきゃんずキッチン：蛇口からみかんジュースHungryDrive：チーズタコスキッチンカー空：富士宮やきそばキッチン海すずめ：沖縄ソーキそばそうめん専門甚：THE素麺メディトリーナ：ネギ塩牛タン丼よかよかキッチン：津城の炭火焼鶏由利屋：国産ローストビーフサンド■ドリンクメニュー（税込）- サッポロ クラシック 800円- ハイボール（デュワーズ） 650円- レモンサワー（サッポロサワー氷彩1984レモン） 650円- シークワーサーサワー（サッポロサワー氷彩1984シークワーサー） 650円- 各種ソフトドリンク 380円

※飲食物の持ち込みは遠慮願います

F VILLAGE BEER GARDEN 限定！FIGHTERSビアバット発売！

■昨年の様子

ビアガーデン会場にて、ビールをもっと楽しめる「FIGHTERSビアバット」を数量限定発売いたします。ビール好きの方はもちろんの事、ジュースでの販売もしますのでアルコールが飲めない方もゲットできます！

※画像はイメージです■購入方法- 観戦チケットのオプションとしてご購入（https://ticket.fighters.co.jp/）【これから観戦チケットを購入する方】Fチケでのチケット購入時に、オプションも追加して購入いただけます。【対象試合の電子チケットをお持ちの方】お手持ちのFチケマイチケットの「変更する」ボタンからオプション追加が可能です。（操作方法：https://www.fighters.co.jp/expansion/fticket/change.html）- スタジアムツアーのオプションとして購入（https://ticket.fighters.co.jp/activity/list?group=tour）- 上記のチケットオプションの他、ビアガーデン会場内キッチンカーでも直接ご購入いただけます（販売数量に達し次第終了となります）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/385_2_7d295b3ad87675875b827c06e68fb84c.jpg?v=202604190251 ]

※容器のみの販売は行いません

※場内への持ち込み可能です。観戦ルールを守ってご利用ください

※ビアバットは飲料容器ですので、振り回すなど、周囲のお客様のご迷惑となる行為はお控えください

協賛

サッポロビール株式会社