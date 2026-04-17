香取慎吾さんとウド鈴木さんが歯ブラシヘアーでCM初共演！？HaRENO「奇跡の歯ブラシ」新TVCMを4月24日（金）から放映開始

株式会社AbemaTV

株式会社AbemaTV（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋）が展開するオーラルケアブランド「HaRENO（ハレノ）(https://hareno100.jp/)」は、俳優の香取慎吾さんとお笑いコンビ「キャイ～ン」のメンバー・ウド鈴木さんをCMキャラクターに迎え、新TVCM「固定観念を疑う」篇（15秒）を、2026年4月24日（金）より、全国にて順次放映いたします。

また、新CM本編と、お二人の素顔が垣間見えるメイキング動画、撮影の感想などについて語ったインタビュー動画を公式サイトおよび公式YouTubeチャンネルにて本日より先行公開いたします。

■ 新TVCM見どころ

本CMは、歯ブラシの形をヘアスタイルにした謎のパンクロッカーふたりの会話で構成されています。常に常識を疑い、奇跡の歯ブラシに傾倒した香取さんが自分のヘアスタイルを通して奇跡の歯ブラシの素晴らしさを友人のパンクロッカーであるウドさんに伝えるというストーリーです。

古くからTV番組で共演し、私生活でも親交があるという香取さんとウドさん。過去には香取さん出演のCMに少しだけキャイ～ンが出演したことがあるものの、本格的なCMでの掛け合いは今回が初めてとなります。長年の信頼関係を感じられる、息の合った掛け合いにぜひご注目ください。

■ 新TVCM「固定観念を疑う」篇 （15秒）

動画公開URL：https://youtu.be/84WS-5M-ZiA(https://youtu.be/84WS-5M-ZiA)

■ メイキング動画

本番の張りつめた空気感とは裏腹に、撮影の合間にはお二人のやり取りによって現場全体が笑顔に包まれるなど、現場は終始和やかな雰囲気で進行しました。本日公開したメイキング動画では、CM本編では見られない、お二人のリラックスした表情やスチール撮影の様子、休憩中のオフショットなど、撮影の舞台裏をたっぷりとお届けします。

メイキング動画公開URL：https://youtu.be/ezgZvMwgQ2s(https://youtu.be/ezgZvMwgQ2s)

■ スペシャルインタビュー（一部抜粋）

Q.普段から仲のいいお二人ですが、CMでの共演はいかがでしたか？

香取さん：CMでの共演初めてだっけ？

ウドさん：実は昔、王子（香取さん）の出てるCMに、ちょっとだけ出してもらったことがあるんです。

香取さん：細かく言わなくていいの、初めて風で！（笑）決まった時からすごく嬉しかったです！他の番組とかで会った時にもその話をしてて、楽しみに今日を迎えたのに、始まってみたら（ウドさんが）「ドッキリですか？」て言い始めて…。

ウドさん：だって、共演は嬉しいんですけど、CMの共演はおかしいじゃないですか！天野っちいないし！

香取さん：「怪しい怪しい」って言うからずっと耳元で「奇跡のドッキリ」って言ってたんです（笑）

Q. CM撮影で使用した衣装や髪型への第一印象は？

ウドさん：この（歯ブラシ型の）髪型がこんなにピタッと決まるなんて、やっぱ王子はすごいですよ！この髪型にしたら笑っちゃうと思うんですけど、王子がするとかっこいい。

香取さん：奇跡の歯ブラシファンとしては、奇跡の歯ブラシになれるなんて嬉しいですよ。

Q. 「奇跡の歯ブラシ」を実際に使ってみて、今までの歯ブラシとの違いや印象に残っている点は？

香取さん：初めて使った瞬間に、歯磨き人生が変わったというくらい、気持ちよくてびっくりしました。そこから色々な人に使ってほしくて、たくさんプレゼントしてます。

ウドさん：王子が「これ気持ちいいから使ってみて」と言って、プレゼントしてくれたんです。僕も、そして僕の歯もこれまでに感じたことのない気持ちよさでした。

Q. 身近な人に「奇跡の歯ブラシ」をおすすめするならどこがポイントですか？

香取さん：歯磨きをした後のスッキリ感が忘れられなくて、1日に歯磨きをする回数が増えました。大絶賛です！

ウドさん：実際に体感してみて、今までの歯ブラシと（スッキリ感が）全然違いました！

Q. 視聴者の方へメッセージをお願いします

香取さん：奇跡の歯ブラシを知ってもらうためにはこれ以上ないCMができたと思います。ぜひこの奇跡を感じてほしい、使ってみてほしいです。

ウドさん：奇跡の歯ブラシは、“山の形の歯ブラシ”ですが、私は“山形出身”。私も声を大にしておススメしたいと思います！

インタビュー動画公開URL：

https://youtu.be/thqHiz0ziok(https://youtu.be/thqHiz0ziok)

■ 新TVCM概要

・タイトル：「固定観念を疑う」篇（15秒）

・出演：香取慎吾、ウド鈴木（キャイ～ン）

・放映開始日：2026年4月24日（金）

・放送地域：全国（一部地域を除く）

・動画公開URL：https://youtu.be/84WS-5M-ZiA

■ 出演者プロフィール

・香取慎吾

1月31日生まれ、神奈川県出身。俳優、アーティスト。

2017年にオフィシャルファンサイト「新しい地図」を立ち上げ、TV番組、ラジオ、CMなどへ出演中。近年の主な出演作品は映画「犬も食わねどチャーリーは笑う」（22年）、舞台「テラヤマキャバレー」（24年）、フジテレビ系木曜劇場「日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった」（25年）など。また、昨年5月には3rd ALBUM「Circus Funk」のCDリリース、自身初のアリーナソロツアー『SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025』 を開催した。その他にも、アーティストとして全国各地で個展を開催するなど、多方面に活躍する。現在はミュージカル「新宿発8時15分」に出演中。また、主演映画『高校生家族』が27年1月8日(金)公開予定。

・ウド鈴木

1970年1月19日生まれ、山形県出身。お笑い芸人。

1991年に天野ひろゆきとお笑いコンビ「キャイ～ン」を結成。明るく親しみやすいキャラクターで人気を博し、バラエティ番組やラジオを中心に幅広く活躍している。主な出演はイッツコムチャンネル「ウド様おねが～い！！ココロつながるポジティブCATV」、 YBCラジオ「ウド鈴木の日本の顔はヤマガタだ！！」など。

■商品概要

商品名： HaRENO 奇跡の歯ブラシ

価格 ： 620円（税込）

カラー： クリアブラック／クリアブラウン

材質 ： 柄（PET）／ 毛（ナイロン）

商品名： HaRENO 奇跡の歯ブラシ スリム

価格 ： 730円（税込）

カラー： クリアブラック／クリアブラウン

材質 ： 柄（PET）／ 毛（ナイロン）

商品名： HaRENO 奇跡の歯ブラシ やわらかめ

価格 ： 620円（税込）

カラー： マットグレー／マットベージュ

材質 ： 柄（PET）／ 毛（ナイロン）

商品名： HaRENO 奇跡の歯ブラシ スパイラル

価格 ： 730円（税込）

カラー： クリアブラック／クリアブラウン

材質 ： 柄（PET）／ 毛（ナイロン）

商品名： HaRENO 奇跡の歯ブラシ こども用

価格 ： 620円（税込）

カラー： クリアブラック／クリアブラウン

材質 ： 柄（PET）／ 毛（ナイロン）

【奇跡の歯ブラシについて】

なぞるだけで汚れが落ちる「奇跡の歯ブラシ」

特許技術取得*のピラミッド形状のブラシが、「歯と歯のすき間」や「歯と歯ぐきの境目」の見えない汚れを落とします。隙間汚れをなぞるだけで効率良く落とせるため、どなたでも磨き残しが少なくなる画期的な歯ブラシです。本当に磨ける歯ブラシとして、多くの歯科医の方にも絶賛のお言葉を頂いており、歯科医院においてもお取り扱いを頂いています。

※ 特許6692604

【オーラルケアブランド「HaRENO（ハレノ）」について】

「人生100年時代をハレにする」

人生100年時代において、虫歯や歯周病などのお口の健康と向き合うことは、今以上に大切な習慣となります。ところが、歯磨きは「面倒くさいもの」とネガティブな印象を持っている方も多いのではないでしょうか。そこで、私たちは、あたらしいオーラルケア体験を通し、毎日のオーラルケアを前向きに楽しい習慣へと変えることで、人生100年時代の健康に寄与したいと考えています。

オーラルケアの「しなきゃ」を「したい」へ変える、「したい」は、未来を明るくする始まりだから。

＜公式サイト＞ ：https://hareno100.jp/

＜公式Instagram＞ ：https://www.instagram.com/hareno100

＜公式YouTube＞ ：https://www.youtube.com/@hareno100

【会社概要】

株式会社AbemaTV

所在地：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

代表者：代表取締役社長 藤田晋

事業内容： 動画配信事業など

URL: https://abematv.co.jp/