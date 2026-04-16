『第15回鉄旅オブザイヤー』のグランプリが決定！「道路と路線をそのまま走れる「世界初の営業運転DMV」にも乗車！瀬戸内海・太平洋・四万十川の絶景 ７.つのローカル列車で四国ぐるり一周 ３日間」

鉄旅オブザイヤー実行委員会

この度、鉄旅オブザイヤー実行委員会は、日本国内の優れた鉄道旅行を審査・表彰する『鉄旅オブザイヤー』の結果発表及び授賞式を、2026年4月15日（水）に「大宮鉄道博物館」にて開催いたしました。第15回となる今年度、全国の旅行会社より応募された鉄道の魅力溢れる89商品の中から、鉄旅オブザイヤー実行委員会による第一次審査、外部審査員（審査委員長：山口 昌彦さん）による第二次審査を経て選考されたユニークで魅力的な各賞を表彰、また授賞式当日による決戦投票にてグランプリが決定いたしましたのでここにご報告いたします。夢の鉄道旅行企画を募集した「一般部門」の受賞作品も発表いたしました。※鉄旅オブザイヤーの詳細はこちら https://www.tetsutabi-award.net/

グランプリは、「道路と路線をそのまま走れる「世界初の営業運転DMV」にも乗車！瀬戸内海・太平洋・四万十川の絶景 ７.つのローカル列車で四国ぐるり一周 ３日間」！

一般部門『ベストアマチュア賞』も発表！

89商品の中からグランプリに輝いたのは、クラブツーリズム株式会社による「道路と路線をそのまま走れる「世界初の営業運転DMV」にも乗車！瀬戸内海・太平洋・四万十川の絶景 ７.つのローカル列車で四国ぐるり一周 ３日間」でした！

JR四国含む鉄道3社との共同企画であり、実用化世界初のDMVや本数の少ない鉄道ホビートレイン・やたろう号を楽しめる行程を組み、7つのローカル線で四国を一周するというツアー内容であり、授賞式でのプレゼンも大いに盛り上がりました。

「道路と線路の両方を走る世界でも珍しい阿佐海岸鉄道のDMVは、個人で訪れるのにはなかなかハードルが高いローカル線。それを組み込み、さらに、JR四国の徳島線や土讃線、予土線「ホビートレイン」、土佐くろしお鉄道の観光列車など、四国のローカル線を満喫。それぞれ個性あふれる列車と美しい風景を一度に楽しめる点が魅力的。さすが旅のプロの企画です。」（矢野審査員）など非常に高い評価を集めました。

一般部門では、鉄道旅行ファンから「夢の鉄道旅行企画」を募集。55作品の中から「ベストアマチュア賞」は、2026年度のデスティネーションキャンペーン開催地の全てを対象とした、橋本 ちひろさんの作品「豪華３大クルーズトレイン（四季島・瑞風・ななつ星）で巡る日本一周14日間の旅

～９つの観光列車にも乗車します～」が受賞し、賞金と記念品が贈られました。

宿泊は全てクルーズトレインを利用し、14日間かけて日本を一周するという夢のある作品となりました。

- 「AIに鉄旅を企画してもらったら！？」鉄道好き著名人による特別企画も！

授賞式終盤では、鉄道好きで知られるダーリンハニーの吉川正洋さん、女子鉄アナウンサーの久野知美さん、ホリプロマネージャーの南田裕介さんによる、鉄道にちなんだ特別企画も！「AIに鉄旅を企画してもらったら！？」として、AIが考案した無茶な鉄旅企画を紹介しながらトークを展開し、会場は笑いに包まれました。

- 「第15回鉄旅オブザイヤー」受賞作品

【優秀賞】

受賞会社：株式会社阪急交通社

作品名：5つの特急と3つの新幹線でつなぐ鉄道でめぐる日本縦断の旅5日間

受賞会社：株式会社日本旅行

作品名：大阪～長野 直通団体貸切列車「日本旅行創業120周年記念号」で行く 長野・善光寺

【グランプリ・優秀賞】

受賞会社：クラブツーリズム株式会社

作品名：道路と路線をそのまま走れる「世界初の営業運転DMV」にも乗車！瀬戸内海・太平洋・四万十川の絶景 ７.つのローカル列車で四国ぐるり一周 ３日間



【国土交通省 鉄道局長賞】

受賞会社：クラブツーリズム株式会社

作品名：飯坂電車・山形鉄道・由利高原鉄道・秋田内陸縦貫鉄道 4つのローカル列車を貸切運行！列車内では沿線にちなんだ地酒をお楽しみ！！「東北ローカル列車めぐり」と「東北地酒めぐり」のマリアージュ

【審査員特別賞】

受賞会社：株式会社JTB

作品名：歴代編集長と行く JTB時刻表100周年記念号 首都圏貨物線の旅

【ベストアマチュア賞】

受賞者：橋本 ちひろさん

作品名：豪華３大クルーズトレイン（四季島・瑞風・ななつ星）で巡る日本一周14日間の旅～９つの観光列車にも乗車します～