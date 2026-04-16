【VMate】『プロダクション機能』を実装。企業と事務所の案件進行や精算を一元管理する運用基盤へ

SPADE株式会社

SPADE株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：大橋 祐介）は、分析型マッチングプラットフォーム「VMate」において、新たに『プロダクション機能』を正式に実装いたしました。

本機能により、VMateは単なるマッチングプラットフォームから、企業と事務所（プロダクション）の案件進行・精算・効果分析を一元管理するBtoBの「運用基盤」へと進化します。

■ 開発の背景：“案件を取る”だけでなく、“安全に回る状態”を作る

インフルエンサー施策において、要件不足による無駄なラリーや認識齟齬といった「進行上の事故」は大きな課題です。

VMateは「分析・改善できるキャスティング」を掲げ、広告の現場出身者が作った“仕組み”として、事務所主導で案件対応を完結できる共通規格（プロダクション機能）を構築しました。

■ プロダクション機能の特長：管理・進行工数の大幅な削減

本機能の実装により、企業側の窓口が一本化されるだけでなく、以下のような「仕組み」でキャスティング工数の大幅な削減（約50％の自動化）を実現します。

l 要件情報不足の防止： 広告主・広告代理店に必要な情報を必須入力させることで、事前のラリー増加や認識の相違を防ぎます。

l メッセージ窓口の一本化： 複数のツールを行き来する必要はなく、VMate上でやり取りが完結。窓口を事務所側が管理可能です。

l 進行と精算の簡略化： 個別の契約は必要なく、応募から投稿確認までのフローを圧縮。PR投稿完了後は、月末締め翌月末の一括後払いで対応可能です。

■ 登録プロダクションのご紹介：目的に合わせた包括的なアプローチ

現在、VMateには既にVTuber事務所8社、YouTuber事務所1社が登録しております。

本機能により、あおぎり高校 / Vebop Project / 娯楽 / drop production (株式会社viviON)/ハコネクト(株式会社アナログ)/ぶいじだい(アネラックス株式会社)をはじめとする複数の有力プロダクションへ、目的に合わせて包括的に依頼先を選定できます。

また、名称は非公開ながらも、以下のような特定のジャンルやターゲットに強みを持つ事務所・インフルエンサーへのご依頼も可能です。

l 美容・飲食商材に強いYouTuber

l ゲーム実況に強いストリーマー

l Z世代向け商材に強いインフルエンサー

l 推し活文脈と相性の良いVTuber

お問い合わせはこちら :https://media.vmate.work/vmate_pdinfo

■ 単発で終わらない。データが導く「長期的なパートナーシップ」

VMate最大の強みは、施策結果を“見える化”する独自の分析機能です。

ただ動画を投稿して終わるのではなく、「コメント好感度」や「ワードクラウド」「タイムライン分析」といった詳細なレポートを自動生成し、案件報告レポートとしてクライアントへ共有できます。

事務所側はこのレポートを「所属タレントの価値を証明する営業資産」として活用でき、企業側は「次も依頼すべきか」の明確な判断材料を得られるため、両者の間で長期的なパートナーシップ（継続発注）が生まれやすい環境を提供します。

■ このような企業様・自治体様、および「プロダクション（事務所）様」からのお問い合わせをお待ちしております

VMateは、単なるキャスティングツールではなく「新しい企画を生み出す運用基盤」です。

以下のような課題や野心を持つご担当者様は、ぜひご相談ください。

【企業様・自治体様向け】

l 複数の事務所を横断したキャスティングで、今までにない大規模なコラボPRを実現したい企業様

l インフルエンサーの熱量を活かし、観光誘致やふるさと納税のPRなど、新たな層へアプローチしたい地方自治体・行政のご担当者様

l 視聴者の反応を分析データで可視化し、確実な購買（CVR）に繋げたい飲食・EC事業の皆様

l 複数事務所のタレントと連携したコラボカフェやキッチンカー出店など、オンラインの枠を超えたリアルイベントを仕掛けたい事業者様

l 単発の投稿施策にとどまらず、複数の事務所・タレントを横断した新しい企画やコラボレーションを形にしたい企業様

【プロダクション（事務所）様向け】

企業・自治体の方はこちら :https://media.vmate.work/contact

l 所属タレントの価値を分析データで証明し、企業からの継続的なPR案件獲得につなげたい事務所様。

l 案件進行や精算の管理工数を削減し、事務所主導で案件対応を一元化したいVTuber・YouTuber事務所様

上記のような具体施策に加え、複数事務所・タレントを横断する案件運用を仕組み化したい企業様・代理店様からのご相談もお待ちしております。

■ 今後の展望

お問い合わせはこちら :https://media.vmate.work/vmate_pdinfo

VMateは今後、システム開発を通じて企業・代理店・事務所間での「成功事例の共有・可視化」を進め、不透明な費用のない健全なインフルエンサーマーケティング市場の拡大に貢献してまいります。

さらに、詳細な分析レポートをクリエイター自身の「ポートフォリオ」として活用できる仕組みを強化し、個人VTuberやYouTuberのオーディション時の実績証明など、次なるステップアップへの貢献も目指します。

■ サービス概要

サービス名：VMate

補足：VMate内の新機能としてプロダクション機能を実装

ローンチ時期：2026年4月16日

サービスサイト：https://www.vmate.work

【会社概要】

社名：SPADE株式会社

設立年月日：2025年4月1日

代表者：代表取締役 大橋 祐介

所在地：東京都台東区浅草橋4-10-8 TFAビル2F

事業内容：VTuberマッチングプラットフォーム事業、マーケティング支援事業

お問い合わせはこちら :https://media.vmate.work/contact