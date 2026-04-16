2026年4月16日（木）〈CAFUNE（カフネ）〉POP UP STOREをトゥモローランド高松店で開催｜新作「Morning Dew」も登場

株式会社 トゥモローランド〈CAFUNE（カフネ）〉

国内では希少な〈CAFUNE（カフネ）〉の世界観を体感

2026年4月16日（木）から4月26日（日）までの期間、トゥモローランド 高松店にて『CAFUNE POP UP STORE』を開催いたします。

国内でも取り扱いの少ない〈CAFUNE（カフネ）〉のアイテムが揃う特別な機会です。

人気の定番アイテムから、新作カラー『Morning Dew』まで、バリエーション豊富にご用意しております。

ぜひこの機会に、店頭にてブランドの魅力をご体感ください。

〈CAFUNE（カフネ）〉POP UP STORE〈CAFUNE（カフネ）〉POP UP STORE〈CAFUNE（カフネ）〉POP UP STORE〈CAFUNE（カフネ）〉POP UP STOREColor : Morning Dew 33-10-62-10901 / *16,500 (tax in)Color : Morning Dew 33-10-62-10901 / \16,500 (tax in)33-03-62-03917 / \75,900 (tax in)33-03-62-03917 / \75,900 (tax in)33-03-62-03915 / \92,400 (tax in)33-03-62-03915 / \92,400 (tax in)33-03-62-03913 / \108,900 (tax in)33-03-62-03913 / \108,900 (tax in)Lune Bag 33-03-62-03920 / \69,300 (tax in)Lune Bag 33-03-62-03920 / \69,300 (tax in)33-03-62-03919 / \95,700 (tax in)

ABOUT | CAFUNE

『cafune』とは、ポルトガル語で『恋人の髪の毛で遊ぶ動作』。

Queenie Fan氏とDay Lau氏によって2015年に設立された〈CAFUNE〉は、ラグジュアリーの概念を再定義しようとするモダンなブランド。

着用者のアイテムへの愛着と、感情的なつながりの観点から再考します。

考え抜かれたデザインや、細部までこだわられたブランドの遊び心あるシルエットは、モダンとクラシックの要素のバランスを取り、タイムレスなデザインを生み出しています。

ユニークな方法で新しい可能性と型破りな素材を研究する〈CAFUNE〉は、個性を祝う創造的で独立した人々のためのものです。

［開催日時・店舗］

4月16日（木）～4月26日（日）

トゥモローランド 高松店



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。