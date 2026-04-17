moxymill単独ライブイベント『moxymill Special Day -6 Charms-』moxymill Official Fanclub 会員先行（抽選）受付開始！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、2026年5月31日（日）にmoxymillとして約1年ぶりの単独ライブイベント『moxymill Special Day -6 Charms-』の開催が決定し、moxymill Official Fanclub 会員先行（抽選）の受付を本日19時より開始したことをお知らせいたします。

moxymillは「SWEET」「POP」「COOL」など異なるCharm（コンセプト）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるユニークなスタイルで注目を集めるガールズグループ。

本ライブイベント『moxymill Special Day -6 Charms-』は、グループの魅力である“6つのCharm”をテーマに構成された特別公演。約1年ぶりの単独イベントとして、これまでの活動の集大成をお魅せします。

2部構成で実施され、第1部のファンミーティングでは、この日限りの“体験型コンテンツ”を多数用意。メンバーとの距離の近さを感じられる、ファンにとって特別な時間をお届けします。

第2部のワンマンライブでは、オリジナル曲はもちろん、この日のために用意した特別な演出を含め、磨き上げられたパフォーマンスを披露。moxymillならではの世界観を存分に味わえるステージとなります。

さらに、当日はグッズ販売や特典会の実施も予定しており、公演とあわせて一日を通してmoxymillの魅力を堪能できるライブイベントとなっています。

詳細はOfficial HPをご覧ください。

https://moxymill.com/news/detail/356

■公演概要

[公演名]moxymill Special Day -6 Charms-

1部 FANMEETING

2部 ONEMAN LIVE

[開催日/会場]

2026年5月31日（日）

場所：BASE GRANBELL (東京都中央区銀座7-2-18 グランベルスクエアB2F,B3F）

1部 開場13:20/開演14:00

2部 開場17:20/開演18:00

[チケット料金]

スタンディング 各部7,500円（税込）

スタンディング 1部2部通し券 14,000円（税込）

[チケット先行スケジュール]

moxymill Official Fanclub先行（抽選）

2026年4月17日（金）19:00～4月30日（木）23:59

チケットお申込みはこちら：https://moxymill.com/feature/282ad5e559b6e6756783596ebb12e2b0

▼moxymillオフィシャルサイト

https://moxymill.com/

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■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/