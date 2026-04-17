やよいの青色申告 オンライン、「 JIIMA認証」を取得

弥生株式会社

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、提供する個人事業主向けクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」において、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（以下、JIIMA）が運営する「JIIMA認証」 の1つである「電子帳簿ソフト法的要件認証」を取得したことをお知らせします。

＜認証の特定情報＞

・「電子帳簿ソフト法的要件認証（認証番号106800-00）」

URL： https://www.jiima.or.jp/certification/denshichoubo_soft/list/

「 JIIMA認証」 取得について

「やよいの青色申告 オンライン」は、個人事業主向けに、日々の記帳から青色申告決算書・確定申告書の作成までをクラウド上で完結できるサービスです。取引入力、帳簿作成、各種集計、申告書作成といった一連の確定申告業務を、法令に基づきサポートすることで、利用者の業務負担軽減と申告の正確性向上を支援しています。

近年、電子帳簿保存法の施行・改正を背景に、帳簿や取引データを適切に電子保存できる環境整備への関心が高まっており、確定申告ソフト選定においても「法令対応」や「信頼性」が重視される傾向にあります。こうした状況を踏まえ、「やよいの青色申告 オンライン」では、帳簿データの保存要件や法令定義に沿った機能設計を進めてきました。

今回取得した「JIIMA認証」の1つである「電子帳簿ソフト法的要件認証」は、電子帳簿保存法における「優良な電子帳簿」の機能要件に対応していることを、第三者機関である公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）が客観的に審査・認証する制度です。このたび、「やよいの青色申告 オンライン」が、同要件に対応したサービスであることが第三者機関により認められました。

青色申告制度においては、青色申告特別控除の適用要件として「優良な電子帳簿」の備付け・保存を行っていることが求められます。令和8年度（2026年度）税制改正により、令和9年分（2027年分）以降の確定申告から、青色申告特別控除の最高額は従来の65万円から75万円へと引き上げられることとなりました。

「やよいの青色申告 オンライン」は、今回のJIIMA認証取得により、青色申告特別控除75万円の要件に対応したサービスであること※1を、第三者認証を通じて明確に示すことが可能となりました。これにより、利用者は法令対応に対する不安を軽減しながら、安心してサービスを選択・利用することができます。

弥生は、これまで蓄積したさまざまなデータを活用し、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、半歩先を見据えた価値提供で中小企業の道筋を照らす存在を目指します。日本のスモールビジネスを支え続け、日本の経済全体の活力向上に貢献していきます。

※1 青色申告特別控除75万円の適用可否は、法令上の要件を満たしているかどうかに基づいて判断されるものであり、JIIMA認証の取得自体が適用を直接保証するものではありません。

参考情報

＜ JIIMA認証制度について＞

公益社団法人 日本文書マネジメント協会が実施する、国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウエアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。認証にあたっては、公正な第三者機関でチェックし、必要な機能を全て備えていることを確認したうえで認証審査委員会が審議し、認証を行う制度です。

・電子帳簿ソフト法的要件認証

国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。

URL：https://www.jiima.or.jp/certification/denshichoubo_soft/

＜「やよいの青色申告 オンライン」について＞

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【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp