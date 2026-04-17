20周年を目前に、JAM TRADINGが振り返る「挑戦の原点」。ニューヨーク・クイーンズの記憶を刻んだ、American Needleへの別注キャップを発売

株式会社JAM TRADING

メインヴィジュアル

国内最大級の海外古着専門店「古着屋JAM VINTAGE&SELECT（ジャム ヴィンテージアンドセレクト）」を運営する株式会社JAM TRADING（本社：大阪府大阪市、代表取締役：福嶋政憲）は、2026年12月に迎える創業20周年を前に、自社の歩みを振り返る中で生まれた別注商品「AMERICAN NEEDLE × JAM TRADING NY LOGO BASEBALL CAP」を発売します。本発売の5月8日(金)に先駆け、2026年4月21日(火)より公式オンラインショップにて先行販売を開始します。なお、こちらの商品は数量限定の販売となります。

本商品は、かつてアメリカ・ニューヨークに拠点を置いていた同社のルーツを回顧し、その情熱を形に残したいという想いから誕生したプロダクトです。

■ コンセプト：改めて向き合う「クイーンズ・レゴパーク」での日々

2007年の創業から、間もなく20周年。節目を目前に自社の歴史を紐解く中で、避けて通れない記憶がありました。それは2011年、当社が初めて海外に進出し、ニューヨーク・クイーンズのレゴパークに設立した法人「JAM TRADING USA」。

その時の体験や風景、空気感を思い出しながら、「あの頃の挑戦」を形に残したいという想いからこのキャップは生まれました。

「JAM TRADING USA」の外観

初めて海外に拠点を構えた際の手探りの高揚感、ミニバンで街を駆け回り、がむしゃらに古着を追い求めた日々。足がすくむような不安を抱きながらも、海外で一歩を踏み出したあの頃の勇気と熱量。20周年という大きな節目を前に、その「原点」とも言える景色をひとつのキャップに詰め込みました。

■ デザイン：実在した物語を投影する、ストレートな表現

買い付け当時の写真

ベースには、100年以上の歴史を誇るアメリカの老舗ブランド「American Needle（アメリカンニードル）」を採用。当時の事実をあえてストレートに配置することで、リアルな物語性を持たせています。

フロントバックサイド

フロント：「NY」 - すべてが始まった挑戦の地、ニューヨーク。

サイド：「REGO PARK」 - 当時の拠点となったクイーンズの地名。

バック：「JAM TRADING USA」 - かつて実在した、当社がレゴパークに設立した法人

当時の体験や風景、空気感を忠実に再現しつつ、現代のスタイルにも馴染むクラシックな6パネルキャップに仕上げました。

■プロダクト：愛用するほどに味わいが増す「経年変化」を楽しむ設計

本商品は、日常的に愛用し、洗い込むことで、生地のあたりや色褪せといった経年変化が現れます。手にした瞬間が完成ではなく、沢山使うことで持ち主だけの「未来のヴィンテージ」へと育っていく過程を楽しめる、古着屋ならではのこだわりを詰め込みました。

■ 販売スケジュール

・オンライン先行販売（公式オンラインショップ）： 2026年4月21日(火) 20:00~

(プラチナ・ゴールド会員様限定)

・一般販売（一部店舗）： 2026年5月8日(金) 11:00~

※数量限定発売の為、無くなり次第販売終了となります。

■ 商品概要

商品名： AMERICAN NEEDLE × JAM TRADING NY LOGO BASEBALL CAP

（アメリカンニードル × ジェイエイエムトレーディング ニューヨーク ロゴ ベースボール キャップ）

発売日： 2026年5月8日(金)

価格： \9,900（税込）

販売店舗： 古着屋JAM VINTAGE&SELECT 札幌店, 仙台店, 原宿店, 下北沢南口店, 名古屋店, 心斎橋店, 梅田茶屋町店, 京都三条店, 広島店, 福岡店, 熊本店 全11店舗 ／ 古着屋JAM 公式オンラインショップ

■公式Instagram

https://www.instagram.com/furugiya_jam_official/

古着屋JAM VINTAGE&SELECT について

国内最大の海外古着取扱点数を誇る「古着屋JAM VINTAGE&SELECT(ジャム ヴィンテージアンドセレクト)」。

アメリカの架空の街『JAMTOWN』をコンセプトに、アメリカの街にいるような雰囲気を演出したショップ作りで、関西を中心に全国へ店舗を展開。

国内最大級の自社オンラインショップを運営、そして各ECモールへも出店。

自社のバイヤーが1点1点、ブランド、サイズ、シルエットにいたるまで徹底的に拘ってセレクト。

海外から届いた商品は全てクリーニングと検品を行い、清潔で安心感があり尚且つハイクオリティーな商品をお客様に提供しております。

株式会社JAM TRADING（ジェイエイエムトレーディング）について

2007年12月設立。

海外買い付けの古着を取り扱う「古着屋JAM VINTAGE&SELECT(ジャム ヴィンテージアンドセレクト)」をはじめ、レディース古着を主に取り扱う「Elulu by JAM(エルルバイジャム)」、ロープライスでエコロジーを推奨する「LOWECO by JAM(ロエコバイジャム)」、Elulu by JAMの姉妹ブランドとして誕生した「ADEL VINTAGE by JAM（アデル ヴィンテージ バイ ジャム）」、24時間営業の無人古着屋「STOPY(ストッピー)」、そしてデザイナーズ古着を取り扱う「FAY by JAM（ファイ バイ ジャム）」を運営、関西を中心に全国へ展開。

国内最大級の自社オンラインショップを運営、そして各ECモールへも出店。

高品質な商品を提供するために世界中から買い付けた古着の1点1点に、すべてクリーニング、ケアを施している。

また、テレビ番組やドラマ、映画や雑誌などメディアへの衣装提供や雑誌の連載企画、SNSなどの多方面で古着の可能性・魅力をさらに広める取り組みも行い、その他にも、通販サイトを含む全ブランド共通ポイントシステムの導入やデジタル会員証の共通化などファッションテックも強化している。

https://jamtrading.jp/company_site/index.html