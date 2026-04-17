【TIFFANY & CO.】長澤まさみがハイジュエリーを美しく纏い登場。NY にて「ブルー ブック2026：ヒドゥン ガーデン」発表を祝福。

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク長澤まさみ

2026 年4 月16 日（現地時間）に、ティファニーはブルー ブック2026 の発表を記念し、ニュー

ヨークのパーク・アベニュー・アーモリーにて、ゲストを招いた特別なセレブレーションを開催

しました。「ブルー ブック 2026：ヒドゥン ガーデン」は、 ティファニーのシニア ヴァイス プ

レジデント兼チーフ アーティスティック オフィサーであるナタリー・ヴェルデイユとティファ

ニー デザイン スタジオにより手がけられた、ハイジュエリーコレクションの最新作です。

長澤まさみ BLACKPINK のロゼ

本コレクションは自然界における静かで繊細な移ろいを描いており、ティファニーの伝説的なデ

ザイナーであるジャン・シュランバージェによる植物や生き物の造形美を再解釈し、彫刻的なフ

ォルムとして描き出しています。精緻に選び抜かれたジェムストーンと高度なクラフトによっ

て、その造形に生命感をもたらしています。本コレクションは、サラ・バートンが手がけたジバ

ンシーのルックを纏ったモデル等によって披露されました。

本セレブレーションは、ニューヨークにおいて名声と歴史的価値の象徴である パーク・アベニ

ュー・アーモリーにて開催されました。1881 年には、ルイス・コンフォート・ティファニー が

同建物内のシルバー・ルームおよびヒストリック・ベテランズ・ルームのデザインを依頼されて

おり、これらは現在も完全な形で残る数少ない内装の一つで、ティファニーのクラフトマンシッ

プとデザインの永続的なレガシーを体現する場所となっています。

日本からは、長澤まさみが至高のハイジュエリーを美しく纏い、会場を魅了しました。その他、

ロージー・ハンティントン＝ホワイトリー、グレタ・リー、BLACKPINK のロゼ、テヤナ・テイ

ラー、コーナー・ストーリー、マライア・キャリーら多くの著名人も来場し、「ブルー ブック

2026：ヒドゥン ガーデン」の発表を祝福しました。

ロージー・ハンティントン＝ホワイトリーグレタ・リーBLACKPINK のロゼテヤナ・テイラーコーナー・ストーリーマライア・キャリー

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