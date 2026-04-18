『三國志 真戦』PKシーズン「討逆覇道」4月18日開幕！新システム「国策」実装、水陸並進で戦局一変！新事件戦法「摧鋒断刃」登場！

Qookka エンタテインメント株式会社

Qookka Entertainment Limitedが株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPを使用し、同社監修のもと開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』。同ゲームにて、2026年4月18日よりPKシーズン「討逆覇道」が開始することをお知らせいたします。

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https://oslink.qookkagames.com/r/BkKm8DhI

興平元年、孫策は玉璽を質として袁術に兵3000を借り、江東へ進軍。

瞬く間に諸郡を連破し、破竹の勢いで呉の礎を築き上げていった。

いざ、真の戦場へ！PKシーズン「討逆覇道」開幕！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2uTbRcM7vK0 ]

本シナリオでは、君主は同盟単位で天下を争い、「国策システム」「統軍整備」「水陸並進」などの特殊なシステムを活用しながら戦略を展開していきます。

新しい策略システム「国策」登場

4つの異なる国策ルートが資源、発展、戦闘など多方面にわたる強化効果をもたらします。国策は外交・建設・拡張・軍武の4種類に分かれ、それぞれ3段階の効果が存在します。君主は状況に応じて特性を選択できます。

また、国策は天命覇業の進行に応じて順次開放されます。

- 【小覇王の威名】達成：国策一開放- 【兵者詭道】達成：国策二開放- 【太史慈降伏】達成：国策三開放

資源獲得量の増加、招降待機所、指令による部隊強化、守備軍部隊のカスタマイズなど国策の選択によって、発展重視・戦闘重視など異なる戦略ルートを構築でき、陣営争いにさらなる戦術的な奥行きをもたらします。

水陸並進で戦局一変！さらに、統軍整備再登場！

水陸並進で戦場がさらに拡張

本シナリオでは、水陸並進による立体的な戦略展開が可能となり、陸路と水路を相互に連動させながら一気呵成の進軍を実現します。新たに簡易渡船場や渡船場が追加されました。占領することで拠点として利用でき、部隊の行軍ルートを大きく広げる重要な拠点となります。簡易渡船場や渡船場を活用して水路へと進入でき、水上で敵軍との戦闘ができます。簡易渡船場は陸上からのみ攻城が可能（陸上での連地条件を満たす必要あり）で、水路からの攻城はできません。

資源州には複数の水路が存在し、水軍駐屯地や渡船場などの重要拠点が配置されています。また、水路エリアでは連地条件が不要となり、水軍駐屯地や渡船場、資源地への攻撃が可能となるため、戦略機動力が大幅に向上します。戦場の地形を巧みに利用し、同盟と協力して資源州の覇権を争いましょう。

統軍整備再登場

天命覇業【小覇王の威名】を達成すると、統軍整備が開放されます。本システムでは、各武将に2つの特性を選択して強化することが可能です。特定武将を重点的に強化できるほか、統軍武将のリセット機能も利用できます。これにより、部隊編制の自由度がさらに高まり、戦略の幅が大きく広がります。

新たな事件戦法「摧鋒断刃」＆新武将「SP歩練師」が登場！

事件戦法「摧鋒断刃」

交換条件：★5孫策×1+★5呉×1

戦法効果：

通常攻撃後、敵軍1名に3回の兵刃ダメージ（ダメージ率33％→66％、毎回目標を個別に選択）を与える。また目標の武力が自身より低い場合、目標の与ダメージを10％→20％（武力の影響を受ける）低下させる。この効果は1ターン持続する。

新武将「SP歩練師」登場

孫権の妻。孫魯班、孫魯育の母。歩騖と同族。

兵種適正：騎兵C、盾兵C、弓兵S、槍兵C、兵器A

固有戦法：賢淑の徳（指揮戦法）

継承戦法：深計遠略（指揮戦法）

固有戦法「賢淑の徳」は、主将の機能性状態の数に応じて計略ダメージを与えることができ、部隊内の重要なダメージソースとなる。

「討逆覇道」シナリオ特別企画ー新シーズン賞金企画「軍費総力戦」を開催予定！

軍費を大盤振る舞いし、三軍を労いましょう！

本イベントでは、レア装備素材や建築資源、さらには大量の金銖などを大盤振る舞い！戦場を席巻し、中原の覇者を目指す皆様の一助として大いに貢献いたします！

イベントの詳細や特典内容につきましては、公式Xのお知らせをご参照ください。

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https://x.com/ShinSen_SGS

さらに、新シーズンの開幕を記念して、公式チャージセンター限定キャンペーンもまもなくスタート！イベント期間中は、限定5％割引に加え、限定購入特典もプレゼント！

詳細は公式Xの最新告知をご確認ください。

https://x.com/ShinSen_SGS(https://x.com/ShinSen_SGS)

＜『三國志 真戦』について＞

『三國志 真戦』は、Qookka Entertainment Limitedがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発したスマートフォン向けゲームアプリです。「三國志」シリーズ原作の遊び方をしっかりと継承しています。

本作では、「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、「課金すれば強くなる」というゲームデザインは一切ありません。リアルな戦場環境では、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ！

百万マスにも及ぶ超巨大マップで千軍万馬が激突！無数の英傑達がこの三国志の大地に集い、天下の覇権を巡り堂々会戦！“真”の戦略と策略の真髄を体験できる、シーズン制戦略シミュレーションゲーム。

シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください！

▼ゲームダウンロード

https://oslink.qookkagames.com/r/BkKm8DhI

▼公式情報サイト

公式サイト：https://sangokushi.qookkagames.jp/

公式X：https://x.com/ShinSen_SGS

公式Discord：https://discord.gg/shinsen

＜「真戦」シリーズについて＞

「真戦」は歴史シミュレーションに特化したグローバル戦略ゲームブランドです。シリーズ共通のスローガンの「知略を尽くし、命を燃やせ」をテーマとして、より高度な策略を展開し、没入感のあるゲーム体験を持続的に提供できるよう努めております。

＜Qookka Entertainment Limitedについて＞

■会社名：Qookka Entertainment Limited https://www.qookkagames.jp/

■所在地：東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン27F

■設立日：2012年2月

■事業概要：ゲームの開発 ・ 運営

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