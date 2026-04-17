申込締切迫る！5/17（日）開催「皿倉山健康ウオーク」参加者募集！

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福岡県北九州市（北九州市役所）

21回目を迎える皿倉山健康ウオークに新コースが登場！

2026年5月17日（日）に、THE OUTLETS KITAKYUSHU（北九州市八幡東区東田/JRスペースワールド駅下車すぐ）をスタート＆ゴール会場として「皿倉山健康ウォーク」を開催します。


選べるコース


　１　皿倉・河内水緑健脚コース (約23km): 健脚自慢の方におすすめ！水辺と山道を両方満喫。


　２　歴史探訪&枝光うまかもんめぐりコース (約7km)⇒定員に達した為、締切ました。


　３　皿倉山&中央町グルめぐりコース (約12km): ケーブルカーで楽々下山！


　　　八幡中央区商店街のグルメも楽しめます。


　４　≪新コース≫学び体験わくわくグルメコース (約5km)


　　　ファミリーでも楽しめる立ち寄りスポット多数。枝光本町商店街のグルメも満喫。


参加特典


　 　THE OUTLETS KITAKYUSHUお買物券1,000円分プレゼント！


　 　シーサイドスパ、スポーツデポ、皿倉山ケーブルカー・スロープカー往復通し券の割引券


　　　プレゼント！


　 　商店街まるごとエイドステーションでグルメ引換券（2枚）無料進呈！（健脚コースを除く）


　 　レインボー広場でスープのふるまい有り！（健脚コースのみ）


　 　製鉄記念八幡病院による無料健康測定ブースも設置！


　


🍃参加方法

STEP1: 事前申込み


下記公式サイトから、2026年4月24日（金）までに電子申請（グラファー）にてお申込みください。


STEP2: 参加費のお支払い


事前振込の場合: 2026年4月27日(月)までに郵便局にてお支払いください。


当日現金支払の場合: 開催日当日、受付にて現金（1人1,500円）をお支払いください。



【お問い合わせ先】


皿倉山健康ウォーク実行委員会事務局


（八幡東区役所総務企画課内）


TEL: 093-681-0387



公式サイト :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/yahatahigashi/w5100057.html
参加申込、その他詳細はこちらから