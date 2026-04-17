声優・上田麗奈さんが描いたイラストをデザインしたTシャツを期間限定販売！『アトリエReina Tシャツコレクション2026SS』が、4月18日（土）12時より受注開始！
『アトリエReina Tシャツコレクション2026SS』
上田麗奈さんが芸術を見て、学んで、描いていくアトリエ型配信番組『アトリエReina』。これまで番組内で毎月発表してきたイラスト作品をデザインして、この夏にたくさん着てほしいTシャツを制作しました。4月18日（土）12時より通販サイト・インフォスクエアにて受注販売を開始いたします。
新作Tシャツ4種＋復刻Tシャツ1種がラインナップ。新作Tシャツ4種には、それぞれ撮り下ろしたポストカードが付いてきます。商品は6月下旬頃のお届けを予定。夏のコーディネートのお供にぜひチェックしてみてください！
『アトリエReina Tシャツコレクション2026SS』全5種
コーディネート／イラスト紹介
■「食器」：税込4,000円／ポストカード付き
「食器」コーディネート
イラスト解説：「食器」
記念すべき第100回の配信で紹介したイラスト。
オシャレな食器を集めるものの、かわいすぎて使えないという悩みを持つ上田さん。
「金継ぎできるから使っていいんだ」と自分に言い聞かせる一枚。
■「雨上がり」：税込4,000円／ポストカード付き
「雨上がり」コーディネート
イラスト解説：「雨上がり」
やまない雨はない。雨はやんでも、また降る。
プレッシャーに対して、もがいても進んでいく様子を足跡で表現。
■「家電（クロ）」：税込4,000円／ポストカード付き
「家電（クロ）」コーディネート
イラスト解説：「家電」
薄暗い夜に見守りカメラに映る愛猫たちを描いた一枚。
『アトリエReina』アパレル商品の中でも、特に反響の多かった「家電」のクロTシャツver.です。
■「家電（クロ×クロ）」：税込4,000円／ポストカード付き
「家電（クロ×クロ）」コーディネート
イラスト「家電」をモノクロ反転して、クロTシャツにプリント。
プリント面のマットな質感がオシャレな一着に仕上がりました。
■■「家電（シロ）」復刻：税込3,800円
※ポストカードは付いていません※
「家電（クロ×クロ）」復刻コーディネート
2023年11月開催『上田麗奈原画展 アトリエReina ligne』で販売したTシャツを復刻販売。
※Tシャツ仕様／プリントの仕上がりは当時のものと若干異なる場合がございます※
新作Tシャツ特典：撮り下ろしポストカード
新作Tシャツ4種には特典ポストカードが付いています。新作Tシャツをご購入いただいた方を対象に、抽選で【5名様】に上田麗奈さん直筆サインが入ったポストカードがゲットできる特別企画を実施いたします。
「食器」
特典ポストカード
「雨上がり」
特典ポストカード
「家電（クロ）」
特典ポストカード
「家電（クロ×クロ）」
特典ポストカード
■プロフィール
上田麗奈（うえだれいな）…1月17日生まれ。81プロデュース所属。富山県出身。主な出演作は、アニメ『チェンソーマン』（レゼ）、『鬼滅の刃』（栗花落カナヲ）、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（ギギ・アンダルシア）、『アオのハコ』（鹿野千夏）ほか。
■『アトリエReina』関連情報
ニコニコ「声優グランプリチャンネル」で月一回配信中。パーソナリティの上田麗奈さんが芸術を学び、描き、視聴者の皆さんと一緒に共有していくアトリエ型番組です。毎月、視聴者から募集したタイトル案をもとにイラストを描いて披露。また、上田さんが今やってみたいことにチャレンジするなど、ほかではなかなか見ることのできない、いつもとは違う上田さんの姿をたっぷりと楽しめる動画番組です。
番組公式X：https://x.com/atelierReina
声優グランプリチャンネル（YouTube）：https://www.youtube.com/@seigura
声優グランプリチャンネル（ニコニコ）：https://ch.nicovideo.jp/seigura
声優グランプリWEBサイト：https://seigura.com/