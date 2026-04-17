【4月26日発売】甘味処鎌倉、「わらびもちドリンク 和のチョコミント」を全国店舗で販売開始

株式会社 K&S

甘味処鎌倉は、2026年4月26日より、期間限定商品「わらびもちドリンク 和のチョコミント」を全国店舗にて販売開始いたします。

年末年始に開催した「わらびもちドリンク総選挙」にて【季節賞】を受賞したアイデアをもとに開発された新商品です。

本商品は、甘味処鎌倉の人気商品であるわらびもちドリンクに、やさしい爽快感のミントと濃厚なチョコレートソースを合わせた、和と洋が調和する新感覚の一杯です。

見た目にも涼やかなミントブルーのカラーで、初夏の季節にぴったりの味わいと世界観をお楽しみいただけます。

年末年始総選挙の画像

●商品概要

<商品名>

わらびもちドリンク 和のチョコミント

<発売日>

2026年4月26日

<商品特長>

わらびもちのもっちり食感 やさしい爽快感のミント風味 濃厚なチョコレートソースのコク 初夏を感じる爽やかなミントブルー

●おすすめの楽しみ方

チョコミントわらびもちドリンク画像

底のチョコレートソースとわらびもちをよく混ぜてからお召し上がりいただくことで、味わいの一体感と食感の変化をよりお楽しみいただけます。

●開発ストーリーについて

本商品の誕生背景や試作時のこだわり、開発担当者の想いについては、公式ホームページのブログにてご紹介しております。

商品化までの開発秘話をぜひあわせてご覧ください。

▶️和のチョコミント誕生｜甘味処鎌倉の開発秘話とこだわりを公開(https://www.warabimochi-kamakura.com/news/wa-choco-mint-story/)

チョコミント開発画像

◆先行販売情報

「和のチョコミント」は、公式LINEお友だち限定で先行販売を実施いたします。

一般販売に先駆けてお楽しみいただける機会となっております。

▶ LINE登録はこちら(https://liff.line.me/1660959714-vVLNGbdw/landing?follow=%40110khmey&lp=yKPtJx&liff_id=1660959714-vVLNGbdw)

◆甘味処鎌倉 公式ホームページ

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