航空宇宙グレードのコネクタの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の市場調査レポート 「航空宇宙グレードのコネクタの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。
本レポートでは、航空宇宙グレードコネクタ市場の市場分析を軸に、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングを包括的に解析。特に、低軌道（LEO）衛星コンステレーションの急拡大、次世代戦闘機・無人航空機（UAV）の開発加速、そして民間航空機の生産回復が市場成長の三本柱となっています。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性分析も実施。業界関係者の戦略的意思決定を多面的に支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1306429/aerospace-grade-connectors
第1章：市場規模と成長ドライバー - 2032年に向けた確かな成長軌道
1.1 市場規模の実態（QYResearchデータ参照）
QYResearchの公開データによれば、航空宇宙産業向けコネクタ（航空宇宙グレードコネクタを含む広義市場）は、2025年に約34.9億ドル、2032年には56.3億ドルに達し、CAGR 7.1%で成長すると予測されています。一方、より狭義の「航空宇宙グレードコネクタ」市場に焦点を当てた場合、2024年の市場規模は約7億6,700万～7億6,050万ドルと推定され、2032年には15億4,000万ドルに達する見込みです。CAGRは約9.1%と、産業用コネクタ平均を上回る高い成長率を示しています。
特に注目すべきは宇宙分野（Space Grade）です。宇宙用コネクタ市場は2024年に約10.3億ドルと評価され、CAGR 7.5%で成長中です。この成長の背景には、2023年に全世界で2,938機の宇宙機が打ち上げられたというNASAの公式データがあります。これは前年比17%増であり、その大多数が600kg未満の小型衛星です。OneWeb、Starlink、Amazon Kuiperなどのメガコンステレーション計画が、高密度・軽量・耐放射線性コネクタへの需要を爆発的に拡大させています。
1.2 製品定義と技術要件
航空宇宙グレードコネクタとは、極度の温度変化（-65°C～+125°C以上）、真空状態、放射線、打ち上げ時の激しい振動・衝撃に耐えうるよう設計された高信頼性電気接続部品です。NASA、ESA、MIL-SPEC（米軍規格）などの厳格な認証基準をクリアしており、耐ガスアウトグレーティング特性、金メッキ接点、ハーメチックシール（気密シール）技術が標準仕様となっています。
製品タイプは大きく「Conventional Connectors（従来型）」と「High Density Connectors（高密度型）」に分類され、さらに形状別ではCircular Connector（円形）、D-Sub、Micro-Dが主流です。2024年時点で円形コネクタが約5.3億ドルと最大セグメントを占めています。
第2章：業界構造と主要プレイヤーの競争戦略
2.1 主要企業の市場シェアと動向
本レポートで分析対象とする主要企業は以下の通りです。
グローバルリーダー
TE Connectivity
Amphenol Aerospace（Amphenol Corporation傘下）
Molex（2024年12月にAirBornを買収し、宇宙・防衛分野を強化）
Glenair
Radiall
地域・専門特化型
Positronic
HENN CONNECTOR GROUP
CW Industries
PEI-GENESIS
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） は、最新の市場調査レポート 「航空宇宙グレードのコネクタの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。
本レポートでは、航空宇宙グレードコネクタ市場の市場分析を軸に、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングを包括的に解析。特に、低軌道（LEO）衛星コンステレーションの急拡大、次世代戦闘機・無人航空機（UAV）の開発加速、そして民間航空機の生産回復が市場成長の三本柱となっています。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性分析も実施。業界関係者の戦略的意思決定を多面的に支援します。
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1306429/aerospace-grade-connectors
第1章：市場規模と成長ドライバー - 2032年に向けた確かな成長軌道
1.1 市場規模の実態（QYResearchデータ参照）
QYResearchの公開データによれば、航空宇宙産業向けコネクタ（航空宇宙グレードコネクタを含む広義市場）は、2025年に約34.9億ドル、2032年には56.3億ドルに達し、CAGR 7.1%で成長すると予測されています。一方、より狭義の「航空宇宙グレードコネクタ」市場に焦点を当てた場合、2024年の市場規模は約7億6,700万～7億6,050万ドルと推定され、2032年には15億4,000万ドルに達する見込みです。CAGRは約9.1%と、産業用コネクタ平均を上回る高い成長率を示しています。
特に注目すべきは宇宙分野（Space Grade）です。宇宙用コネクタ市場は2024年に約10.3億ドルと評価され、CAGR 7.5%で成長中です。この成長の背景には、2023年に全世界で2,938機の宇宙機が打ち上げられたというNASAの公式データがあります。これは前年比17%増であり、その大多数が600kg未満の小型衛星です。OneWeb、Starlink、Amazon Kuiperなどのメガコンステレーション計画が、高密度・軽量・耐放射線性コネクタへの需要を爆発的に拡大させています。
1.2 製品定義と技術要件
航空宇宙グレードコネクタとは、極度の温度変化（-65°C～+125°C以上）、真空状態、放射線、打ち上げ時の激しい振動・衝撃に耐えうるよう設計された高信頼性電気接続部品です。NASA、ESA、MIL-SPEC（米軍規格）などの厳格な認証基準をクリアしており、耐ガスアウトグレーティング特性、金メッキ接点、ハーメチックシール（気密シール）技術が標準仕様となっています。
製品タイプは大きく「Conventional Connectors（従来型）」と「High Density Connectors（高密度型）」に分類され、さらに形状別ではCircular Connector（円形）、D-Sub、Micro-Dが主流です。2024年時点で円形コネクタが約5.3億ドルと最大セグメントを占めています。
第2章：業界構造と主要プレイヤーの競争戦略
2.1 主要企業の市場シェアと動向
本レポートで分析対象とする主要企業は以下の通りです。
グローバルリーダー
TE Connectivity
Amphenol Aerospace（Amphenol Corporation傘下）
Molex（2024年12月にAirBornを買収し、宇宙・防衛分野を強化）
Glenair
Radiall
地域・専門特化型
Positronic
HENN CONNECTOR GROUP
CW Industries
PEI-GENESIS