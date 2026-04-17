“ととのい”ゲストに、フリーアナウンサーの松丸友紀！『サバンナ高橋の、サウナの神さま』4月18日（土）18:00～放送！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京エリア：地上波9ch）で放送中の『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（隔週土曜18:00～18:30）は、サウナ好きで知られるサバンナ・高橋茂雄が、様々なゲストをサウナに迎え、心身ともに“ととのった”ところで、人生の“ととのった”瞬間＝「人生のターニングポイント」を伺うサウナトーク番組。

あす4月18日（土）は、深夜バラエティ『ゴッドタン』のアシスタントとしても活躍中の元テレビ東京アナウンサーの松丸友紀さんをゲストに迎え、健康浴泉（東京・中野区）からお届けします。

2年前にフリーになるまでの局アナ時代は「水着NG」だったことから、今回が初の“水場”デビューという松丸さん。撮影に合わせ衣装も自ら買ってきたそうで、オープニングから気合いも十分！初の水風呂にも挑戦します。

サウナ内では、2014年に結婚した現役競輪選手の旦那さんの話に。レース期間は地方滞在も多く、またスマホを持ち込めないため、子育てで何かあっても自分で解決しなければならず大変だったといいます。さらに、小学生の息子さんから「お父さん今回いくら稼いだ？」と聞かれるなど、賞金が発表される競輪選手ならではのエピソードも。

サウナで心と体が“ととのった”後は、人生で“ととのった”瞬間に迫る本音トーク。小学生の頃は“タカラジェンヌ”を夢見ていたものの、早々に才能の無さから挫折。中学3年の頃に見た、命を懸け報道と向き合う映画『アンカーウーマン』に感銘を受け、アナウンサーを目指したといいます。しかし、第一志望のフジテレビの試験会場では、近くのブースに高橋真麻さんがおり、「かもめが翔んだ日」を歌うなど、ドッカンドッカン笑いを起こす状況で「相手が強すぎますよ」と当時を回顧。日テレ、TBS、テレ朝もあっさり不合格となり、「もう受からなくてもいいや。ありのままのこれが私ですっていう感じで臨んだ」ところ、テレビ東京から内定をもらったそう。

入社後は念願の報道配属で順調なスタートを切ったものの、2年目には思いもよらなかった深夜バラエティ『ゴッドタン』のアシスタントに。番組が人気を博すにつれ「このまま報道を卒業させられちゃったらどうしよう。まだ報道を頑張りたいし、なんならゴッドタン卒業してもいいかなっていつも思ってた」と、夢と現実の間でもがいていた当時の心境を告白。そんな時、ある視聴者からの手紙で「バラエティも人の力になれる」と実感させられたという、松丸さんの“ととのった瞬間”に迫ります。

さらに、『ゴッドタン』での過激ものまねの舞台裏や、最も尊敬する安住紳一郎アナウンサーの仕事術、日課という独特な顔面ストレッチ術など、サウナで“ととのった”後だからこそ聞ける、貴重なトークをお見逃しなく！

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 サバンナ高橋の、サウナの神さま

【放送日時】 4月18日(土)18:00～18:30 ＜TOKYO MX1＞

【配信】 「TVer」での見逃し配信あり

【ＭＣ】 高橋茂雄（サバンナ）

【ゲスト】 松丸友紀（フリーアナウンサー）

【テーマ曲】 「やさしさに包まれたなら」作詞・作曲：荒井由実 唄：クレイジーケンバンド

◆ロケ地サウナ情報

今回は、こちらのサウナで収録を行いました。

【施設名】 健康浴泉

【所在地】 東京都中野区東中野3-17-3

【最寄り駅】 JR/東中野駅、 東京メトロ/落合駅

【営業時間】 15:00～24:30 （定休日：水曜）