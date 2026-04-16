畑と造り手に出会う「かみのやまワイナリーツアー」開催

一般社団法人上山市観光物産協会

山形ワインバル実行委員会（所在地：山形県上山市）は、2026年5月16日（土）・17日（日）に山形県上山市で開催する日本最大級の屋外ワインイベント「山形ワインバル2026」の翌日、5月18日（月）限定で、ぶどう畑やワイナリーを巡りながら生産者と交流し、現地でワインを味わう特別企画「かみのやまワイナリーツアー」を実施します。

定員は30名限定。山形ワインバルを楽しんだ来場者に向けて、イベント参加で終わらない"もう一日"の滞在価値を提案する新たな企画です。

本リリースのポイント

1．5月18日限定・30名限定の新企画

山形ワインバル2026の翌日、5月18日限定で開催する30名限定「かみのやまワイナリーツアー」（イメージ）参加者はぶどう畑を訪れ、生産者から栽培や醸造の話を直接聞きながら、ワインの背景にある土地の魅力に触れる。

「山形ワインバル2026」の翌日に開催する、少人数制の特別ワイナリーツアー。

イベント本体とは別日に実施することで、来場者に"もう一日、上山に滞在する理由"を提供します。

2．畑・生産者・ワインを一体で味わう体験設計

参加者は、通常立ち入ることのできないワイン用ぶどうの園地を訪れ、生産者の案内のもとで栽培や醸造の話を直接聞きながらのテイスティングや他の参加者との交流、最後に、かみのやまのワインを含む名産品をお求めいただくお買い物の時間を楽しめます。

3．温泉地・かみのやまならではの滞在型ワインツーリズム

ワインバルを楽しみ、かみのやま温泉に泊まり、翌日は畑でワインを味わう。

イベント単体ではなく、温泉地の宿泊や地域周遊を含めた旅のかたちを提案します。

ぶどう畑で味わう特別な一杯（イメージ）普段は入れない畑で、景色とともに楽しむ贅沢なテイスティングワインに合うおつまみランチボックス付き（イメージ）山形ワインバル会場山形ワインバルの"その先"を体験する、5月18日限定の特別企画

「かみのやまワイナリーツアー」は、山形ワインバル2026の翌日に開催する特別企画です。

ワインバルの会場で味わった一杯が、どのような土地で育まれ、どのような想いで造られているのか。参加者は実際に畑を訪れ、生産者の言葉を聞き、その場で味わうことで、ワインの魅力をより深く体感できます。

30名限定の少人数制で、生産者との交流を楽しめる内容です。

美肌とあったまりの湯 かみのやま温泉イベント参加を"日帰り"で終わらせない、滞在型体験へ

本ツアーは、5月16日・17日の「山形ワインバル2026」に続けて、翌18日に開催。

ワインイベントへの参加をきっかけに、上山での宿泊、温泉滞在、地域周遊へとつなげることを目的に企画しました。

ワインバルを楽しんだ夜はかみのやま温泉に宿泊し、翌朝ワイナリーと畑を巡る。地域の魅力を時間軸で味わう"滞在型体験"として、来訪者により深い旅の価値を提供します。

主催者コメント

“ワインを飲むイベント"で終わらせるのではなく、その背景にある土地や人まで感じていただきたいという想いから、本ツアーを企画しました。

かみのやまのワインの魅力を、より深く体験していただければと思います。

「かみのやまワイナリーツアー」概要

山形ワインバル2026 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170400/table/9_1_46c5360a694eba6d4a695815bea8dcbf.jpg?v=202604160951 ]

「山形ワインバル2026」は、上山城周辺・月岡公園を会場に開催される日本最大級の屋外ワインイベント。全国から66ワイナリーが集結し、450種類以上のワインを味わえます。

関連リンク

地元ワイナリーをはじめ、全国から個性派ワイナリーが集合[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170400/table/9_2_63a898b301438d71c6c17ec6af624de4.jpg?v=202604160951 ]- 「かみのやまワイナリーツアー」詳細・申込先(https://widgets.bokun.io/online-sales/9f5ab76e-1767-4cd3-b3dc-1e58df2bae95/experience/1182073)- 山形ワインバル公式サイト(https://www.yamagatawinebal.jp/)- 山形ワインジャーニーInstagram(https://www.instagram.com/kaminoyama_wine_journey/)- 上山市観光物産協会公式サイト(https://kaminoyama-spa.com/)【取材・掲載記事に関するお問合せ】

（一社）上山市観光物産協会 広報事務局 担当：伊藤

TEL：023-672-0839 MAIL：wine@kaminoyama-spa.com