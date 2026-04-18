「見えない家事・育児負担」をカルタで笑顔に変える

特定非営利活動法人ひと・コネクト兵庫

NPO法人ひと・コネクト兵庫（兵庫県）が運営するライフアシストプロは、家事・育児の「見えない負担（ケアワーク）」を可視化するオリジナルキャラクター「しれっとゆう子さん」のカルタカード・LINEスタンプを展開。三田市をはじめ相生市・綾部市・芦屋市など複数自治体への採用実績、神戸新聞への掲載を経て、このたびより多くの家庭・自治体・企業に届けるべく、本格的な全国展開をスタートします。自治体・企業への導入提案、協賛・タイアップのご相談も受け付けています。

「しれっとゆう子さん」のカルタカード



■ 背景：まだ「見えない」家事・育児の負担

家事や育児にかかる時間・労力・精神的負荷の大部分は、今なお女性に集中しています。内閣府の調査によると、夫婦間の家事分担比率は女性側が約8割を占めており、この「見えない負担」が、女性の就労継続・キャリア形成・メンタルヘルスに大きな影響を与えています。

実際に企業の新入社員研修の場でも、仕事と家事・育児の両立への不安や関心を口にする若者が増えており、この問題は今まさに次世代の切実なテーマとなっています。

しかし、この問題を「正面から語り合う」のはハードルが高い。そこで生まれたのが、「しれっとゆう子さん」というキャラクターです。

■ 「しれっとゆう子さん」とは

ゆう子さんは、2度目の育休中のワーキングマザー。上司の冷たい態度、夫の育休拒否、上の子の育児…現代の多くの女性が抱えるリアルな葛藤を体現するキャラクターです。

彼女の特徴は、不満を爆発させず「しれっと」本音を伝えること。そのしなやかさが共感を呼び、家族内の対話を自然に促します。

■ プロダクト概要

【カルタカード「みんなで気づく 家事と育児と思いやり しれっとゆう子さん」】

絵札46枚・読み札46枚・説明書1枚 パッケージサイズ：18×12.6×2.6cm

家事・育児の「見えない負担」を題材にした46のシーンを描いた、対話型カードゲーム

時短家事コーディネーター・整理収納アドバイザー・管理栄養士・保育士・イラストレーター等の専門家チームが共同開発

販売価格：\3,982（税込） ECサイト（stores）にて販売中

「しれっとゆう子さん」のカルタカード「しれっとゆう子さん」のカルタカード

【LINEスタンプ「しれっとゆう子さんから夫に贈るスタンプ 第一弾」】

「言いたいけど言えない」日常のモヤモヤをゆう子さんが代弁するスタンプ

家事・育児の分担をユーモアで伝えるコミュニケーションツール

LINEストアにて販売中

「しれっとゆう子さん」のLINEスタンプ「しれっとゆう子さん」のLINEスタンプ

■ これまでの実績

三田市人権・男女共同参画プラザ主催事業として採用・LINEスタンプ制作プロジェクトを半年間実施

相生市・綾部市・芦屋市の男女共同参画イベントにカルタが採用され、広域での展開実績を確立

「子育て支援メッセ」にてカルタ展示・ワークショップを開催、子育て世代から高い共感の声

神戸新聞NEXT（三田版）に取り組みが掲載（2026年1月）

「LAPメソッド」として自治体向け講座・研修プログラムとしても展開中

「名もなき家事」を見える化するWS_芦屋

■ こんな場面で活用できます

自治体様：男女共同参画センターでの講座、プレパパ・ママ教室の体験ツールとして

企業様：多様性（DE&I）推進、健康経営、男性の育休取得推進に向けた社内研修として

福利厚生：産休・育休に入る従業員への「コミュニケーション支援ギフト」として

■ 今後の展開

全国の自治体・企業への導入提案を本格化

Instagramを中心としたSNS発信強化・フォロワー拡大

メディア・WEB媒体へのタイアップ展開

LINEスタンプ第二弾・新グッズの企画開発

■ 導入・ご購入・連携のご相談

しれっとゆう子さんのカルタ・コンテンツは、以下の形でご活用いただけます。

【自治体・企業の皆様へ】

● カルタを使った講座・研修プログラムの導入（出張・オンライン対応可）

● 男女共同参画・ダイバーシティ推進・健康経営の取り組みとしてのご活用

● 協賛・タイアップ・コラボレーションのご相談

【一般の方・ギフトをお考えの方へ】

● カルタカード：ECサイト（stores）にて販売中 https://lifeassistpro.stores.jp/

● LINEスタンプ：LINEストアにて販売中

導入・連携・協賛のご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

お問い合わせ：https://lifeassistpro.jp/inquiry/

代表理事 戎 康宏 から一言

「家族の中にある『言いにくいこと』を、ゆう子さんのキャラクターを通じてしれっと伝えてほしい。笑いながら気づいて、変わっていける社会を目指しています。」



■ 団体概要

団体名 NPO法人ひと・コネクト兵庫 / ライフアシストプロ

所在地 兵庫県

代表者 代表理事 戎 康宏

設立 2013年2月27日

事業内容 ワークライフバランス支援、自治体向け講座・研修、「しれっとゆう子さん」コンテンツ展開

WEBサイト

https://human-connect-hyogo.org/

https://lifeassistpro.jp/

Instagram @shirettoyukosan

ECサイト

https://lifeassistpro.stores.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

NPO法人ひと・コネクト兵庫 / ライフアシストプロ 広報担当 野間 和美

WEB：https://lifeassistpro.jp/inquiry/