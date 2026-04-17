チャリロトとHUBのタイアップ第2弾！平塚競輪場開催「第80回 日本選手権競輪（競輪ダービー）」でオリジナルカクテル等の販売決定！

株式会社チャリ・ロト

株式会社チャリ・ロト（東京都渋谷区、代表取締役：石原洋輔、以下「当社」）は株式会社ハブ（東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛）と連携し、平塚競輪場で開催される「第80回 日本選手権競輪（競輪ダービー）」に2026年5月1日（金）～5月6日（水・休）の6日間、英国風PUBであるHUBを出店することを決定しました。同店舗では「第80回 日本選手権競輪（競輪ダービー）」限定カクテル等を販売します。

さらに5月4日（月・祝）～5月6日（水・休）の3日間は、チャリロトにチャージされた方を対象に、抽選で平塚競輪場内HUB店舗にてご利用いただけるドリンク無料券が当たるキャンペーンを実施します。

■オリジナルカクテル等が登場！

今回、平塚競輪場内HUB店舗は「KEIRINグランプリ2025」で好評だった競輪の車番カラーをイメージしたカクテルや、平塚競輪場のマスコットキャラクター「ウィンディくん」をイメージしたスペシャルノンアルコールカクテル等、一部メニューをアップデートします。また、チャリ・ロト社がスポンサー契約している「チャリレンジャー（※）」および平塚競輪所属選手に選んでいただいたドリンクやフードを、選手コメント付きで提供します。

さらに、HUB店舗にて商品をご購入いただいた方には、チャリ・ロト限定トレーディングカードを1商品につき1枚プレゼントします。トレーディングカード（全11種類）は本企画に登場する選手がデザインされており、ご購入者さまへランダムでお渡しします。なお、平塚競輪所属選手のカードは本開催限定での配布となります。

※株式会社チャリ・ロトが公式にスポンサードする競輪およびオートレース選手たちのオリジナル愛称です。

ドリンクメニュー

【アルコールカクテル 650円】

・ハイボール

・コークハイボール

・サングリア

・ピーチシトラスサワー

・レモンサワー

・モヒート

・ファジーネーブル

・テキーラレモンサワー

【ノンアルコールカクテル 600円】

・クランベリートニック

・グレープソニック

・ウィンディくんのノンアルスプラッシュ

【HUBオリジナルクラフトビール 700円】

・ハブクラフト-セッションIPA

※写真はイメージです

※価格はすべて税込です。

※商品は予告なく変更となる場合がございます。

【限定トレーディングカード】

・チャリレンジャー 4種

・平塚所属選手 6種

・シークレットデザイン 1種

▲限定トレーディングカード■チャリロトにチャージするとドリンク無料券が当たるキャンペーンを実施

5月4日（月・祝）～5月6日（水・休）の期間中、平塚競輪場設置のチャリロトブースでは、チャリロトで2,000円以上チャージいただいた方を対象に、平塚競輪場内HUB店舗で利用できるドリンク1杯無料券が99％の確率で当たるキャンペーンを実施します。

平塚競輪場内HUB店舗で販売しているオリジナルカクテルをはじめ、クラフトビールやノンアルコール飲料が引き換えの対象となります。

※無料引き換えの数には限りがあります。引き換え上限に達した場合、終了となりますのでご了承ください。

※無料券の配布はお一人につき1日1回までとなり、3日間で最大3回までとなります。

※プラザでのチャージは対象外となります。

■先着でチャリロトオリジナルトレカホルダーをプレゼント！

チャリロトで10,000円以上チャージした画面をご提示いただいた方に、オリジナルトレカホルダーをプレゼントします。

▲オリジナルトレカホルダー

※無くなり次第終了

■チャリロトブース出展概要▲平塚競輪場内MAP

日程：5/4（月・祝）～5/6（水・休）

時間：開門～最終レース終了まで（※）

場所：平塚競輪場 屋外ログステージ付近

※詳細は「第80回日本選手権競輪」特設サイトをご覧ください

https://derby.shonanbank.com/

■チャリロトチェックインイベントも同時開催！6日で最大3,000円分のチャリカがもらえる！

開催期間中、HUBとのタイアップ企画に加えて、チャリロトアプリ内で「チェックインイベント」も実施します。

チャリロトアプリ（※１）をダウンロードのうえ、アプリを通じて平塚競輪場へチェックインした方に、1日あたり500円分（6日間で最大3,000円分）のチャリカ（※２）を付与します。

※1 チャリカ会員IDでログインされたお客様のみ対象です（楽天銀行会員・PayPay銀行会員・プラザ会員は対象外となります）

※2 チャリロトで車券購入に利用できる電子マネー

※車券の購入は20歳以上の方に限られます。

※本キャンペーンの内容は予告なく変更となる場合があります。

■株式会社ハブ

みんながポジティブになる「場」をつくる会社

～日本の暮らし・社会をより一層豊かなものにすることを目指しています～

私たちの仕事は「英国風ＰＵＢ」を通じ、「感動文化創造事業」を展開することによってお客様、お取引先様、従業員、すべてのステークホルダーがポジティブになる「場」を提供することです。

英国において、ＰＵＢは長い歴史と伝統の中で地域コミュニティーを形成するひとつの文化としてしっかりと根付いています。私たちは、デジタルな世の中にあって敢えてアナログな「場」を大切にし、英国ＰＵＢ文化を日本に普及させることで日本の暮らし・社会をより一層豊かなものにすることを目指しています。

■株式会社チャリ・ロト

チャリ・ロトは2006年に設立して以来、競輪・オートレース領域で事業を展開しています。競輪・オートレースの車券や競輪くじのインターネット販売サイト「チャリロト」の運営のほか、競輪場の包括運営・再整備・施設管理、車券販売システムの自社開発などを行っています。ネットとリアルを融合することで、競輪・オートレースの新たな価値創造や地域活性化に貢献していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60398/table/26_1_28952cc233725e3fb4e78ab1587853d9.jpg?v=202604170451 ]