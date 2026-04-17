CUCグループ、「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026」で優秀賞を受賞

■受賞した取り組みについて：



医療×ビジネスの「異分子結合」を軸とした現場起点の変革リーダー「中核経営職」の育成



2040年には医療人材が約96万人不足し（※2）、約49万人が看取りの場を失う深刻な医療崩壊の危機が迫っています（※3）。こうした環境下で、医療の質を落とさずに安定的な提供体制を維持するためには、従来の個人の経験や知見に依存した属人化した運営から、「医療の質」と「組織的な経営」を両立させた持続可能な仕組みへの転換が不可欠です。この危機を突破するため、CUCグループは医療職とビジネス職の知見を融合させる「異分子結合」を軸に、現場変革を担うリーダー「中核経営職」の育成を推進しています。



（※2）厚生労働省「令和4年版 厚生労働白書」（2022年）



（※3）厚生労働省「わが国の医療についての基本資料」（2011年）



■CUCグループの取り組みのポイント

CUCグループ共通理念「CUC Partners Philosophy」と経営陣の従業員への約束「CUC Partners Promise」を策定。失敗を恐れず挑戦を支える姿勢を明文化し、心理的安全性の高い土壌を構築しています。

役員が講師を務めるリーダー研修「HOPE」や、支援先医療法人の理事長・院長、グループ役員らが未来の医療を構想する「未来会議」、実践的なコンピテンシーを鍛える「実行力向上プログラム」などを通じ、医療・ビジネスの双方の視座を養う教育プログラムを実施しています。

医療職への経営教育、ビジネス職の医療現場責任者の抜擢により、医療・ビジネスの壁を越えたキャリア形成を推進。そのほかにも、若手主導の「医療現場開放型イノベーションプロジェクト」（AI技術実証等）や社内公募制度「Dream」などを通じて、専門性の壁を越えた自律的なキャリア形成を支援しています。



■成果：個人の能力向上・行動変容が現場での変革を推進

「実行力向上プログラム」受講者を対象に、受講前後に実施したコンピテンシー（行動特性）に関するセルフチェックの結果を比較したところ、スコアが3か月間で平均+2.97pt向上。リーダー研修「HOPE」受講者の行動変容率は34.8%から51.5%へと高まるなど、個人の行動変容、成長がデータで実証されています。

自律的なリーダーが主導し、インバウンド救急支援の全国展開、病院を拠点に地域コミュニティを創出する「コミュニティ・ホスピタル」の実装、AI活用による看護・介護現場の負担軽減など、既存の枠組みを超えたプロジェクトが多数誕生しています。



■ 審査委員会による講評



2040年の医療崩壊という社会課題を起点に、個人の自律的成長を医療インフラ再構築の駆動力として位置づけている点を高く評価した。医療職とビジネス職の「異分子結合」を軸に、中核経営職を育成するHOPE、未来会議、実行力向上プログラム、WayLetterを組み合わせ、理念浸透から行動変容までを一貫して設計している点は秀逸である。加えて、越境機会や公募制度を通じて専門性の壁を越える挑戦を後押しし、事業成長とイノベーション創出に結びつけている。行動変容率向上や売上・EBITDA成長など成果も明確であり、優秀賞に値する。



今後は、自律した中核経営職の育成が一層進み、医療の質と事業成長を両立する変革の再現性を向上していってほしい。



■キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026について



「キャリアオーナーシップ経営」とは、「はたらく個人の力を最大化させ、社会の力に変えていくために、企業が経営戦略、事業戦略、人材戦略をダイナミックに連携させた新人材戦略の策定と実施を通じて、キャリアや仕事を主体的に捉え、自律・自走しながら周囲と共創する人材（＝キャリアオーナーシップ人材）を増やし活かすことで、個人と組織が対等な新たな関係性を構築・再構築し、個人と組織の持続的な成長を共に実現していく経営」を意味します。



キャリアオーナーシップ経営AWARDは、個人と組織の持続的な成長を実現するため、キャリアオーナーシップ経営を通じて「個人と企業の新しい関係づくり」を推進する企業を表彰することで、人的資本を最大化する優れた実践方法を社会に紹介することを目的として、2023年に創設されました。



キャリアオーナーシップ経営AWARD 2026では、従業員1,000名以上の企業が「大企業の部」、1,000名未満の企業が「中堅・中小企業の部」、企業や個人の実践・探究型コミュニティが「越境コミュニティの部」として審査され、奨励賞・優秀賞ならびにファイナリスト（最優秀賞・グランプリ候補） の計68社・団体が選出されました。





【企業文化】挑戦を支える土壌づくり【マネジメント変革】医療×ビジネスの「異分子結合」を促す独自の教育プログラム【キャリアの越境】専門性の壁を越えた自律的なキャリア形成支援リーダー研修を通じ、行動変容率が5割超に向上現場起点のプロジェクト創出