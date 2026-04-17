『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』公式グッズの販売決定
4月17日(金)12:00より『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』の公式グッズを販売することが決定しました。
4月18日(土)に開催の『ノックアウトステージ16→8』開幕に先駆け、本日第一弾のグッズラインナップが解禁となりました。
今年はデザインを一新し、より日常使いしやすいアイテムをご用意しています。ノックアウトステージに進出した32組のコンビ名を背面に刻んだ「32組ネームTシャツ」や、“飾る”と“持ち歩く”を両立した推し活に最適な2WAY仕様の「ランダムアクリルスタンドキーホルダー」(※ランダム)など豪華ラインナップとなっています。
公式グッズはFANY MALLとフジテレビe！ショップ、またライブツアーの各会場にてご購入いただけます。ぜひお買い求めください。
また、FANYチケットにて「THE SECOND ライブツアー2026」の一次先行も受付中です。この機会にぜひお申し込みください。
- 『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』グッズ概要
・32組ネームTシャツ(M/L/XL)：各4,000円(税込)
・32組ランダムアクリルスタンドキーホルダー：各500円(税込)
4月17日(金)12:00より、FANY MALLとフジテレビe！ショップにて販売開始
●FANY MALL：https://mall.fany.lol/collections/the-second
●フジテレビe！ショップ：https://eshop.fujitv.co.jp/
- 「THE SECOND ライブツアー2026」概要
＜東京公演＞
日程：6月2日(火)
時間：１.14:45開場/15:30開演２.18:15開場/19:00開演
場所：有楽町よみうりホール
出演：１.はりけ～んず、囲碁将棋、金属バット、吉田たち、
ツートライブ、ななまがり、シマッシュレコード、三拍子、ハンジロウ、
エル・カブキ
２.ザ・パンチ、ツーナッカン、囲碁将棋、タナからイケダ、金属バット、
吉田たち、ツートライブ、マシンガンズ、三拍子、リニア
＜福岡公演＞
日程：6月12日(金)
時間：１.14:45開場/15:30開演２.18:15開場/19:00開演
場所：福岡国際会議場 メインホール
出演：パタパタママ、囲碁将棋、金属バット、ツートライブ、トット、
ちょんまげラーメン、マシンガンズ、三拍子、高校ズ、ブルーリーバー
※１.２.出演者共通となります
＜大阪公演＞
日程：7月5日(日)
場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
時間：１.11:45開場/12:30開演２.15:15開場/16:00開演
出演：１.シャンプーハット、囲碁将棋、スーパーマラドーナ、
Dr.ハインリッヒ、金属バット、吉田たち、ツートライブ、トット、黒帯、
ヤング
２.シャンプーハット、囲碁将棋、ラフ次元、タナからイケダ、
モンスターエンジン、金属バット、吉田たち、ツートライブ、トット、
ヤング
＜札幌公演＞
日程：7月12日(日)
時間：１.15:00開場/15:30開演２.18:00開場/18:30開演
場所：札幌市教育文化会館 大ホール
出演：ザ・パンチ、LLR、囲碁将棋、金属バット、ツートライブ、
吉田たち、ななまがり、トット、マシンガンズ、リニア
※１.２.出演者共通となります
＜石川公演＞
日程：7月20日(月・祝)
時間：１.12:30開場/13:00開演２.15:30開場/16:00開演
場所：石川県小松市 團十郎芸術劇場うらら 大ホール
出演：LLR、囲碁将棋、金属バット、ツートライブ、トット、
ちょんまげラーメン、シマッシュレコード、黒帯、マシンガンズ、
カナメストーン
※１.２.出演者共通となります
＜沖縄公演＞
日程：8月1日(土)
時間：１.12:15開場/13:00開演２.15:45開場/16:30開演
場所：那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場
出演：シャンプーハット、囲碁将棋、金属バット、
モンスターエンジン、ツートライブ、ちょんまげラーメン、
セルライトスパ、マシンガンズ、ハンジロウ、カナメストーン
※１.２.出演者共通となります
＜仙台公演＞
日程：8月7日(金)
時間：17:45開場/18:30開演
場所：東京エレクトロンホール宮城 大ホール
出演：はりけ～んず、レイザーラモン、囲碁将棋、Dr.ハインリッヒ、
タモンズ、金属バット、ツートライブ、セルライトスパ、マシンガンズ、
三拍子
＜熊本公演＞
日程：8月30日(日)
時間：12:15開場/13:00開演
場所：熊本城ホール メインホール
出演：囲碁将棋、タナからイケダ、金属バット、吉田たち、
ツートライブ、トット、黒帯、マシンガンズ、 ブルーリバー、
カナメストーン
＜新潟公演＞
日程：9月6日(日)
時間：１.12:15開場/13:00開演２.15:45開場/16:30開演
場所：りゅーとぴあ・劇場
出演：ツートライブ、囲碁将棋、金属バット、トット、吉田たち、
ザ・パンチ、ラフ次元、 タモンズ、はりけ～んず、マシンガンズ
※１.２.出演者共通となります
＜兵庫公演＞
日程：9月23日(水・祝）
時間：１.12:15開場/13:00開演２.15:45開場/16:30開演
場所：明石市立市民会館 大ホール
出演：１.ツートライブ、囲碁将棋、金属バット、
タモンズ、ななまがり、タナからイケダ、吉田たち、モンスターエンジン、
マシンガンズ、ヤング
２.ツートライブ、囲碁将棋、金属バット、
タモンズ、ななまがり、吉田たち、モンスターエンジン、スマイル、
ラフ次元、マシンガンズ
＜東京公演＞
日程：10月9日(金)
時間：１.14:45開場/15:30開演２.18:15開場/19:00開演
場所：有楽町よみうりホール
出演：１.レイザーラモン、囲碁将棋、金属バット、ツートライブ、
吉田たち、黒帯、三拍子、ヤング、リニア、エル・カブキ
２.LLR、囲碁将棋、金属バット、ツートライブ、吉田たち、トット、
黒帯、マシンガンズ、高校ズ、ハンジロウ
＜チケット料金＞
前売：5,000円(税込)／ 当日：5,500円(税込)
＜販売スケジュール＞※新潟・兵庫公演は一部、販売スケジュールおよび販売方法が異なりますので、詳しくは各HPをご覧ください
●一次先行（FANYチケット)
受付期間：4月10日(金)12:00～4月21日(火)11:00
●二次先行（FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケット）
受付期間：4月25日(土)11:00～4月28日(火)11:00
●一般発売：5月9日(土)10:00
チケットURL：https://r.ticket.fany.lol/thesecond2026