男子バレーボール選手・高橋藍のサポーターズミーティング2026が開催決定！チケット抽選開始！
株式会社日テレWands（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田洋子）と、株式会社エンジョイ日本（本社：京都府京都市下京区、代表取締役社長：神田まり子）が、ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し展開する「高橋藍 OFFICIAL SUPPORTERS CLUB」にて、『高橋藍サポーターズミーティング2026 - Tokyo -』のイベント開催が決定し、チケットの抽選応募を開始しました。
◆高橋藍サポーターズミーティング2026 - Tokyo -◆
■公演名
『高橋藍サポーターズミーティング2026 - Tokyo -』
詳細URL: https://rantakahashi.com/topics/public/_/pnzqexqey6v599x0.html
■開催日時
2026年5月24日(日) OPEN 12:00/START 13:00
※イベント終了は14:30を予定しておりますが、当日の状況により前後する場合がございます
■会場
日経ホール
〒100-8066
東京都千代田区大手町１丁目３－７ 日経ビル 3階・4階
■チケット料金 ※限定ラバーバンド付き
8,800円(税込)
※全席指定
※チケット料金の他、所定の手数料がかかりますのでご了承ください
ホールの外では展示を実施します。ぜひお立ち寄りください。
※チケットをお持ちでない方は入場いただけません
■対象者
サポータープラン会員の方、おひとり様1枚まで
■チケット受付スケジュール
【応募期間】2026年4月17日(金)18:00～2026年4月22日(水)12:00
【当選発表】2026年4月24日(金)中
※当選された方はチケット代金が自動決済されます
※決済エラー分が出た場合は二次抽選を行う場合がございます
～高橋藍からのコメント～
みなさん、こんにちは！高橋藍です。
今年も、サポーターズミーティングの開催が決定しました！
会場が一体となって楽しめるような時間を今から計画しています。
試合の時とはまた少し違う雰囲気で、みなさんとお会いできるのを楽しみにしています！
5月24日は盛り上がりましょう！！
■受付システム
e+（イープラス）※抽選制です。先着順ではありません。
■抽選お申込 ※サポーター会員限定
以下よりお申し込みいただけます。
https://rantakahashi.com/topics/public/_/pnzqexqey6v599x0.html
◆高橋藍 OFFICIAL SUPPORTERS CLUBについて◆
URL: https://rantakahashi.com
■プラン（２種）
・無料プラン
・サポータープラン（月額660円）
■サポータープランの紹介
サポータープランではグッズ購入の他、高橋藍のオフ会やLIVE配信、画像や動画、メッセージ配信など、ここでしか得られない特典もお楽しみいただけます。
◆高橋藍プロフィール◆
2001年9月2日、京都府生まれ。
兄の影響で小学2年生からバレーボールを始め、中学1年時までは守備専門のリベロも務めた。東山高校3年時にはエースとしてインターハイ準優勝、国体優勝、春高バレーで優勝（失セット0の完全優勝）を果たした。
2020年に日本代表へ初選出され、日体大2年時の2021年には東京五輪にも出場。全試合でスタメン出場を果たし、男子バレー29年ぶりのベスト8進出にも貢献。現役大学生ながらイタリア・セリエAで3シーズンプレー。23／24シーズンはヴェロ・バレー・モンツァの主力として活躍。日本人21年ぶりとなるプレーオフ ファイナルに進出した。
2024年5月日本のサントリーサンバーズでプレーすることを発表した。
◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆
推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。
日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。
企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。
※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ
FaveConnect公式ホームページ :
https://faveconnect.com
【会社概要】
株式会社日テレWands
所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階
代表者：角田 洋子
設立日：2018年7月2日
【本件に関するお問い合わせ先】
お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。
問い合わせフォーム :
https://faveconnect.com/contact/