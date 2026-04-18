株式会社Gloture、Amazon公式ショップにて閉店セールを開催！クーポン適用で最大50％OFFの特別価格で人気ガジェットを一挙放出

株式会社Gloture

株式会社Gloture（本社：東京都港区、代表取締役：希咲 君一）は、Amazon公式ショップ「GeeTokyo」の閉店に伴い、これまでのご愛顧への感謝を込めた閉店セールを開催いたします。本セールでは、人気のガジェットやライフスタイル製品を中心に、クーポン適用で最大50％OFFの特別価格にてご提供いたします。

■閉店セール概要および開催内容のご案内

同ショップではこれまで、スマートデバイスや周辺機器をはじめ、機能性とデザイン性を兼ね備えたガジェット製品を幅広く展開し、多くのお客様にご利用いただいてまいりました。日常をより快適に、よりスマートにする製品ラインナップは、多くの支持を集めてきました。

今回の閉店にあわせて、人気製品を中心に、クーポン適用で最大50％OFFの特別価格にてご提供いたします。これまで気になっていた製品を手に取る絶好の機会として、ぜひご活用ください。

開催期間：4月18日～4月27日

※セール対象製品は在庫限り・数量限定となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32456/table/2375_1_73eb8d80e3df86b9766bf1824eb58ddd.jpg?v=202604180151 ]

※表記価格は税込です。

■セール対象の注目製品

■Moon G

「Moon G」（ムーン・ジー）は、月の模型が宙に浮かぶ幻想的なデザインが魅力のインテリア照明です。

高精度3Dプリンターにより月面のクレーターまでリアルに再現し、土台にはワイヤレス充電機能も搭載。空間演出と実用性を兼ね備えたアイテムです。

商品ページはこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CLVHY97C

■Moon exG

「Moon exG」（ムーン イーエックスジー） は、宙に浮かぶ月がゆっくりと回転する、印象的な月型ライトです。

3Dプリンターでクレーターまで繊細に表現したリアルな月の造形に加え、3段階調光に対応し、お部屋の雰囲気に合わせて灯りを楽しめます。

商品ページはこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CRVY2YFJ

■Cloudy-G

「Cloudy-G（クラウディージー）」は、雲が空中浮遊しながらやさしく光る、幻想的なインテリアランプです。

360度回転するユニークなデザインに加え、イエローとブルーの2色のライト、ウッド調デザインとタッチ式スイッチで使いやすさにも配慮しています。

商品ページはこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CRVXN56Y

■GeeMagic Pro

「GeeMagic Pro（ジーマジック プロ）」は、

爪を手軽に整えられる電動爪切りです。

2段階スピード調節や静音設計に加え、暗い場所でも使いやすいLEDライトを搭載。さらにUSB充電式のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。

商品ページはこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BPF5YT4Y

■retroCUBE

「retroCUBE」（レトロキューブ）は昔のデジカメ風のレトロな写真が撮れるデジタルカメラです。

クラシックデザインながら手のひらサイズで持ちやすく、インカメラや動画撮影機能も搭載。

大人から子どもまで楽しめるミニトイデジです。

商品ページはこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCYLTGN6

■CapacMouse

「CapacMouse（キャパックマウス）」は、直径約4cmの持ち運びに便利な超小型マウスです。

3種類の接続方法に対応し、静音設計で使いやすさも抜群。

リモートワークや外出先でのPC作業におすすめです。

商品ページはこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM4JPNDW

■ZephGale

ZephGale（ゼフゲイル）は、コンパクトながらパワフルな風を届けるポータブルファンです。

最大80,000RPMの強力モーターと4500mAhバッテリーを搭載し、長時間使用が可能。

空気入れやヘアドライヤーとしても使える多機能設計で、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。

商品ページはこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2DLRLJH

■Insta Nail

Insta Nailは、ネイルに貼るだけでスマートに連絡先交換ができるマイクロチップです。

電話番号やメールアドレス、SNS情報などを登録できるほか、7mm×7mmの小型・柔軟設計でネイルになじみやすく、パーティーや会合での新しいコミュニケーションツールとして活用できます。

商品ページはこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BV1ZDB9J

■株式会社Glotureについて

「ガジェットのZARA」となることを目標に、2015 年に設立されました。

「Smarter by Design」という経営哲学のもと、最新のトレンドと考え抜かれたデザイン、そして厳格な品質管理を重視し、革新的な製品を世の中に広めていきます。

URL: https://gloture.co.jp

■ Gloture公式商品取扱ショップ

BONZ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/bonz/

■ Gloture公式ショップ

GeeTokyoストア：https://www.amazon.co.jp/s?me=A2SVV7FUH0NP92&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A2SVV7FUH0NP92&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

■ Gloture公式MEDIA & SNS

ガジェットメディア「MODERN g（モダーン・ジー）」https://modern-g.com/

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