リディアダンスアカデミー守口校MaikAの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、大阪府守口市のダンススタジオにて新クラス（担当：MaikA）を4月4日よりスタートいたしました。
現在土曜日に実施しているK-POPクラスが、4月4日よりジャンル変更およびレベル分けのため1クラス増設となります。
HP：https://re-dia.jp/blog/moriguchi-newclass2-maika/
［講師］
MaikA
担当レッスン
■毎週土曜 2スタジオ
16:00～17:00 リトル
17:15～18:30 Girls 入門／キッズ＆一般
18:45～20:00 Girls 初級／キッズ＆一般
※Girls初級クラスはレベルアップクラスとなりますので、初めて受講される方はGirls入門クラスからのご参加をお願いいたします。
[ プロフィール・経歴 ]
2023.2 石川マリーさん バックダンサー
2023.6 石川マリーさん バックダンサー
2024.3 SHADYさん バックダンサー
[ レッスン紹介]
ストレッチ
筋トレ
アイソレ
振付
の順番で行います！
皆で楽しく仲良く成長でき、1人1人がキラキラできるようにレッスンさせていただきます！
ゆっくりと基礎からしていくので初心者の方も大歓迎です
ダンスが楽しいと思ってもらえるレッスンにします！
レッスンご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/3/8?date_from=2026-03-30
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー守口校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー守口校
所在地：〒570-0079 大阪府守口市金下町1-3-8
最寄駅：京阪「土居駅」から徒歩4分／地下鉄「太子橋今市駅」から徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/moriguchi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345676/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
現在土曜日に実施しているK-POPクラスが、4月4日よりジャンル変更およびレベル分けのため1クラス増設となります。
HP：https://re-dia.jp/blog/moriguchi-newclass2-maika/
［講師］
MaikA
担当レッスン
■毎週土曜 2スタジオ
16:00～17:00 リトル
17:15～18:30 Girls 入門／キッズ＆一般
18:45～20:00 Girls 初級／キッズ＆一般
※Girls初級クラスはレベルアップクラスとなりますので、初めて受講される方はGirls入門クラスからのご参加をお願いいたします。
[ プロフィール・経歴 ]
2023.2 石川マリーさん バックダンサー
2023.6 石川マリーさん バックダンサー
2024.3 SHADYさん バックダンサー
[ レッスン紹介]
ストレッチ
筋トレ
アイソレ
振付
の順番で行います！
皆で楽しく仲良く成長でき、1人1人がキラキラできるようにレッスンさせていただきます！
ゆっくりと基礎からしていくので初心者の方も大歓迎です
ダンスが楽しいと思ってもらえるレッスンにします！
レッスンご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/3/8?date_from=2026-03-30
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー守口校
所在地：〒570-0079 大阪府守口市金下町1-3-8
最寄駅：京阪「土居駅」から徒歩4分／地下鉄「太子橋今市駅」から徒歩3分
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/moriguchi/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345676/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
プレスリリース詳細へ