Makuake達成率5,908%の多機能充電器「PhotoPower Plus」が一般販売開始｜充電しながら自動バックアップ、月額不要でスマホの写真を守る

ディーフ株式会社

ディーフ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：荒木 徹）は、台湾PhotoFast社製スマートフォン向け多機能充電アダプター「PhotoPower Plus（型番：PF-PP01）」の一般販売を2026年4月17日より開始いたします。Deff DIRECT STORE（オフィシャルサイト）・楽天市場・Amazonにて先行販売を開始し、その他一般流通については2026年5月下旬を予定しています。

本製品はクラウドファンディングサービス「Makuake」にて先行販売を実施し、**応援購入総額11,817,090円・サポーター928人・達成率5,908%**という大きな反響をいただきました。多くの方からの期待を受け、このたび正式に一般販売を開始いたします。

「充電するだけ」で写真・動画が自動バックアップされる充電器

スマートフォンのカメラ性能が高まるにつれ、1枚あたりのファイルサイズも増加し続けています。iCloudやGoogle Driveなどクラウドストレージへの保存は毎月の費用が発生するうえ、データが手元に残らないというリスクもあります。

PhotoPower Plusは、こうした課題を解決するために開発された製品です。コンセントに差し込むだけで充電を開始しながら、スマートフォンの写真・動画を自動でmicroSDカードにバックアップします。専用アプリ「PhotoFast ONE」の初回設定後は操作不要。月額費用なし、インターネット接続なしで、大切な思い出をお手元に保存し続けることができます。

3つの機能を1台に統合したコンパクト設計

１. 45W PD急速充電 AC100-240Vのコンセントに直挿しして使用。最大45W（PD3.0）の急速充電に対応し、スマートフォンはもちろんノートPCの充電にも使用できます。

２. 自動バックアップ＆データ整理 専用アプリと連携することで、充電のたびに前回の続きから自動バックアップを再開。完了後は年・月別フォルダに自動整理されるため、後から写真を探す手間もかかりません。iOS・Androidの両方に対応しており、ご家族での共用も可能です。

３. USB 3.2対応 高速カードリーダー PCのUSB Type-Cポートに接続すると、USB 3.2規格・最大5Gbps（理論値）の高速カードリーダーとして動作。スマートフォンで撮影した素材をそのままPCへ素早く転送できます。

バッテリー寿命を守る「EcoCharge」モード搭載

急速充電はバッテリーへの負荷が高く、長期的な劣化につながる場合があります。PhotoPower Plusに搭載された「EcoCharge（低電圧充電）」モードを選択することで、充電中の発熱を抑え、バッテリーへの負荷を軽減します。毎晩充電しながらバックアップするという使い方に最適な設計です。

交換可能なmicroSDカードで容量を自由にカスタマイズ

本体にmicroSDカードスロットを搭載。最大2TB（exFAT形式）に対応しており、容量がいっぱいになったら別のカードに差し替えるだけで使い続けられます。別途microSDカードとのセット販売も用意しています。

製品概要

製品名：PhotoPower Plus（フォトパワープラス）

型番：PF-PP01

カラー：ホワイト

サイズ：約53 × 53 × 30.7 mm

重量：約97g

入力：AC100-240V ＜ 1.2A（Max）

出力：PD3.0 45W（Max）

転送速度：USB 3.2 / 5Gbps（理論値）

対応：microSD容量最大2TBまで（exFATのみ対応）

保証期間：ご購入日より1年

製造元：PhotoFast（台湾）

販売・サポート：ディーフ株式会社（日本正規代理店）

取扱説明書：日本語取扱説明書

販売価格：14,800円（税込）

※microSDカードは別売りです。

販売情報

先行販売開始日：2026年4月17日（土）

Deff DIRECT STORE（オフィシャルサイト）：https://www.deff.co.jp/c/backupac/PF-PP01

ディーフダイレクト楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/deff/

ディーフダイレクトAmazon店：https://www.amazon.co.jp/

一般流通：2026年5月下旬予定

会社概要

会社名： ディーフ株式会社 / Deff Corporation

代表者： 代表取締役 荒木 徹

所在地： 東京都港区新橋６丁目９－２ 7階B

設立： 2010年

事業内容： コンピュータ周辺機器・通信機器周辺機器の開発・製造・販売

オフィシャルサイト： https://www.deff.co.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/Deff.fan

Instagram： https://www.instagram.com/deff_jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

ディーフ株式会社 プレス窓口

TEL：03-6450-1578 受付時間：平日 10:00～12:00 / 13:00～17:00（土日祝休）

※PhotoFastは、PhotoFast Co., Ltd.の商標です。

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※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

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