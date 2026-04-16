大阪・関西万博で高齢者300名の来場をサポート！介護旅行のふるさぽーとトラベルが見た“外出の壁”とは

背景｜高齢者にとって“行きたいのに行けない”外出

株式会社ふるさぽーと2025大阪・関西万博

大阪・関西万博に関連する検索では、「高齢者」「車椅子」「付き添い」「予約」などのキーワードが多く見られます。

これは、高齢者にとって大型イベントへの参加が「情報」「移動」「身体的負担」といった複数のハードルを伴うことを示しています。また近年では、外出機会の減少が高齢者の健康維持や社会参加に影響を与える可能性も指摘されており、“行きたい気持ち”を実現できる環境づくりの重要性が高まっています。

特に以下のような声が多く寄せられました。

●「行きたいけど、電車で行くのは大変」

●「会場が広くて歩けるか不安」

●「チケットや予約の仕組みが難しい」

このように、“気持ちはあるが行動に移せない”状態が多く存在しています。

実績｜延べ300名の高齢者の万博来場をサポート

ふるさぽーとトラベルでは、2025年5月～約半年間において、延べ300名の高齢者の万博来場を支援しました。延べ300名という数字は一見すると限定的にも見えますが、移動・予約・現地対応までを個別にサポートする必要がある介護領域においては、一定規模の支援実績といえます。

また、利用者の中には複数回参加されるケースや、ご家族とともに来場されるケースもあり、外出機会の広がりにつながる様子も見られました。

主なサポート内容は以下の通りです。

●自宅から会場まで車での送迎・移動サポート

●車椅子利用者への対応・介助

●排泄介助・食事介助

●チケット取得や来場予約

●会場内での付き添い・移動補助

ご家族だけでは対応が難しい部分を補完することで、外出の実現につなげています。

利用者傾向（本取り組みより）

今回の支援を通じて見えてきた利用者の傾向は以下の通りです。

・車椅子または歩行に不安を抱える方が多数

・「大規模イベントへの参加は久しぶり」とする声が多い

・家族のみでの対応に限界を感じているケースが目立つ

また、「誰かのサポートがあれば行きたい」という意向を持ちながらも、具体的な手段が分からず外出を断念していたケースが多く見られました。

見えてきた3つの課題

今回の支援を通じて、高齢者の外出において特に大きな課題となるポイントが明らかになりました。

1. 移動・身体的負担の不安

会場の広さや移動距離の長さにより、体力面の不安が大きい

2. 予約・チケット・決済の複雑さ

事前予約やキャッシュレス対応など、デジタル面でのハードルが高い

3. 付き添い・同行者の確保

家族だけでは対応が難しく、外出自体を断念するケースが多い

これらの課題は単独ではなく複合的に作用することが多く、いずれか一つでも欠けると外出を諦める要因となる点が特徴的です。

事例

デイサービスのお友達と参加

80代のご夫婦のケースでは、

「車椅子の旦那と2人だけでは不安で諦めていたが、介護士の付き添いがあることで安心して行けた。」との声をいただきました。

また、介護施設に入所している親を一緒に連れて行くケースでは

「施設にいると“連れて行きたい”と思ってもなかなか実現できずにいましたが、今回のような形で一緒に出かけられたことで、家族としての大切な時間を持つことができました。」といったお声もあり、外出支援がご本人だけでなくご家族にとっても大きな価値となっていることが分かりました。

単なる移動支援にとどまらず、心理的・社会的な価値の創出にもつながっていることがうかがえます。

ふるさぽーとトラベルの強み｜“旅行会社×介護”の両立

ご夫婦での参加

ふるさぽーとトラベルは、旅行の手配力と、普通自動車二種免許を持つ介護スタッフの同行、さらに20年以上の介護現場での経験を融合させた、“安心して外出できる仕組み”を提供しています。

一般的な旅行サービスでは対応が難しい、移動・身体介助・付き添いといった課題に対し、

専門知識を持つスタッフが一貫して対応できる体制を整えています。

旅行会社との違い

●ご自宅から目的地までの一貫した送迎対応

●車椅子や福祉車両（リフト付き）による移動支援

●介護資格を持つスタッフの同行

●移動・手配・介助をすべてまとめて対応

今後の展望

ふるさぽーとトラベルでは、今回の万博支援を通じて得た知見を活かし、今後も高齢者・要介護者の外出機会の創出に取り組んでまいります。

今回明らかになった課題は、特定のイベントに限らず、観光や日常の外出にも共通するものであり、今後はより幅広いシーンでの支援の必要性が高まることが予想されます。

「行きたい気持ちを諦めなくていい社会」の実現に向け、

介護旅行・外出支援サービスのさらなる拡充が求められています。

あわじ花さじき

大塚国際美術館

ブルーメの丘

伊勢神宮

会社概要

会社名：株式会社ふるさぽーと

事業内容：介護旅行・外出支援サービス

所在地：大阪府堺市東区日置荘北町2丁21-36

電話：072-288-1900

URL：https://fullsapo-travel.com/(https://fullsapo-travel.com/)