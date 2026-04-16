パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、RIDDLE コラボ オリジナルデザインピラーレスモデルの販売を開始いたしました。また、オリジナルデザインピラーレスモデルの発売を記念して、対象モデルをご購入頂いた方、先着100名様に、シリアルナンバー入りRIDDLEスペシャルドッグタグのプレゼントを2026年4月16日（木）から実施いたします。

■ RIDDLE コラボ オリジナルデザインピラーレスモデルが新登場

eスポーツの発展を目的として競技活動やゲームの生配信、動画投稿を精力的に行うプロゲーミングチーム『RIDDLE』と、ゲームライフを楽しむための高性能ゲーミングPCブランド、LEVEL∞（レベルインフィニティ）のコラボ オリジナルデザインピラーレスモデルが新登場しました。優れた冷却性能、カスタマイズの自由度が高い最新設計、メンテナンスがしやすいダストフィルター、RIDDLEオリジナルデザインの2面ガラスパネル搭載、LEDイルミネーションをRIDDLEのチームカラーに点灯可能です。

■ 特別仕様のRIDDLEオリジナルデザインピラーレス筐体

前面と側面のガラスパネルにRIDDLEのロゴをデザイン。前面左の支柱を省いた開放感の高い構造。シームレスな2面ガラス。 ※画像はイメージです。内部のパーツはモデルにより異なります。 ※水冷CPUクーラーはBTOカスタマイズでご選択いただけます。

■ RIDDLEオリジナルデザインの側面ガラスパネル

側面に最大2基、天面と背面に合計4基、最大6基のLEDファンを搭載。上質なLEDライティングとRIDDLEのオリジナルデザインが楽しめる左側面のオリジナルガラスパネル。 本体フロントボタンからLEDライトの切り替え、光を抑えたナイトライトモードにも変更可能です。 ※画像はイメージです。内部のパーツはモデルにより異なります。 ※水冷CPUクーラーはBTOカスタマイズでご選択いただけます。

■ 先着100名様限定！シリアルナンバー入りRIDDLEスペシャルドッグタグをプレゼント

RIDDLE LEVEL∞ コラボ オリジナルデザインピラーレスモデルをご購入頂いた方、先着100名様にもれなく、シリアルナンバー入りRIDDLEスペシャルドッグタグをプレゼント！特典は先着順となり、なくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※特典は先着順となり、なくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。 ※画像のシリアルナンバー入りRIDDLEスペシャルドッグタグはイメージです。実際の特典内容とは異なります。 ※シリアルナンバーはご購入順に関係 なくランダムとなります。 ※RIDDLE LEVEL∞ コラボ オリジナルデザインピラーレスモデルと別送になります。シリアルナンバー入りRIDDLEスペシャルドッグタグの納期は2026年5月頃を予定しております。

◇ RIDDLE LEVEL∞ コラボゲーミングPC 特集ページ

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■ RIDDLE プロフィール

「RIDDLE」は、2016年10月に発足したプロゲーミングチームです。2020年夏まではアマチュアチームとして活動していました。 ゲーム実況配信においてゲームスキルと過激なパフォーマンスで絶大な人気の「ボドカ」がオーナーとなるプロeスポーツゲーミングチーム「RIDDLE（リドル）」 「APEX」部門には456メンバーや「Fortnite」部門に実力派のプレーヤーを擁し実績を積み重ねるだけでなく、各プレーヤーの動画配信やSNS投稿も積極的に行われるなど、これからのeスポーツを牽引する新たな勢力として注目を集めています。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、RIDDLE コラボ オリジナルデザインピラーレスモデルのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。 【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-M58M-225F-PKX-RIDDLE [RGB Build] 販売価格：234,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222457&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260416_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F / インテル® B860 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。） 製品名：LEVEL-M5AM-LCR98D-TGX-RIDDLE [RGB Build] 販売価格：444,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222454&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260416_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9800X3D / AMD A620 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/ グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/ 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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