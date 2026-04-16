【イベントレポート】「Linon」新シャンプー・トリートメント発表会開催！ME:Iが「Linon」アンバサダーに就任！タイアップソング『Update ME』ダンスパフォーマンス初披露！

株式会社SOLIA

株式会社SOLIAは、ヘアケアブランド「Linon（リノン）」の新製品「リノン ストレートシャンプー」「リノン ストレートトリートメント」の発売にあわせ、ガールズグループ「ME:I（ミーアイ）」のブランドアンバサダー就任を発表する「Linon」新シャンプー・トリートメント発表会を2026年4月15日（水）に時事通信ホール（東京都中央区銀座）にて開催しました。

■新商品シャンプー・トリートメントは「熱」を味方にするストレート補修が特徴

発表会には、代表取締役の西口征郎とディレクターの波間麻衣子が登壇。冒頭で西口が開会の挨拶とともに、SOLIAの企業ビジョンやLinonブランドの理念を紹介いたしました。続いて波間が新商品の特徴・開発背景を説明し、酸熱トリートメント成分(*1)がドライヤーやヘアアイロンの熱を味方に、うねり・くせ毛を内側からストレート補修(*2)する仕組みや、アクアケラチン・アクアコラーゲンなどのダメージ補修成分について解説しました。

■ME:I登壇。RINONさん、ブランド名”Linon”に対して「運命だと思いました」

新商品の説明後、コンセプトムービーを公開。その後、ME:Iが新ブランドアンバサダーとしてMCからの呼び込みで登壇しました。

新ブランドアンバサダーのME:Iは、おなじみの「Click！ME:Iです！」の挨拶とともに決めポーズを披露し、会場を沸かせました。ブランド名"Linon"と同じ音の名前のメンバー・RINONさんは、「"Linon"という名前を聞いたとき、すごく運命を感じました。まさかこうしてご一緒できるとは思っていなかったので、本当に嬉しいです。」とアンバサダー就任への喜びを語りました。

これに対しMCも「まさに“運命”で、今回のプロジェクトにぴったりのご縁ですね。」と応じ、会場は和やかな雰囲気に包まれました。

■スペシャルゲストとして美容男子、レインボー池田直人さん登壇。

AYANEさん、時短スタイリングを叶えて、朝の空いた時間でしたいことは「メイクに時間をかけたい」

続いて、スペシャルゲストとして美容好きで知られるレインボーの池田直人さんが登壇しました。

池田さんを交えたトークセッションでは、ME:Iが普段のヘアケアへのこだわりを披露。MIUさんからは、「髪が長いのでセットする際ストレートヘアにすることが多いのですが、ダメージが多いと傷んで見えてしまうので、きちんと乾かすことを気をつけています。」と、リアルな悩みと工夫が語られ、これに対し池田さんは、美容好きの視点から「だから髪が綺麗なのですね！素晴らしいです。“美容番長”の称号をおくります！」とコメント。

また、実際に商品を使用したTSUZUMIさんからは「いつも朝の寝癖がすごいのですが、商品を使ってみたら朝のまとまりがすごくよくなって、時短になりました。」といった感想が挙がりました。さらに、Linonのストレートシャンプー・トリートメントの特長であるアイロン時間の短縮による“タイパ”の良さに関連し、「朝の準備で時間に余裕ができたら何をしたいか」という質問も展開。これに対しAYANEさんは、「普段準備に2時間かかってしまうので、髪のセットが短縮できたら、メイクにもう少し時間をかけたいです。」と回答し、SUZUさんからは、「空いた時間で朝、部屋を綺麗にしたいです。」と回答。時間のゆとりが生み出す新たな楽しみについて語りました。

■タイアップソング『Update ME』ダンスパフォーマンス初披露！レインボー池田さんにもレクチャー。フリップ企画「Linon」の「1日中続くストレート」にかけて！

デビュー2周年以降も”真っ直ぐ、貫き通したい”ことは？」として、KEIKOさん、「遅刻ゼロ！」

「デビュー2周年以降も”真っ直ぐ、貫き通したい”こと」と題したフリップ企画を実施。KEIKOさんは「遅刻ゼロ！デビューしてから一度も遅刻してないので、3年目も継続したいです。」と回答。

続いて、同お題に対し、池田さんが「『意外とでかいですね』と言われても、『そうですか？』ととぼける姿を見せること！意外とデカいんです。」と回答すると、会場は笑いに包まれました。

その後、ME:Iからレインボー池田さんへのダンスレクチャーも行われ、MOMONAさんからダンスのポイントとして、「『Linon』の部分で髪をなびかせるのがポイントです！」と回答。レインボー池田さんも一緒にダンスし、会場は盛り上がりをみせました。そして、ME:IがLinonタイアップソング『Update ME』のダンスパフォーマンスを初披露しました。

最後に、ME:IからLinonの商品を使用する女性たちへメッセージが送られ、「皆さんの毎日がより輝くものになるよう、これからも成長し続けていきたいです。」とコメント。会は温かな雰囲気の中、幕を閉じました。

■「Linon」新シャンプー・トリートメント発表会 概要

■日時 2026年4月15日（水）14:00～15:00（受付開始時間 13:30）

■会 場 時事通信ホール（東京都中央区銀座5丁目15－8 時事通信ビル 2F）

■登壇者 株式会社SOLIA 代表取締役 西口 征郎

株式会社SOLIA ディレクター 波間 麻衣子

■ゲスト ME:I

レインボー 池田直人さん

■内容 主催挨拶 /新製品の特徴・開発背景説明

/コンセプトムービー上映/ME:Iタイアップソング披露/

トークセッション/フォトセッション

■ゲスト情報

▼ME:I

ME:I(ミーアイ)は日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版 『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』 から誕生したガールズグループ。これまでの番組シリーズ最多となる1万4千人を勝ち抜いた個性豊かで実力者揃いのメンバーで結成。グループ名には 「新しい日本の世代を代表する‘未来のアイドル’」という意味が込められている。2024年4 月に DEBUT SINGLE『MIRAI』でデビューし、2ND SINGLE『Hi-Five』、3RD SINGLE『MUSE』と3作連続で主要チャート1位を獲得。「第66回日本レコード大賞」で新人賞を受賞し、デビュー年に初出場した「第75回NHK紅白歌合戦」にて披露した「Click」はYouTubeで公開しているOfficial MVの再生回数とストリーミングの楽曲総再生回数が1億回を突破。大型ファッションイベントや音楽フェスにも多数出演し、2025年は自身初となるアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"』(全国6都市13公演)を成功させ、12月には東京・有明アリーナでアンコール公演２DAYSを開催。4月19日からは地上波初冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』がフジテレビほかにて放送スタートする。

▼レインボー池田直人

1993年生まれ、大阪府出身。2016 年にお笑いコンビ「レインボー」を結成。

女装・メイクをきっかけに、その飽くなき探究心で芸人随一の美容通としての地位を確立。

日本化粧品検定特級、メイクアップアドバイザーの資格を取得。

自身のYouTubeチャンネル「レインボー池田直人の美しちゃんねる」では、

お気に入りコスメや美容テクなどを定期的に発信し、登録者は 40 万人を誇る。

■タイアップソング

■アーティスト：ME:I (読み：ミーアイ)

■楽曲名：Update ME (読み：アップデート_ミー)

■配信日：2026年4月13日（月）

■タイアップソング

ME:I DIGITAL SINGLE “Update ME”

https://ME-I.lnk.to/UpdateME_STDL

本楽曲は、「変わるのは今。自分至上最高を更新し続ける」という“Update”をキーワードにした一曲。

ヘアケアブランド「Linon」のタイアップソングとして書き下ろされており、

楽曲の随所には「Linon」と聞こえるフレーズが散りばめられています。

前向きなエネルギーとともに、自分自身をアップデートし続ける大切さを感じられる楽曲です。

■商品情報

酸熱トリートメント成分(*1)がドライヤーやヘアアイロンの熱を利用してうねりやくせ毛を内側からストレート補修(*2)し、毎朝の時短スタイリングを叶えます。 アクアケラチンなどの毛髪補修成分が髪の内側からダメージを補修し、うるおいで満たすことで、理想のツヤめくストレートヘアを1日中キープ。 髪や頭皮に優しい無添加(*3)処方を採用しており、やわらかなフレッシュフローラルの香りで癒しのバスタイムを提供します。

※1 グリオキシル酸[毛髪補修]

※2 ダメージ補修

※3 シャンプー：合成色素・鉱物油・パラベン・シリコーン・ラウレス硫酸Na

トリートメント：合成色素・鉱物油・パラベン・ラウレス硫酸Na・BHT

■Linonについて

Linon（リノン）は『「かわいい」を仕込み、気持ちきらめく』をコンセプトとしたヘアケアブランド。普段のヘアケアで自分らしい「かわいい」を仕込み、気持ちがきらめく日々を届けます。

SNSでも大きく反響を呼び、Amazonにてベストセラーバッジを獲得したスタイリング剤「リノン ロックオイル」をはじめ、「リノン モイストヘアミルク」「リノン スカルプクレンズブラシ」などインバス・アウトバス商品も取り扱うトータルヘアケアブランドとして成長し続けています。

▼公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/linon_jp_official/

X：https://x.com/linon_jp

Tiktok：https://www.tiktok.com/@linon_jp

■SOLIAとは

「日常生活に彩りを提供し、人々の心を豊かにする」をビジョンとし、「2035年までに、日本を代表する消費財ベンチャー企業となる」ことをミッションとしている会社です。赤ちゃんとママのスキンケア「ALOBABY（アロベビー）」から事業をスタートし、ボディメイクブランド「AMBiQUE(アンビーク)」、ヘアケアブランド「Linon（リノン）」など複数のブランドを展開しています。

アロベビーは、国産オーガニックベビースキンケアブランドとして、全ラインナップ99%以上天然由来成分で商品を展開。販売開始から10年以上経過した現在も多くのユーザーに支持を得ています。アンビークはオールインワンプロテインを中心に一般ユーザーのみならず、筋肉ユーチューバーとして活動する著名な方々などにも愛用されています。

■会社概要

会社名：株式会社SOLIA

所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館10階

設立：2013年4月

代表取締役：西口 征郎

事業内容：ベビー・女性向けの国産オーガニックスキンケア・ヘアケア、健康食品の企画・販売