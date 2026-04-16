【シントトロイデン】株式会社Uewomuite桜様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社Uewomuite桜様（本社：東京都渋谷区）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。



日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【株式会社Uewomuite桜様 コメント】

「この度、日本とヨーロッパの懸け橋として躍進を続けるシント＝トロイデンVV様を、スポンサーとして応援させていただく運びとなりました。異国の地で日々切磋琢磨し、グローバルな舞台で高みを目指すクラブの姿勢に大変感銘を受けております。株式会社Uewomuite桜もまた、既存の枠にとらわれず新たな価値の創造を目指す企業として、STVVのさらなる飛躍をサポートさせていただきたいと強く願っております。サッカーという国境を越えたスポーツを通じて、共に世界へ向けて新しい景色を咲かせられるよう、全力でサポートしてまいります」



■会社概要

社名：株式会社Uewomuite桜

代表者：森山 涼介

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

事業内容：コンテンツ（動画・音楽イベント等）制作

公式サイト：https://uewomuite-sakura.com/



【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。