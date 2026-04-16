【奨励金100％】株式会社ディスラプターズが「社員持株会」を設立

株式会社ディスラプターズ

株式会社ディスラプターズ（本社：東京都港区、代表取締役社長グループCEO：板倉 広高、以下「当社」）は、社員の経営参画意識の向上と中長期的な資産形成を目的として、拠出金に対して100％の奨励金を付与する「ディスラプターズグループ社員持株会」を設立することをお知らせいたします。

■ 奨励金100％付与の背景：経営参画意識の醸成と企業価値の向上

当社は「様々な事業ドメインにおいて革命を起こし、従来のビジネスモデルを変革する」ことをミッションとして掲げています。この挑戦を支える原動力は、グループ社員一人ひとりの熱意と創造性に他なりません。

現在、日本国内の社員持株会における奨励金は5％～10％程度が一般的ですが、当社は「100％」といたしました。これは「社員が拠出した金額と同額を会社が上乗せする」という極めて高い水準です。

本持株会の設立により、社員が株主としての視点を持つことで経営参画意識をより強固にし、中長期的な企業価値向上へと繋げてまいります。また、社員の資産形成を強力にバックアップすることで、人的資本への投資を加速させ、持続的な成長を実現してまいります。

■ 本持株会の概要

- 名称： ディスラプターズグループ社員持株会- 奨励金率： 100％例：月々1万円を拠出する場合、会社が1万円を上乗せし、計2万円分の自社株を買い付けます。※ 拠出金上限： 1万円／月- 対象者： 当社グループの正社員（任意加入）- 開始時期： 2026年6月より拠出開始予定

代表取締役社長グループCEO 板倉 広高 のコメント

今回の社員持株会設立にあたって決定した「奨励金率100％」という数字は、社員と会社が一体となり、共に未来を切り拓いていく姿勢の象徴です。社員一人ひとりがオーナーシップを持ち、自らの手で企業価値を高めていく。当社は、そんなプロフェッショナル集団であり続けたいと考えています。

株式会社ディスラプターズ 会社概要

所在地：東京都港区南青山二丁目5番17号

代表者：代表取締役社長グループCEO 板倉 広高

事業内容：グループ戦略立案および各事業会社の統括管理

資本金：395百万円

設立年月日：2005年11月30日

上場市場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：6538）

グループ会社

株式会社キャリアインデックス

株式会社ホワイトキャリア

ContractS株式会社

株式会社Sales X

株式会社マージナル

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ディスラプターズ 広報

E-mail: pr@disruptors.co.jp