【ゲラン】究極の落ちにくさと濃“蜜”リップケアを叶える〈キスキス ビー インテンス〉が全20シェードで新登場

ゲラン株式会社

20年以上にわたり進化を重ねてきた〈キスキス〉シリーズ。

リップスティックとして誕生し、2022年、とろける艶蜜仕上げのハニーパック ティント〈キスキス ビー グロウ〉が登場。メゾンを象徴するアイコニックなアイテムへと進化しました。2024年には、同じティントタイプでありながら、今ではハニー リップオイル プランパーとして愛される〈キスキス ビー グロウ オイル〉も仲間入り。ハチミツやプロポリスをはじめとする、ハチ由来のケア成分¹が唇をやさしく包み込み、うるおいとふっくら感をもたらします。シルクのようになめらかなテクスチャー、シロップのような艶、そして思わず手に取りたくなる美しいカラーで多くの人々を魅了しています。

そして2026年春、〈キスキス〉シリーズから、究極の落ちにくさと濃“蜜”リップケアを叶える〈キスキス ビー インテンス〉が登場。

究極の落ちにくさと、4種のハチ由来成分¹による濃“蜜”リップケアを叶える、ゲラン初のキスプルーフ ハニー² リップスティック。しっとりとした潤いとやさしい心地よさが24時間³続きます。メゾンの象徴であり、創造の源であるミツバチの恩恵を受け、〈キスキス ビー インテンス〉にもハチミツやロイヤルゼリーなど世界中から厳選した4種のハチ由来成分¹を配合しています。満ちるような潤いとふっくらとしたボリューム感⁴まで、唇に多角的にアプローチします。

さらに、2種のポリマー⁵が織りなす精緻なメッシュ構造で唇に密着し、表面にプロテクトフィルムを形成。纏った瞬間の美しさを、そのまま長く留める新次元の落ちにくさを実現します。色鮮やかな花々から着想を得た全20色のシェード。軽やかな花びらのような心地よいシルキースフレ仕上がりで、まるで「私を選んで」と語りかけるような、魅惑のパレットを描きます。

ケースはスリムで洗練されたフォルムへ。リフィル対応の設計を採用し、時代に寄り添う美しくサステナブルなオブジェとして生まれ変わりました。

¹ハチミツ、ミツロウ、ロイヤルゼリー、プロポリスエキス（すべて整肌成分）²ハチミツ( 整肌成分) ³ゲランにおいて ⁴メイクアップ効果 ⁵ボランティア25 名を対象とした試験

ミツバチの恵みとラボラトリーの叡智を結ぶ、秘密の絆

5世代にわたり、ゲランの創造を導いてきたミツバチ。

〈キスキス〉のフォーミュラには、ミツバチの巣に宿る希少な成分を贅沢に配合しています。

- ハチミツ¹：一日中、ふっくらと潤いに満ちた唇へ- ビーワックス：とろけるようになめらかな付け心地- ロイヤルゼリー²：ヒアルロン酸合成促進によるプランプ効果- プロポリス³：コラーゲン生成をブーストして、ふっくらとした印象へ

さらに、これらの自然由来成分を核としながら、ゲラン研究所の革新的なプロテクト フィルム テクノロジーを採用。密着性に優れた2種のポリマーが織りなす精緻なメッシュ構造が、唇にぴたりと密着し、色移りを防ぐプロテクトフィルムを形成することで、美しい仕上がりをキープします。

第1のポリマー：唇に色素を密着させることで付けたての発色を保持。

第2のポリマー：メイクアップの持続力を高めることで、色移りしにくい設計に。

しなやかで、まるで唇の一部のように溶け込み、纏った瞬間の美しい仕上がりが、24 時間⁴続きます。

¹成分に対するインビトロ（試験管内）テスト ²ボランティア25 名を対象とした試験 ³成分に対するエクス・ビボ（生体外）テスト ⁴女性30 名による臨床評価

美のはじまりを告げる、香りのノート

新たな〈キスキス〉に捧げる、美しき香り。

〈キスキス ビー インテンス〉の香りは、ゲラン専属調香師＆フレグランス クリエイション ディレクターのデルフィーヌ・ジェルクが手掛けたもの。繊細なハニー アコードに、輝くオレンジ ブロッサム、やわらかなバニラ。ほのかに甘く、思わず虜になるグルマンの余韻が唇に宿ります。

ミツバチが愛する花園のようなカラーパレット

夜明けの庭園を歩くように。光に照らされた花びらが開き、色彩が調和する世界。〈キスキス ビー インテンス〉は、その幻想的な庭に咲く花々にインスピレーションを得た、全20色の高発色なフローラルシェードで登場します。鮮やかに唇を彩り、あらゆる肌トーンやスタイルにも美しく調和します。

★=スターシェード *全国展開

ヌード

やわらかなベージュから温もりのあるブラウン。控えめでありながら、多面的な魅力を秘めて。

168 ブルーミング リリー*196 デイジー ローズ*134 ラディアント ジャスミン279 ペタル ヌード291 ディープ ダリア

レッド

時代を超えて愛されるレッドを、シーズンごとに再解釈。

510 ペタル レッド*515 プリムローズ ブリス520 ピュア ハイビスカス559 レッド ブーケ599 レッド アスター

ピンク

パステルからキャンディーピンクまで、ひと塗りで印象を変えるプレイフルなピンクの世界。

335 ライト ローズ★*357 スイート コスモス*391 ヴァイブラント ローズ*395 ボールド フューシャ396 ピオニー キス

プラム

ささやくようでいてどこか大胆。柔らかなモーブから、神秘的なディープトーンまで。

815 テンダー ライラック*837 ディープ アイリス

オレンジ

陽光をまとったコーラル、涼しげなマンダリン、弾けるようなオレンジで、夏の空気を纏って。

615 オレンジ ブロッサム*639 タンジェリン ブルーム668 ウォーム マリーゴールド

洗練さを極めた新たなパッケージデザイン

〈キスキス〉は、新たな息吹を得て生まれ変わりました。アイコニックなゴールドの輝きはそのままに、より洗練された佇まいへ。メゾンのシンボルであり、インスピレーションの源であるミツバチへのオマージュとして、ハニカム模様をあしらったケースは、手にしたときに指になじみ、持ちやすい形状です。

さらに、キャップ部分に立体的なエンボス加工を、さらにリップスティックの先端にもミツバチの刻印が施されています。また、一部ブティック¹では、オリジナルの刻印を入れることもでき、ゲランが誇る究極のパーソナライゼーションを体現しています。さらに、ゲランの環境への取り組みを反映しリフィル対応ケースを採用。リフィルを付け替えることで、1本のケースで20色を楽しめる環境に配慮したサステナブルラグジュアリーを体現しています。

28%：包装材削減

39%：CO2排出量削減

38%：化石燃料使用量削減²

¹ラ ブティック ゲラン ギンザ シックス、銀座三越、伊勢丹新宿店、日本橋高島屋 S.C.、西武百貨店池袋本店、阪急うめだ本店、高島屋大阪店、ジェイアール京都伊勢丹、藤崎、公式オンラインブティック ²本製品 1本＋リフィル 1本を使用した場合と、本製品を2本使用した場合を、原料調達から製造、輸送、廃棄までを含むライフサイクル全体で比較した結果。

2026年4月21日（火）ゲラン公式オンラインブティック先行発売／5月1日（金）全国発売

キスキス ビー インテンス

新20色* 本体 5,940円（税込） リフィル** 4,730円（税込）

本体リフィル

*ラ ブティック ゲラン ギンザ シックス、銀座三越、伊勢丹新宿店、日本橋高島屋 S.C.、西武百貨店池袋本店、阪急うめだ本店、高島屋大阪店、ジェイアール京都伊勢丹、藤崎、ZOZOTOWN、公式オンラインブティック（ その他店舗：8 色展開） **公式オンラインブティック、ラ ブティック ゲラン ギンザ シックス：全20色展開（その他店舗：各店舗展開色のみ、順次受注オーダー開始予定）

ゲラン公式オンラインブティック https://www.guerlain.com/jp (https://www.guerlain.com/jp)

ゲラン公式インスタグラム https://www.instagram.com/guerlain/

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