freee、一橋大学スタートアップ支援室と連携協定を締結

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は国立大学法人一橋大学スタートアップ支援室（所在地：東京都国立市、副学長／スタートアップ支援室長：西野和美、以下「一橋大学スタートアップ支援室」）と、一橋大学の学生・教職員等の起業支援強化に向けて連携協定を締結しました。