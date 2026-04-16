株式会社N-LaBo(本社：東京都中央区、代表取締役：川辺 奈穂)が運営する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」のスキンケアアイテムが、美STの特別版に付録として初登場。光文社より2026年4月17日(金)に発売される『美ST 2026年6月号 特別版』にてお求めいただけます。





HARICCHI 「ハリ育成極上セット」





「自分史上最高の1本でシミ・シワ・たるみSTOP!! 春→夏 焼けない=老けない!!進化した美肌UVケア」を大特集に、本田 響矢さんが表紙を飾る特別版の付録として、累計販売本数45万本を突破した“根幹美容液”である「ハリッチプレミアムリッチプラス」と「フェイシャルグロースマスク」が付録として初登場します。今回の付録ではたっぷり10mlが入ったミニサイズのハリッチプレミアムリッチプラスと、現品そのままのフェイシャルグロースマスクが1枚の『ハリ育成極上セット』がついてきます。

予約分は即刻完売した注目の付録セットです。発売日当日分は店頭・オンラインにて販売予定ですので、ぜひお早めにお求めください。









【ハリッチプレミアムリッチプラス】

3か月*、肌の未来に美の基盤を。“根幹美容液*”という選択。

(*1使用期間の目安 *2「根幹」とは肌の土台(角質層)に着目したケアのこと)





ハリッチプレミアムリッチプラス





・ヒト幹細胞順化培養液10％配合。細胞が生み出すたんぱく質やペプチドなどの美容保湿成分を含みます。

・その他、ナイアシンアミド*(5％)、フラーレン*(1％)など、厳選された整肌・保湿成分を高濃度で配合。(*全て整肌成分)

・スキンケア時に起こる摩擦や圧力などの肌負担を考慮し、洗顔後すぐに美容液を塗布するだけでケアが完結する1ステップ設計。









【フェイシャルグロースマスク】

美容鍼灸院がつくった“肌を育む”マスク





フェイシャルグロースマスク





・プレミアムな美容成分を高濃度に配合し、これ一本で幅広い肌悩みに対応

・季節や体調、外的ストレスによってゆらぎがちな肌をしっかりと整え、うるおいを与えます。

・大切なイベントの前や、肌のコンディションが気になるときの特別なケアとしてもおすすめです。









【美STについて】

掲載誌 ： 美ST 2026年6月号

特集名 ： 「自分史上最高の1本でシミ・シワ・たるみSTOP!!

春→夏 焼けない=老けない!!進化した美肌UVケア」

発売日 ： 2026年4月17日(金)

価格 ： 特別版1,080円(税込)

出版社 ： 株式会社光文社

『美ST ONLINE』 ： https://be-story.jp/









【銀座ハリッチについて】

『銀座ハリッチ』は、全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院。国家資格を持つ鍼灸師が東洋医学と西洋美容を融合した独自メソッドの施術を実施。極細鍼を使用し痛みを抑えた心地よい施術体験の提供や、独自のツボ刺激や微弱電流(パルス)を活用し、美しさを最大限に引き出します。

Webサイト ： https://haricchi.jp/

公式オンラインストア： https://haricchi.com/

LINE ： https://line.me/R/ti/p/@byw0711h

Instagram ： https://www.instagram.com/ginza_haricchi/

https://www.instagram.com/haricchi_skincare/

YouTube ： https://www.youtube.com/@kawabenao_ginzaharicchi









【銀座ハリッチのスキンケアブランド「HARICCHI Revive Skincare」について】

“美は、根幹から目覚める。”

鍼灸の知恵と美容科学が響き合い、素肌に眠る“美の本能”を静かに呼び覚ます。

私たちが目指すのは、対症的なケアではなく、肌の本質に寄り添う、根幹からの美の再構築。

東洋医学の知恵と西洋の先端科学が融合した、HARICCHI Revive Skincare。

それは、肌が本来持つ力を尊重し、未来へと美を育む哲学です。









【株式会社N-LaBoについて】

代表の川辺 奈穂は、自身の不調が鍼灸で改善した経験から『銀座ハリッチ』を開業。美容・睡眠・婦人科など多様な専門鍼灸院や、パーソナルトレーニングジムを展開。株式会社N-LaBoは、今後もこだわり抜いた鍼灸技術とサービスにより、お客様のライフパートナーで在り続けます。









■会社概要

会社名 ：株式会社N-LaBo

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-3 東京真珠ビル4F

代表取締役：川辺 奈穂

事業内容 ：美容鍼灸院の運営(美容鍼灸院『銀座ハリッチ』16店舗／

睡眠改善鍼灸院『NEL』3店舗／

EMSパーソナルトレーニングジム『BCT』2店舗)

鍼灸施術・化粧品事業