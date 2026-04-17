『マネーフォワード ME』プレミアム会員向け「Prime Coupon」、「理想の自分へ、一歩前へ。」をテーマに新たな提携ブランドを追加
マネーフォワードホーム株式会社は、お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定「Prime Coupon（プライムクーポン）」において、本日2026年4月17日（金）より新たなクーポンを提供開始します。「理想の自分へ、一歩前へ。」をテーマに、フィットネスブランド「VALX」を新たな提携ブランドとして迎えました。
「Prime Coupon」は、「特別なユーザーの皆様へ くらしを前へ、進めるクーポン」として、日々の生活を豊かに、そして人生や自分らしさを前に進める商品や体験を選び抜き、『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定でお得になる体験をお届けしています。パートナー企業の皆さまのご厚意と、当社のミッション「一人ひとりのお金を前へ。自分らしくをもっと前へ。」への共感に基づいて実現しています。
■新たに追加されたブランドについて
今回の「Prime Coupon」では「理想の自分へ、一歩前へ。」をテーマに、新たなブランドとのコラボレーションが実現しました。
＜VALX株式会社：フィットネスブランド「VALX」＞
・ソイプロテイン限定50%OFF、新規会員限定「VALX GYM」特別割引クーポン
VALXは「本物」を追求し続け、高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを展開するフィットネスブランド。トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のプロテイン・サプリメントやフィットネスジムを展開。「美味しくて、体に良くて、毎日飲みたい」そんな商品を目指して研究開発に取り組んでいます。
（公式サイト：https://shop.valx.jp/）
■「Prime Coupon」概要
・対象：
『マネーフォワード ME』プレミアムサービス「スタンダードコース」および「資産形成アドバンスコース」をご利用中のプレミアム会員の皆さま（「Prime Coupon」のご利用にあたって、追加料金等は発生いたしません。）
・利用条件：
クーポン毎に異なります。特設サイトに記載の条件や有効期限を確認の上、ご利用ください。なお、クーポンの内容は予告なく変更になることがあります。
・特設サイトについて：
『マネーフォワード ME』アプリ版サービスのホーム画面にある「サービス」欄から「Prime Coupon」アイコンをタップすると、特設サイトに移動できます。詳細はサポートサイト「Prime Couponの利用方法」(https://support.me.moneyforward.com/hc/ja/articles/50164442410521)よりご確認ください。
■VALXについて
VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。
■お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』について
『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行や証券会社の口座・クレジットカードなどを自動でまとめ、家計簿を自動作成します。家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。
・サービスURL：https://moneyforward.com/me
■マネーフォワードホーム株式会社について
名称 ：マネーフォワードホーム株式会社
所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者 ：代表取締役社長 金坂 直哉
設立 ：2024年8月
事業内容：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供
URL ：https://corp.hm.moneyforward.com/
主要サービス：
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/me