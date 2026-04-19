CONTACT Software、次世代の AI 主導型産業に向けた「Fourier AI」を発表、PLM に搭載

CONTACT Software GmbH

CONTACT Software GmbH （本社：ドイツ・ブレーメン、以下 CONTACT） はこのたび、産業分野向け次世代 AI 基盤「CONTACT Fourier AI」を PLM に搭載することを発表しました。Fourier AI は、最先端の AI 技術と完全なデータ主権、そして高度なエンジニアリングおよび製造分野における深い専門知識を、CONTACT のモジュール型プラットフォーム「CONTACT Elements」と統合し、製品開発、製造、サービスの各プロセスにおいて、最大限の効率化とスピード向上を実現します。

産業分野における AI 活用の新たな基盤

産業界にとって、人工知能（AI）はもはや将来の構想ではなく、現実の経営課題となっています。一方で、汎用的な AI ツールは産業特有の要件を十分に満たせず、データやシステムの分断を招き、運用コストの増大、さらにはデータ主権の損失といった課題を引き起こしてきました。

CONTACT は「Fourier AI」によって、産業における次の価値創出レベルを支える技術基盤を提供します。本ソリューションは、機械・プラントエンジニアリング、自動車産業、さらには高度なコンプライアンス要件が求められる業界の複雑なニーズに対応するために設計されています。製品ライフサイクルのあらゆる段階に AI を組み込み、生産性を大幅に向上させます。

CONTACT の CEO である Karl Heinz Zachries （カール・ハインツ・ザハリース） は次のように述べています。「Fourier AI は、AI を企業にとっての戦略的成功要因に変えます。優れた自動化の能力により、企業はより迅速に行動でき、生産性を高め、グローバル競争における人件費の不利を軽減することが可能になります」

産業用途に特化したドメイン特化型 AI

Fourier AI は、一般的な AI ツールとは異なり、産業用途に特化した AI アプリケーションを提供します。パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスなど、あらゆる環境に対応し、マルチモーダルデータを文脈に応じてシームレスに活用できます。

CONTACT の CTO である Frank Patz-Brockmann （フランク・パッツ・ブロックマン）は次のように説明しています。「産業向け AI はコンシューマー向けアプリケーションとは異なる要件を持っているため、Fourier AI を開発しました。例えば類似部品を探すエンジニアには、形状、材料、製造プロセスを正確に理解できる AI が必要です」

Fourier AI は、業界をリードする AI モデルと、CONTACT が高度なエンジニアリング業務向けに独自開発した専門的な AI アプリケーションを組み合わせています。Fourier Orchestrator が、タスクごとに最適な AI モデル（サードパーティ製、オープンソース、または自社開発）をダイナミックかつ自動的に選択します。これにより、時間の節約に加え、利用状況の可視化と正確なコスト管理を実現します。

CONTACT Elements とのシームレスな統合

Fourier AI の大きな特長は、モジュール型プラットフォーム「CONTACT Elements」との密接な連携にあります。Fourier AI は、同プラットフォームのエンドツーエンド アーキテクチャにインテリジェントレイヤーとして深く統合され、分野横断的にすべてのエンジニアリングプロセスとデータを文脈に沿って活用可能にします。

これにより、初期の顧客要件から完成した製品・アセンブリに至るまで、製品開発プロセス全体を包括的に理解した上で、信頼性の高い AI 活用が可能となります。既存のセキュリティポリシーやアクセス権限は自動的に継承され、すべての操作は監査対応可能な形で記録されるため、高いコンプライアンスと監査安全性が確保されます。

デジタル主権を標準で確保

Fourier AI は「Security by Design」の原則に基づいて開発されており、完全なデータ主権を提供します。機密性の高いエンジニアリングデータは顧客拠点内に保持したまま、高度な計算処理を要する AI 処理のみを GDPR に準拠した安全なクラウド環境で匿名実行することが可能です。

また、CONTACT Elements の堅牢なロールおよび権限管理機能により、AI はユーザーが権限を持つ情報のみにアクセスします。これにより、顧客のデータおよびノウハウが最大限に保護されます。

Hannover Messe にて実演展示

CONTACT Software は、2026年4月20日（月）から24日（金）までドイツ・ハノーファーで開催される世界最大級の産業見本市「Hannover Messe 2026」に出展し、同社のプラットフォーム「CONTACT Elements」を通じたデジタルトランスフォーメーションの加速と、持続可能なイノベーションを推進する戦略的な AI 活用について紹介します。ホール17・ブースH24に出展します。希望者は、CONTACT Software のウェブサイトより無料の個別来場者チケットを取得できるほか、会場にて CONTACT のスペシャリストとの相談やライブデモの事前予約も可能です。製造業に特化した Fourier AI も体験することが可能です。

CONTACT Software について

CONTACT Software は、製品開発プロセスおよびデジタル トランスフォーメーション分野におけるオープンスタンダードソフトウェアのリーディングベンダーであり、オープンソースのパイオニアです。プロジェクト管理、業務プロセスの確実な実行、仮想製品モデルおよびデジタルツインを活用したグローバルな協業を支援するソリューションを提供しています。