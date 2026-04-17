申込締切迫る！5/17（日）開催「皿倉山健康ウオーク」参加者募集！
福岡県北九州市（北九州市役所）
21回目を迎える皿倉山健康ウオークに新コースが登場！
🍃参加方法
公式サイト :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/yahatahigashi/w5100057.html
参加申込、その他詳細はこちらから
21回目を迎える皿倉山健康ウオークに新コースが登場！
2026年5月17日（日）に、THE OUTLETS KITAKYUSHU（北九州市八幡東区東田/JRスペースワールド駅下車すぐ）をスタート＆ゴール会場として「皿倉山健康ウォーク」を開催します。
選べるコース
１ 皿倉・河内水緑健脚コース (約23km): 健脚自慢の方におすすめ！水辺と山道を両方満喫。
２ 歴史探訪&枝光うまかもんめぐりコース (約7km)⇒定員に達した為、締切ました。
３ 皿倉山&中央町グルめぐりコース (約12km): ケーブルカーで楽々下山！
八幡中央区商店街のグルメも楽しめます。
４ ≪新コース≫学び体験わくわくグルメコース (約5km)
ファミリーでも楽しめる立ち寄りスポット多数。枝光本町商店街のグルメも満喫。
参加特典
THE OUTLETS KITAKYUSHUお買物券1,000円分プレゼント！
シーサイドスパ、スポーツデポ、皿倉山ケーブルカー・スロープカー往復通し券の割引券
プレゼント！
商店街まるごとエイドステーションでグルメ引換券（2枚）無料進呈！（健脚コースを除く）
レインボー広場でスープのふるまい有り！（健脚コースのみ）
製鉄記念八幡病院による無料健康測定ブースも設置！
🍃参加方法
STEP1: 事前申込み
下記公式サイトから、2026年4月24日（金）までに電子申請（グラファー）にてお申込みください。
STEP2: 参加費のお支払い
事前振込の場合: 2026年4月27日(月)までに郵便局にてお支払いください。
当日現金支払の場合: 開催日当日、受付にて現金（1人1,500円）をお支払いください。
【お問い合わせ先】
皿倉山健康ウォーク実行委員会事務局
（八幡東区役所総務企画課内）
TEL: 093-681-0387
公式サイト :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/yahatahigashi/w5100057.html
参加申込、その他詳細はこちらから