男子バレーボール選手・高橋藍のサポーターズミーティング2026が開催決定！チケット抽選開始！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田洋子）と、株式会社エンジョイ日本（本社：京都府京都市下京区、代表取締役社長：神田まり子）が、ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し展開する「高橋藍 OFFICIAL SUPPORTERS CLUB」にて、『高橋藍サポーターズミーティング2026 - Tokyo -』のイベント開催が決定し、チケットの抽選応募を開始しました。

◆高橋藍サポーターズミーティング2026 - Tokyo -◆

■公演名

『高橋藍サポーターズミーティング2026 - Tokyo -』

詳細URL: https://rantakahashi.com/topics/public/_/pnzqexqey6v599x0.html

■開催日時

2026年5月24日(日) OPEN 12:00/START 13:00

※イベント終了は14:30を予定しておりますが、当日の状況により前後する場合がございます

■会場

日経ホール

〒100-8066

東京都千代田区大手町１丁目３－７ 日経ビル 3階・4階

■チケット料金 ※限定ラバーバンド付き

8,800円(税込)

※全席指定

※チケット料金の他、所定の手数料がかかりますのでご了承ください

ホールの外では展示を実施します。ぜひお立ち寄りください。

※チケットをお持ちでない方は入場いただけません

■対象者

サポータープラン会員の方、おひとり様1枚まで

■チケット受付スケジュール

【応募期間】2026年4月17日(金)18:00～2026年4月22日(水)12:00

【当選発表】2026年4月24日(金)中

※当選された方はチケット代金が自動決済されます

※決済エラー分が出た場合は二次抽選を行う場合がございます

～高橋藍からのコメント～

みなさん、こんにちは！高橋藍です。

今年も、サポーターズミーティングの開催が決定しました！

会場が一体となって楽しめるような時間を今から計画しています。

試合の時とはまた少し違う雰囲気で、みなさんとお会いできるのを楽しみにしています！

5月24日は盛り上がりましょう！！

■受付システム

e+（イープラス）※抽選制です。先着順ではありません。

■抽選お申込 ※サポーター会員限定

以下よりお申し込みいただけます。

https://rantakahashi.com/topics/public/_/pnzqexqey6v599x0.html

◆高橋藍 OFFICIAL SUPPORTERS CLUBについて◆

URL: https://rantakahashi.com

■プラン（２種）

・無料プラン

・サポータープラン（月額660円）

■サポータープランの紹介

サポータープランではグッズ購入の他、高橋藍のオフ会やLIVE配信、画像や動画、メッセージ配信など、ここでしか得られない特典もお楽しみいただけます。

◆高橋藍プロフィール◆

2001年9月2日、京都府生まれ。

兄の影響で小学2年生からバレーボールを始め、中学1年時までは守備専門のリベロも務めた。東山高校3年時にはエースとしてインターハイ準優勝、国体優勝、春高バレーで優勝（失セット0の完全優勝）を果たした。

2020年に日本代表へ初選出され、日体大2年時の2021年には東京五輪にも出場。全試合でスタメン出場を果たし、男子バレー29年ぶりのベスト8進出にも貢献。現役大学生ながらイタリア・セリエAで3シーズンプレー。23／24シーズンはヴェロ・バレー・モンツァの主力として活躍。日本人21年ぶりとなるプレーオフ ファイナルに進出した。

2024年5月日本のサントリーサンバーズでプレーすることを発表した。

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/