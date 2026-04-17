SNSで話題沸騰中！関連動画総再生数は5,000万回超え！剛力彩芽さん主演「タテドラ」ドラマ『夫に抱かれながら、不倫します』最終回となる48話までを4月17日(金)19時より配信開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、オリジナルドラマ作品『夫に抱かれながら、不倫します』(原作:一城咲ルイ/全48話)について、35話～48話(最終回)の配信を本日2026年4月17日(金)19:00よりスタートいたしました。

本作品は、一城咲ルイ先生原作の同名コミックを実写化した、凄絶な愛憎劇が繰り広げられるヒューマンサスペンスドラマです。理想の家族という幻想に翻弄され、心に孤独を抱えながら復讐のために生きる主人公・久我紗奈役を剛力彩芽さんが演じます。また、夫の執拗な夜の要求に苦痛を感じている武藤美和役を二瓶有加さん、紗奈の夫であり、ある出会いをきっかけに美和と駆け落ちする久我徹役を増子敦貴さん(GENIC)、無精子症のショックから執拗に妻の体を求めるようになる美和の夫・武藤眞樹役を浦野秀太さん(OWV)がそれぞれ演じます。さらに、徹の妻・紗奈がとある依頼をする有村夏美役を木村有希(ゆきぽよ)さん、徹の母・久我絵理子役を松下由樹さんがそれぞれ演じるなど、豪華なキャストが出演中ということもあり、関連動画の総再生数が5,000万回を超えるなど、SNSを中心に注目を集めています。

4月10日(金)より配信された24話～34話では、後半戦となる「紗奈復讐編」がスタート。美和が徹との子どもを妊娠したことが発覚し、紗奈による復讐の歯車が大きく動き始めます。武藤夫婦に子どもを渡すか慰謝料500万円を払うかの二択を迫る紗奈。34話のラストでは美和の病室前で眞樹にキスをして告白するなど、紗奈による歪んだ愛憎は加速し、物語は予測不能な最終局面へと突入しました。公開された最終章の予告動画では、紗奈の出生に隠された衝撃の真実を物語る一端が映し出されており、最終決戦ではかつてない激動の展開が待ち受けています。一瞬たりとも目が離せない怒涛のフィナーレをぜひご覧ください。

公式サイト: https://tated.tv/ottonidakarenagara/

■見どころシーン紹介

最終話までの見どころシーンをご紹介！美和がある決意のもと徹と一緒に向かったのは、徹の実家「響弦亭」。そこへ紗奈が突然登場し、復讐劇は結末を迎えるかと思いきや、紗奈の義母でもある女将の絵理子が準備した謎の封筒により事態は急変！女将が手渡したものが、これまでの紗奈の計画を狂わせる…？徹の胸で泣く紗奈…復讐の果てにあるのは？ぜひ配信でご覧ください。

■あらすじ

人は何を求め、不倫をする？

人は何を求め、復讐をする？

不倫の子として生まれ、父に捨てられた記憶--。

久我紗奈の人生は、壮絶な孤独と「選ばれなかった」という深い絶望から始まった。その乾いた心に火をつけたのは、偶然目撃した、夫・徹が見知らぬ女・美和と睦まじく言葉を交わす光景だった。絶望が狂気へと変わった瞬間、運命の歯車が残酷に噛み合う。

そして、なんと美和の夫・眞樹は、紗奈の職場の先輩だったのだ。

二組の夫婦の歪な接点を利用し、紗奈は美和への支配を強める眞樹を逆撫でしながら、徹と美和を不倫の沼へと巧妙に誘い込んでいく。すべては紗奈の計画通りに進むはずだった。狂気的なまでに「子供」という存在に執着し、家族という器を奪い取ろうとする紗奈。しかし、その前に立ちはだかったのは、徹の母であり、一族の「血の秘密」を握る旅館の女将・絵理子だった。

そこで暴かれるのは、紗奈の出生に隠された衝撃の真実。

泥を這い、血を滲ませて築き上げた復讐劇の果てに、彼女が掴むのは--。

愛か、復讐か。それとも、逃れられない血の宿命か。

愛とは、奪い合うものなのか。家族とは、憎しみ合うものなのか。

見ている人全員の価値観を根底から揺さぶる、衝撃のヒューマンサスペンス。

■作品概要

◇作品名

夫に抱かれながら、不倫します

◇配信開始日時

1話～13話 :2026年3月27日(金)19:00 ※13話まで無料で視聴可能

14話～23話 :2026年4月3日(金)19:00

24話～34話 :2026年4月10日(金)19:00

35話～48話 :2026年4月17日(金)19:00

◇エピソード数

全48話

◇配信先

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

◇キャスト

[主演]

久我紗奈役 :剛力彩芽

[共演]

武藤美和役 :二瓶有加

久我徹役 :増子敦貴(GENIC)

武藤眞樹役 :浦野秀太(OWV)

有村夏美役 :木村有希(ゆきぽよ)

久我絵理子役 :松下由樹

◇スタッフ・制作

監督 :鈴木聡(株式会社DONUTS)

脚本 :満斗りょう(『プロ彼女の条件』シリーズ)

プロデューサー :五十嵐邦延(株式会社DONUTS)

アシスタントプロデューサー :張藩(株式会社DONUTS)

出版社 :株式会社ファンギルド

◇ドラマ公式サイト・SNSアカウント

公式サイト : https://tated.tv/ottonidakarenagara/

公式Instagram : https://www.instagram.com/nagarafurin_tated/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@nagarafurin_tated

公式YouTube : https://www.youtube.com/@nagarahurin_tated

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

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◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。