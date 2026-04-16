YouTubeチャンネル『ヤバい会社@HRteam』累計1,000万回再生突破！

株式会社HRteam

株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原 一輝）が運営する公式YouTubeチャンネル『ヤバい会社@HRteam』は、チャンネル累計再生回数が1,000万回を突破したことをお知らせいたします。

■ 「ヤバい会社＠HRteam」とは

本チャンネルは、2025年2月の運営開始以来、HRteamで働く社員の姿勢や、挑戦を大切にする文化をありのままに映し出す「リアル企業ドキュメンタリー」として展開してまいりました。

「働くに、挑む。」を体現する20代の若手社員や管理職に長期間密着し、時には叱咤激励、時には葛藤し涙する姿など、単なる企業紹介に留まらない「人の成長」を追いかけるコンテンツが、就活生や転職希望者、そして現役のビジネスパーソンから大きな共感を呼んでいます。

【公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@yavai.company2025

■ 累計1,000万回再生突破の背景

運営開始から約1年で大台を突破した背景には、従来の「綺麗な企業広報」とは一線を画す、徹底した現場のリアリティがあります。

■ 人気コンテンツのご紹介

- 「働く」の裏側を15時間超えの密着で公開27歳女性管理職の多忙な1日や、目標達成に追い込まれる営業現場の舞台裏など、忖度なしのドキュメンタリーが「仕事に対する熱量」を再定義しました。- SNS発のブランディング・アンバサダー戦略広報担当や現役社員自らがアンバサダーとなり、TikTok等とも連動。視聴者との双方向のコミュニケーションを通じて、ファンコミュニティを形成してきました。- 社会課題への「挑む」姿勢の可視化「人的資本経営」が注目される中、企業の最大の資産である「人」がどのように成長し、課題を解決していくのかを可視化したことで、ビジネスドキュメンタリーとしての地位を確立しました。

【 0万円です】営業最終日で手が震えるまで追い込まれる。" 密着 "

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hR-L5c4Zb5k ]

【脅威の15時間密着】27歳女性管理職の多忙すぎる1日！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mMozuJ0Djg8 ]

最新動画 | 【入社式】上司に恩返しを…新入社員のやる気がすごかった…!!

■ 担当者コメント：広報・プロジェクト責任者 木下恵利

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=uPkPxITZc2c ]

「プロジェクト始動時に『日本中に弊社の名前や文化、DNAを広めたい』と宣言してから、累計1,000万回という数字に到達できたことを大変嬉しく思います。 私たちは、このチャンネルを通じて『こんなに熱く働いている会社があるんだ』という驚きと、明日への活力を届けることを使命としています。1,000万回はあくまで通過点。これからも日本の採用や就活のあり方を変えるべく、より一層『ヤバい』ほどリアルな挑戦を発信し続けてまいります。

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「新卒採用の母集団が足りない」「選考辞退や早期離職を減らしたい」という採用ご担当者様、経営者様に向けて、導入事例集や詳細資料を公開しております。

下記URLよりお気軽にお問い合わせください。

法人様向け窓口：

https://hr-team.co.jp/contact/

会社概要

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業