『マイナビ presents The Performance』出演アーティストへアンケートインタビュー！THE RAMPAGEが見どころと今後の野望を語る！RIIZEとの“コラボステージ”への想いも

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月10日（金）から12日（日）までの3日間、Kアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』を国内独占・無料生放送いたしました。（※各公演後、1週間の無料見逃し配信中）

「ABEMA」では、本公演に出演したアーティストにアンケートインタビューを敢行。このたび、初日となった4月10日（金）のDAY1のステージに出演した、THE RAMPAGEのインタビューをお届けいたします。

『マイナビ presents The Performance』は、今年で3年目を迎える、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバルです。2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員。様々なカルチャーを取り込み、既成の音楽ジャンルにとらわれない新たな音楽のシーンを創り出すイベントとして毎年大きな反響を呼んでいます。

今年の『マイナビ presents The Performance』も、世界で活躍する豪華アーティストたちが大集結。ジャンルや国境を越えた多彩なパフォーマンスが展開され、大盛況のうちに幕を閉じました。

【動画】THE RAMPAGE＆RIIZEが登場！オープニングステージ(https://x.com/i/web/status/2042542968876179585)

【動画】THE RAMPAGE『CyberHelix』パフォーマンスシーン(https://x.com/ABEMA/status/2042547194650108227?s=20)

■THE RAMPAGEが語るステージの見どころと今後の野望

(C)︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所(C)︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所(C)︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所

―今回披露したステージの中で、“ここに注目して欲しい！”というポイントを教えてください

LIKIYA：THE RAMPAGEは全てのセットリストを通して色んな感情に浸れる総合エンターテインメントになっているので是非最初から通してご覧下さい！！

陣：コラボレーション！！あの曲を踊れて最高でした！

RIKU：THE RAMPAGEの音楽性、表現の引き出しの豊富さに注目して頂きたいです！

神谷健太：形を変えていくパフォーマンスや、ダンスにフィーチャーしたDANCE TRACKなど、大人数だからこそできる迫力あるパフォーマンスに注目してほしいです。

与那嶺瑠唯：今ツアーでもしている「MAJI-YABAI」というダンストラックです。メンバーで音楽、振り付けを作っているので思い入れもあり、“ランペらしさ”が全開のダンストラックになっているので是非注目してほしいです。

山本彰吾：THE RAMPAGEの魅力は全員でのパフォーマンスの“圧”です！！ステージを縦横無尽に駆け回る歌とダンスに注目して欲しいです！！

吉野北人：イベントでは珍しいバラード楽曲があるので注目して欲しいです。

岩谷翔吾：新衣装！！このイベントで初披露です。

浦川翔平：普段はツアーでしか見られないパフォーマンスを披露させて頂いております！！そして、RIIZEさんとのコラボパートもここでしか見られないので注目です！！

藤原樹：RIIZEの皆さんとのコラボパフォーマンスです

武知海青：『STARRY LOVE』をソロでパフォーマンスさせていただきました！！この振り付けは自分自身で考えているので、すごく感情が入ったパフォーマンスにも注目してほしいです！！JAZZダンスは小学校4年生から習っていたので実は得意なんです！！

長谷川慎：RIIZEさんとのコラボパフォーマンスです！THE RAMPAGEは『Boom Boom Bass』、RIIZEさんは『BURN』に参加して頂きました！！それぞれのグループカラーが出ていて最高のコラボになりました！！

龍：The Performance特別Setlistになっています。自信作なのでぜひ楽しんでください！RIIZEさんともコラボできて幸せです。

鈴木昂秀：RIIZEさんとのコラボパフォーマンスです！！

後藤拓磨：現在全国をまわらせて頂いてるLIVEツアー「(R)MPG」でパフォーマンスしている「MAJI-YABAI」（DANCE TRACK）をツアー以外で初めてパフォーマンスしています！THE RAMPAGEパフォーマーの“色”が全開なので注目してほしいです！！あと、衣装も新しくなってるのでそちらも注目です！！

【動画】THE RAMPAGE＆RIIZE『BURN』スペシャルコラボステージ(https://x.com/ABEMA/status/2042581770575421746?s=20)

【動画】RIIZE＆THE RAMPAGE『Boom Boom Bass』スペシャルコラボステージ(https://x.com/i/web/status/2042571121984168022)

(C)︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所(C)︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所(C)︎The Performance / Photo by 田中聖太郎写真事務所

―グループで叶えたい野望を教えてください

LIKIYA：ドームツアーを回りたいです！！

陣：地球の裏側まで僕らの音楽を届けたいっ！！

RIKU：大きなステージでのLIVEももちろんですが、目の前のお客様の心の中で生涯生き続けていくパフォーマンスをすること。

神谷健太：見てくださる皆さんに幸せを届けられる存在でいられることが一番の願いです。そして、常にチャレンジし続けるグループでありたいです。

与那嶺瑠唯：ドームツアーやアジアツアーを実現したいですし、LAやNYでMV撮影をしたいです！

山本彰吾：世界でドームツアーを行いたいです。色々な国の人にTHE RAMPAGEのパワーを与えて幸せにしたいと思っております。

吉野北人：ヒット曲！THE RAMPAGEらしい曲で旋風を巻き起こしたい。

岩谷翔吾：ドームツアー！！

浦川翔平：公演ではやった事があるのですが、ツアーとしてドームを回ったことがないので、THE RAMPAGEでドームツアーがやりたいです！

藤原樹：ドームツアー！！

武知海青：ドームツアーをしたいです！！！頑張ります！！！

長谷川慎：5大ドームツアー！！！世界でも活躍できるようなアーティスト！

龍：来年でデビュー10周年。目指せ ドームツアー!!

鈴木昂秀：世界でもLIVEをしたいです！

後藤拓磨：ドームツアーです！！

今回のステージに込めた想いや今後の展望を語ったTHE RAMPAGE。そんな彼らの圧巻のパフォーマンスと熱量あふれるステージを体感できる『マイナビ presents The Performance』は、「ABEMA」にて1週間無料見逃し配信中です。ぜひ、この熱狂のステージをもう一度お楽しみください。

■「ABEMA」国内独占・無料生放送『マイナビ presents The Performance』概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/289-40

告知映像：https://www.youtube.com/watch?v=_hNL8gsys8o

＜DAY1＞

（C）AbemaTV, Inc.

放送開始日時：2026年4月10日（金）夜6時～

出演者：RIIZE、THE RAMPAGE

＜DAY2＞

（C）AbemaTV, Inc.

放送開始日時：2026年4月11日（土）午後4時30分～

出演者：EVNNE、ATEEZ、SUPER★DRAGON、VERIVERY、MAZZEL、RIIZE、ROIROM

＜DAY3＞

（C）AbemaTV, Inc.

放送開始日時：2026年4月12日（日）午後4時30分～

出演者：aoen、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、NCT WISH、xikers、THE JET BOY BANGERZ、Hearts2Hearts／Opening Performance：MYERA

※全て放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆ABEMA10周年 特設サイト：https://contents-abema.com/10th/