パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026 開催決定男子ネクスト日本代表の出場が決定

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、「パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026」の開催がPSGハンドボールジャパンツアー2026実行委員会より発表されたことをお知らせいたします。



4年連続4回目となる本イベントは2026年8月4日（火）・5日（水）に有明アリーナ（東京都江東区）にて開催されます。



日本ハンドボール協会は本大会を後援するとともに、2028年ロサンゼルスオリンピックを見据えた強化の一環として男子ネクスト日本代表の出場を決定いたしました。



男子ネクスト日本代表は将来の日本代表を担う次世代選手の発掘・強化を目的に編成するチームであり、世界最高峰クラブとの対戦を通じて国際水準のプレーや試合環境を経験する機会と位置づけています。なお、出場メンバーは後日発表いたします。



8月4日（火）はジークスター東京、8月5日（水）は男子ネクスト日本代表がそれぞれパリ・サン＝ジェルマン ハンドボールと対戦します。

試合概要

■大会名：パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026

■日程：2026年8月4日（火）・5日（水）

■会場：有明アリーナ（東京都江東区有明1丁目11番1号）



【第1試合】

8月4日（火）19:00

パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール vs ジークスター東京



【第2試合】

8月5日（水）19:00

パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール vs 男子ネクスト日本代表



ツアーについての詳細は、PSGジャパンツアー2026公式サイトをご確認ください。

https://psg2026.handball.or.jp/