ラボオートメーションシステムを開発するQueeenB、資金調達を実施

株式会社QueeenB

株式会社QueeenB（本社：宮城県仙台市、代表取締役：根本 一希、以下「QueeenB」）はこのたび、THE SEEDをリード投資家として、複数のエンジェル投資家よりエクイティによる資金調達を実施しました。今回の資金調達を通じて、AI for ScienceやPhysical AIに関する開発をさらに推進するとともに、今後の成長を支える採用を強化してまいります。

右より創業メンバーである永田、根本、前川

近年、AI for Scienceの進展により、デジタル空間における実験候補の生成や解析は急速に高度化しています。一方で、実際に物理的な実験を行う現場では、長いプロトコル、熟練を要する手技などが、いまなお人手に大きく依存しています。加えて、それらの作業は人の介在によって、コンタミネーションリスク、危険または特殊環境下による労災リスクを抱えています。一方で、既存のソリューションには個別工程を中心に自動化する機器が多く存在します。その結果、属人化による人手不足や手技差による再現性低下、実験回転数の不足、処理能力の限界、安全負荷の増大が生まれ、最終的には研究開発全体の進行を遅らせる要因になっています。

QueeenBは、ロボティクスやLabOS、Agentなどを通じて、研究開発現場における自律型AIラボの実装を目指しています。ウェット実験における前処理や搬送など、人手依存が大きく、長いプロトコルや反復作業が発生しやすい工程を対象に、既存機器を装置つなげる統合制御LabOS、ロボットによる実作業の代替を組み合わせることで、研究現場全体の自動化を支援しています。これにより、実験の再現性向上、処理能力の向上、24時間稼働、安全性の向上に加え、研究者自身が手作業から解放され、仮説立案や解析など本来注力すべき業務に集中しやすい環境づくりを後押しします。

今回調達した資金は、主にエンジニア採用の強化とAIへの投資に充当する予定です。研究現場の自動化・自律化を進めるうえで、AI、ロボティクス、現場理解を横断できるチームづくりは不可欠です。QueeenBは、お客様のためにも、研究開発現場で実際に使われる自律型AIラボの実装に向けてさらに開発体制を強化してまいります。

採用情報

現在、QueeenBでは、研究開発現場の未来を一緒につくる仲間を募集しています。研究現場の課題に向き合い、AI、ロボティクス、ソフトウェアを横断しながら、自律型AIラボの実装に取り組みたいエンジニアや研究開発人材からのご連絡を歓迎しています。また、大学、研究機関、企業との協業も広く募集しています。ウェット実験の自動化や自律化、PoC、実験業務の効率化にご関心をお持ちの方は、当社Webサイトよりお問い合わせください。

お問い合わせ（弊社フォームに移動します） :https://www.queeen-b.com/ja/contact

新規サービスのご案内 / AI for scienceのパートナー募集中

また現在、AIをツールとして使うだけでなく、研究を共に進める存在として活用する新しい形を目指し、"Lab Agent"を開発しています。"Lab Agent"は、既存のワークスペース上で自律的に情報収集や論文調査、知見共有を行うAIエージェントです。人と協調しながら、研究室やチームに蓄積された文脈や専門性も理解していきます。

ご興味ある方はぜひ下記のサービスページをご覧ください。

サービスページに移動します :https://www.queeen-b.com/ja/services/lab-agent



現在、AI for Scienceの実装を共に進める開発パートナーを募集しています。

ご関心をお持ちいただけましたら、下のお問い合わせボタンよりぜひご連絡ください。

お問い合わせ（弊社ページに移動します） :https://www.queeen-b.com/ja/contact

今回ご出資いただいた皆様

廣澤 太紀氏 / THE SEED株式会社

QueeenBの創業者の皆さんとは、彼らが主催したイベントに協賛させていただいたことがきっかけで出会いました。その後EIRとしてTHE SEEDの活動にご一緒いただく中で、研究開発現場への深い解像度と、優秀な研究者・専門家を次々と巻き込んでいく力に圧倒されました。自ら研究に向き合いながら、次世代の若い研究者が機会を得られるよう道を拓こうとする姿勢は、事業家としてだけでなく人間としての器の大きさを感じさせます。「研究が社会につながる」未来を本気で作ろうとしているチームであると感じ、出資のご相談をいただいた際、即オファーをお伝えしました。これからの事業の展開に期待しています。

石川聡彦氏 / 株式会社アイデミー 代表取締役 執行役員 社長

QueeenBは、学生起業という挑戦でありながら、研究開発現場における難易度の高い課題に真摯に向き合っている点が非常に印象的です。AI for ScienceやPhysical AIの可能性は大きい一方で、それを実際の業務や実験の現場で使われる形へと実装していくには、技術力と現場理解の両方が求められます。創業メンバーの皆さんがその両面を意識しながら事業を進めていることに、大きな期待を寄せています。

佐渡島隆平氏 / セーフィー株式会社 代表取締役社長CEO

研究開発の現場でも、デジタル化が進む一方で、物理的な実行部分にはまだ多くの非効率や制約が残っていると感じています。QueeenBは、そうした現場の課題に対して、ロボティクスやAIを通じて実装可能な形で向き合っている点が非常に印象的です。研究開発現場の未来のインフラをつくる挑戦として、今後の展開を楽しみにしています。

田中邦裕氏 / さくらインターネット株式会社 代表取締役社長

若い挑戦が新しい可能性を切り拓いていくことは、とても大切だと考えています。QueeenBは、ロボティクスやAIを通じて、研究開発現場で実際に使われる仕組みをつくろうとしている点が印象的です。今後の挑戦と成長を楽しみにしています。

【会社概要】

会社名：株式会社QueeenB

代表者：代表取締役 根本 一希

所在地：宮城県仙台市

事業内容：ハードウェア開発、ソフトウェア開発、コンサルティング

URL：https://www.queeen-b.com/

お問い合わせは上記HPのお問い合わせフォームからご連絡ください。