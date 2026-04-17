「その手で、スリルを LEGO(R)F1イベント」レゴランド・ディスカバリー・センターで今年も開催！レゴ(R) F1イベント

LEGO Discovery Center Japan合同会社

LEGO Discovery Center Japan合同会社は、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京・大阪にて、2026年4月24日（金）より5月31日(日)までの間、 『その手で、スリルを LEGO(R)F1イベント』を期間限定で今年も開催することを発表しました。

2025年にレゴランド(R)・ディスカバリー・センターで初開催、昨年大好評だったF1をテーマにした本イベントでは、ルーレットを回してF1チームカラーを選び車を組み立てる体験やその車をつかってレースをするなど、期間限定のコンテンツをお楽しみいただけます。その他、東京や大阪の街並みを100万個以上のレゴ(R)ブロックで再現したジオラマ「ミニランド」では、F1シーンをミニフィギュアとレゴ(R)ブロックで楽しく展示。F1のエキサイティングなシーンを親子で巡り、探し当てながらいつもとは異なる演出のミニランドを見ることができます。

この春お届けする、スリルとワクワクを感じるF1体験をご家族でお楽しみください。

★★ レゴランド(R)・ディスカバリー・センター「その手で、スリルを LEGO(R)F1イベント」 ★★

【開催日程】

2026年4月24日（金）~ 2026年5月31日（日）



【開催会場】

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京 (東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ アイランドモール3階)

レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪 (大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山マーケットプレース3階)

【イベント詳細】

■レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京：レゴランド・ディスカバリー・センター東京 | レゴ(R)F1イベント(https://www.legolanddiscoverycenter.com/tokyo/what-s-inside/events/2026-legof1event/)

■レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪：レゴランド・ディスカバリー・センター大阪 | レゴ(R)F1イベント(https://www.legolanddiscoverycenter.com/osaka/what-s-inside/events/2026-legof1event/)

【内容】

■LEGO(R)F1 in ミニランド：ミニフィギュアとレゴ(R)ブロックで再現されたF1シーンを探そう！

■チームを選ぼう：ルーレットを回してF1チームを選ぼう。ピットパスを手に入れて、スタンプを押してもらおう！

■クルマを組み立てよう：ルーレットで選んだカラーの車をくみたてよう！

■クルマをかざろう：つくった車を展示台にかざろう！

レゴ(R)レーサー ビルド＆テストゾーンレゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京 フォトスポット

★★ レゴランド(R)・ディスカバリー・センターについて ★★

レゴランド(R)・ディスカバリー・センターは、レゴ(R)ブロック工場見学、レゴ(R)教室、小さいお子様も楽しく遊べるデュプロ(R)のプレイグラウンド、東京や大阪の街並みを再現したミニランドなど、300万個を超えるレゴ(R)ブロックがいっぱいの屋内型施設です。

他にもシューティングゲームや、飛び出す映像にアッ！とおどろく仕掛けがついた4Dシネマなど多彩なアトラクションをご用意しており、3歳から10歳までのお子様とそのご家族が楽しんでいただけるコンテンツが盛りだくさんです。当施設は2007年にベルリンで初めて設けられてから、その後アメリカに6都市、カナダやイギリスなどにもオープン。現在日本国内では2か所で展開をしています。（2012年東京オープン、2015年大阪オープン）

★★ レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京 概要 ★★

【場所】 東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチ アイランドモール3階

【営業時間】 平日10時～18時（ショップ11 時～18時）、土日祝日10時～19時（ショップ11 時～19時）

※大人 (16歳以上) のみ、子供 (15歳以下) のみの入場はご遠慮いただいております。

※2歳以下のお子様は無料でご入場いただけます。

【公式ウェブサイト】https://tokyo.legolanddiscoverycenter.jp/

★★ レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪 概要 ★★

【場所】 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山マーケットプレース3 階

【営業時間】 平日10時～18時（ショップ11 時～18時）、土日祝日10時～19時（ショップ11 時～19時）

※大人 (16 歳以上) のみ、子供 (15 歳以下) のみの入場はご遠慮いただいております。

※2 歳以下のお子様は無料でご入場いただけます。

【公式ウェブサイト】https://osaka.legolanddiscoverycenter.jp/