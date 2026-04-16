対戦型写真アプリ「SNPIT」、カルビーとの新たなコラボレーション企画「ピザポテト(R)」開催決定！

ギグワークス株式会社

株式会社GALLUSYS（ギグワークス株式会社（東証スタンダード 2375）子会社 本社：東京都港区 代表：浅井俊光 以下、GALLUSYS）が開発を進めるブロックチェーンゲーム「SNPIT」は、カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）とのコラボレーション第2弾を実施いたします。

大好評を博した第1弾「じゃがりこ」に続き、今回は人気スナック「ピザポテト」をテーマにした限定NFTアイテムの販売、および共同オフラインイベントを含む複合キャンペーンを展開します。

コラボ概要

「ピザポテト」のデザインをモチーフとした限定ミントスクロールがSNPIT内に登場します。ユーザーはこれらを使用することで、新たなカメラNFT（Camera BOX）を生成することが可能です。

さらに、第1弾「じゃがりこ」のアイテムと、今回の「ピザポテト」アイテムを組み合わせることで、特別なカメラNFTが誕生する「連動型ミント」を実装。コレクション性とゲーム性を大幅に強化しています。

企画概要

1. 限定ミントスクロール（NFT）の販売

「ピザポテト」のデザインをモチーフとした限定アイテムが登場します。これを使用することで、特別な「ピザポテトカメラ」を生成できます。

ピザポテト・コモンミントスクロール

発行数：2,000点

価格：約3,000円相当のSNPT

ピザポテト・アンコモンミントスクロール

発行数：1,000点

価格：約4,500円相当のSNPT

2. 販売スケジュール

第1フェーズ（ALNFT保有者限定）：

2026年4月24日(金) 17:00 ～ 4月26日(日) 17:00

第2フェーズ（一般販売）：

2026年4月27日(月) 17:00 ～ 4月30日(木) 17:00

※先行販売の状況により、アンコモンを追加販売する可能性があります。

第2弾の特徴：進化したミント設計

本コラボでは、ミントによって生成されるカメラに「ピザポテト印」が付与され、アイテムの識別性とコレクション価値が向上します。さらに、第１弾「じゃがりこ」との組み合わせにより、特別仕様のカメラを生成可能です。

詳細はSNPIT公式Xにて順次公開いたします。

リアルと連動！共同オフラインイベント開催

「BTC Pizza Potato Day」

カルビーおよびSNPITによる共同オフラインイベントを5月22日(金)に渋谷にて開催予定です。

SNPITとは

SNPITは、スマートフォンのカメラを使って楽しむ、まったく新しいスタイルのGame-Fiサービスです。誰もがより手軽にGame-Fiを楽しめるエコシステムを目指し、スマホカメラという身近で普遍的な機能を活用しています。

ユーザーは、カメラNFTを活用して撮影を行い、それにより独自のポイントを獲得できます。さらに、ポイントを用いてカメラの性能を向上させることで、より精巧な画質での撮影や、ポイント獲得量の増加が可能となります。特定の画質基準を超えた写真はバトルへのエントリー資格を得て、バトルでの勝利によるポイント獲得も可能です。

SNPITを通じて、ユーザーは美しい風景を捉え、その価値を再認識することが可能です。これにより、自然保護や文化遺産保護への意識向上に資することを目指しています。

詳細は公式Whitepaper https://wp.snpit.xyz/をご覧ください。

リリース日： 2023年12月

対応OS： iOS／Android

公式サイト： https://lp.snpit.xyz (https://lp.snpit.xyz)

公式X： https://x.com/SNPIT_BCG (https://x.com/SNPIT_BCG)

公式Discord：https://discord.gg/wXv9uaRPkf (https://discord.gg/wXv9uaRPkf)





ギグワークス株式会社

商号：ギグワークス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：子会社の経営管理子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、Web3サービス事業、少額短期保険事業準備会社、イベント事業）

コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/ (https://www.gig.co.jp/)

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、コワーキングスペースの提供をするグループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。





株式会社GALLUSYS



商号：株式会社GALLUSYS

所在地：東京都港区

代表者：浅井 俊光

コーポレートサイト：https://gallusys.com/

株式会社GALLUSYSはのちに文化となるようなプロダクトの創造を目指すアプリ開発会社。非言語SNS「ピクティア」をグローバルでリリースしており、スマホカメラを使ったアプリの開発を得意とする。

カルビーグループについて

1949年の創立以来、私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしへの貢献を実践してきました。変わらぬ企業理念のもと、100年を超えてなお挑戦を続ける企業になるべく、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。カルビーグループは、次なる成長に向けた変革に踏みだすことで、新たな食の未来を創造します。

会社名 カルビー株式会社

代表者 代表取締役社長 兼 CEO 江原 信

所在地 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館22階

設立 1949年4月30日

事業内容 菓子・食品の製造・販売

URL https://www.calbee.co.jp (https://www.calbee.co.jp)







「Calbee Future Labo」とは？

Calbee Future LaboはカルビーのIPを活用して様々な生活接点にカルビーブランドへの入り口をつくります。これまで「じゃがりこスニーカー」などのグッズや雑貨、ゲームアイテム、NFTなどを手掛けてきました。事業コンセプトである「いろいろおかしい いろいろかわいい」を目指して、「みんなでつくるCalbee Meets」を進め、2030年には世界中のお客様1000万人に楽しんでいただくことを目指します。

～カルビー公式note「THE CALBEE」で「かるれっと」やCalbee Future Laboの取り組みを紹介しています～

・「じゃがりこ」をNFTやスニーカーに！？カルビーがIP事業を拡大する理由：https://note.calbee.jp/n/n0dcf90bc45d6 (https://note.calbee.jp/n/n0dcf90bc45d6)

・手軽に「じゃがりこ」のロゴで二次創作！?IP管理プラットフォーム「かるれっと」の開発：https://note.calbee.jp/n/n86d8058df58a (https://note.calbee.jp/n/n86d8058df58a)