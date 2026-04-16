【3年連続総合ポイントGOLD受賞】「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」が結婚式場クチコミサイト「ウエディングパーククチコミAward2026 」沖縄県部門でGOLDを受賞！

株式会社クラウディアコスチュームサービス「COUTURE NAOCO WEDDING」（株式会社クラウディアコスチュームサービス、代表取締役社長：山田清志）が挙式のプロデュース・販売を手がける結婚式場「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」は、「ウエディングパーククチコミAward2026」沖縄県部門において、総合ポイント部門を含む2ジャンルでGOLD、5ジャンルでSILVERを受賞いたしました。クチコミいただきましたすべての新郎新婦様に、心より感謝申し上げます。

▼受賞部門（沖縄県）

「クチコミ評価」軸

総合ポイント GOLD／披露宴会場の雰囲気 SILVER／料理評価 SILVER／ロケーション評価 SILVER／スタッフ評価 SILVER／コストパフォーマンス評価 SILVER

「会場タイプ」軸

チャペル・教会 GOLD

▼「Wedding Park Kuchikomi Award」の概要

ウエディングパーククチコミAward2026とは、結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park」が、同サイトにおける2025年1月～12月のクチコミランキングを元に発表した年間AWARDで、各都道府県×各ジャンルごとに最も評価の高い式場をGOLD、評価の高い式場をSILVERとして選出されています。

ウエディングパーククチコミアワード(https://www.weddingpark.net/ranking/award)

【アイネス ヴィラノッツェ 沖縄】総合ポイント GOLD受賞チャペル（中央奥）、バンケット棟（左奥）、新郎新婦専用ヴィラ（左手前）施設のすべてがオーシャンフロント

「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」は、“触れる・香る・観る・聴く・食す”…「五感で感じるウエディングリゾート」をコンセプトに、人間の五感に働きかけ記憶に残るリゾートウエディングを提案。

チャペル・バンケット・宿泊施設すべてがオーシャンフロントにそびえ立つこの空間で、挙式だけではない、ゆったりとした沖縄時間をプライベートヴィラで過ごす「ウエディングステイ」が体験できる施設です。

【セント・ジョセフチャペル～五感の教会～】チャペル・教会 GOLD受賞海と空と一体化するチャペルで感動のセレモニーを

全面ガラス張りのオーシャンフロントチャペルに、大変高い評価をいただきました。

祭壇の奥に広がる青い海、白く輝く空間に煌めくガラスのバージンロード。

青と白の美しいコントラストが織りなす『五感の教会』で感動のセレモニーが叶います。

【バンケットレセプションパーティー】披露宴会場の雰囲気 SILVER受賞開放的な空間でゲストとアットホームなパーティーを

海を一望するオーシャンフロントバンケットは、落ち着いた雰囲気でパーティーができると高評価をいただきました。バンケットから臨む名護湾の眺望もゲストへのおもてなしになると、大変ご好評いただいております。

【創作琉球フレンチ】料理評価 SILVER受賞五感で楽しめる色彩鮮やかなオリジナル料理で、心に残る味を演出

有名ホテル出身の総料理長が手がける料理は、フランス料理をベースに沖縄県産の食材を取り入れた「創作琉球フレンチ」。料理で当会場を選んでくださる方もいらっしゃるほどの自慢のコースメニューは、幅広い年代のゲストからも高い評価をいただいております。

【プライベートビーチ】ロケーション評価 SILVER受賞目の前にビーチが広がるオーシャンフロントのチャペル

チャペルの前に広がるビーチは透明度が高く、まるでプライベートビーチのような静けさ。挙式後は青空の下でのフラワーシャワー、目の前に広がるビーチでゲストと一緒に撮影をお楽しみいただけます。

沖縄リゾートならではの美しい自然とフォトジェニックなプライベート空間が魅力です。

【贅沢なウエディングステイ】スタッフ評価 SILVER受賞ヴィラスイートは 五つ星ホテルのような贅沢さ

挙式前日から翌日まで、おふたりでゆったりとお過ごしいただけるよう、ヴィラスイートを併設しております。挙式のお支度もお部屋でゆっくりとご準備いただけます。

また、挙式前日の打ち合わせから挙式当日まで、専任コンシェルジュが1組につき１名体制ですべてにおいてサポートいたしますので、安心して当日をお過ごしいただけます。

【アイネス・オーシャンガーデン】コストパフォーマンス評価 SILVER受賞

1日1組限定の開放感いっぱいのガーデンパーティー

ご予算やご要望に応じて、多彩な挙式＆パーティースタイルをご提案しています。BBQスタイルでカジュアルに過ごすガーデンパーティーは、コストパフォーマンスが高いと話題に。オーダーメイドでリゾート挙式をプランニングできるのが、アイネス ヴィラノッツェ 沖縄の魅力です。

「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」挙式プレゼントキャンペーン

すべての新郎新婦様へ感謝とお祝いの気持ちを込めて、

挙式基本代金100％OFF＆コースメニュー6名様分プレゼント！

●チャペル挙式＋コースメニュー（6名様分）

スペシャルパッケージプラン

通常料金 \690,800～→\346,500～

さらに、ヴィラスイートに2連泊以上のご宿泊で1泊分プレゼントいたします。

2泊※1泊1名様につき2食付き（朝食・夕食）：\110,000

（通常価格2泊：\209,000※1泊目 \110,000 / 2泊目 \99,000）

申込期間：2026年6月30日まで

挙式対象期間：2026年12月31日まで

※挙式・衣裳をクチュールナオコにてお申込いただく方が対象です。

※他キャンペーンとの併用はできません。

会場概要

■所在地：沖縄県名護市字山入端潮平川原361

■アクセス：那覇空港から車で約90分

■挙式スタイル：チャペルウエディング・ビーチウエディングより選択

■収容人数：40名（チャペルウエディング）、20名（ビーチウエディング）

■基本挙式販売価格（～2026年12月31日まで）

＜チャペルウエディング＞

平日：\242,000／土日祝：\286,000

＜ビーチウエディング＞

平日：\264,000／土日祝：\308,000

ガラスのバージンロードと祭壇から広がる海が印象的なチャペル沖縄リゾートならではのビーチウエディング挙式も叶う

COUTURE NAOCO WEDDING 概要

クチュールナオコウエディングは、国内外のリゾートウエディングに加え、フォトウエディングや和装婚、国内挙式を取り扱う総合ウエディングプロデュース事業です。

直営式場「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」での挙式をプロデュースし、全国の銀座クチュールナオコで販売しています。