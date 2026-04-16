【JX通信社・ASCM COMMUNITY JAPAN 共催】4月22日（水）不確実な時代に対応できる「よいサプライチェーン」3つの評価指標から考える

株式会社JX通信社

急変する国際情勢や予期せぬ自然災害を背景に発生する、納期遅延、調達困難、需要変動――

現場が直面するこうしたリスクは、もはや特例ではなく、日常的なものとなっています。

このような突然の状況変化にも対応できる、強靭でしなやかなサプライチェーンの構築が今まさに求められています。

グローバル基準のSCMの実務家コミュニティ、ASCM COMMUNITY JAPAN（ACJ）から行本理事長をお招きし、「グローバル標準のSCM」の3つの指標、「信頼性」「応答性」「敏捷性」に着目しながら、SCMをバランスよく強化する取り組みについて考えます。

開催概要

開催日：2026年4月22日（水）12:10～13:00

参加費：無料

実施方法：Zoomにて開催いたします

▼詳しくはこちら(https://fastalert.jp/news/webinar20260422)

講演概要【ASCM COMMUNITY JAPAN 共催】

ウェビナーに申し込む :https://jxpress.zoom.us/webinar/register/3317750211865/WN_2a8ZfRhpTKSjr5dkvr5RRA

不確実な時代に対応できる「よいサプライチェーン」3つの評価指標から考える

登壇者：一般社団法人 ASCM COMMUNITY JAPAN

理事長 行本 顕

登壇者：株式会社JX通信社

マーケティング担当 マネジャー 井戸 健介

略歴：東日本大震災の経験から、陸上自衛隊高等工科学校（58期）へ入校。病気による退職後、広告会社に入社し、企業の広告企画・マーケティング支援に従事。実務の傍ら、「メディア・広告ビジネスの価値共創」を研究し、修士（知識科学）。

現在はJX通信社にて、マーケティングおよびサービスオペレーションを担当しています。

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※企業のBCP・安全/リスク管理 関連部門にご所属の方を対象としております。個人の方、当社ならびに一般社団法人 ASCM COMMUNITY JAPANの同業者のご参加については、お断りさせていただく場合があります。

※本ウェビナーはJX通信社と一般社団法人 ASCM COMMUNITY JAPANの共催となります。お申し込みいただいた方の申し込み情報の取り扱いについて、登録画面の注意事項をご了承のうえお申し込みください。

※Zoomからウェビナーへのアクセス方法が返信されますので、時間になりましたらPCやスマホからアクセスしてください。

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※参加されている方のお名前や顔、音声は他の参加者には伝わりません

災害・事件・事故情報の自動収集「FASTALERT(ファストアラート)」について

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JX通信社について

JX通信社は、報道領域に特化したテックベンチャーです。

「1億人を動かすニュースを創る」というビジョンを目指して、国内の大半の報道機関のほか官公庁やインフラ企業等に、SNSをはじめとする各種ビッグデータからリスク情報をリアルタイムに検知・配信する「FASTALERT（ファストアラート）」、身近な情報を投稿したり、記事を読むだけでポイ活ができる市民参加型ニュース速報アプリ「NewsDigest（ニュースダイジェスト）」といった速報・アラートサービス、報道規格の高品質な選挙情勢調査サービス「JX通信社 情勢調査」などを提供しています。

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