京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)では、自社が運営する「ひらかたパーク」で開催されるウルトラマンシリーズ誕生60周年を記念した展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展- in ひらかたパーク」の開催に合わせ、2026年4月18日(土)より開催記念コラボレーション企画を実施します。 同展は、1966年の誕生から2026年で60周年を迎えるウルトラマンシリーズの節目を記念するものです。「with U ～ウルトラマンは、いつもあなたのそばに～」をテーマに、歴代50作品を超えるヒーローや怪獣たちが歩んだ軌跡を、没入感溢れる空間でお楽しみいただけます。 本連携企画では、特別装飾列車の運行や記念ヘッドマークの掲出をはじめ、京阪電車の5つの駅、くずはモール内SANZEN-HIROBAを巡る記念コラボスタンプラリーを実施します。また、スタンプ設置駅には作品の世界観を表現した装飾を施し、同展をいっそう盛り上げます。 世代を超えて愛される国民的ヒーロー・ウルトラマンに会いに、京阪電車でお出かけください。

１．開催記念コラボレーション企画について （１）特別装飾列車の運行 【運行期間】2026年4月18日(土)～6月28日(日) 【運行区間】京阪本線・鴨東線(淀屋橋駅～出町柳駅間) ※車両の都合上、運行しない日がございます 【使用車両】3005-⑧-3055

（２）記念ヘッドマークの掲出 【運行期間】2026年4月18日(土)～6月28日(日) 【掲出車両】3000系 全6編成 【デザイン】全6種

２．記念スタンプラリーの実施について 【実施期間】2026年4月18日(土)～6月28日(日) 【ﾗﾘｰﾎﾟｲﾝﾄ】淀屋橋、京橋、光善寺、枚方公園、七条の各駅、 くずはモール内SANZEN-HIROBA 計6カ所

【台紙設置箇所】中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、寝屋川市、枚方公園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、三条の各駅およびくずはモール内SANZEN-HIROBA 記念スタンプラリーの楽しみ方 ① 台紙を手に入れる 設置箇所よりスタンプラリー台紙を入手してください。 ② 6つのスポットを巡りスタンプを「重ね捺（お）し」 各スポットでスタンプを「重ね捺（お）し」すると、1枚の絵が完成します。 旅の思い出として、あなただけの特別な1枚を完成させましょう。 ③ 完成した絵を持ってひらかたパークへ 完成した台紙をひらかたパークのイベントホール入口にお持ちいただくと、 イベント限定の達成賞（特製缶バッジ）をプレゼントいたします。 ※台紙、ノベルティともに数量限定、無くなり次第終了 ④ 駅の特別装飾もチェック！ スタンプ設置駅には、ウルトラヒーローたちが登場する特別な装飾が施されています。ぜひ、スタンプラリーと合わせてお楽しみください。

※写真はイメージです。 ※写真などの掲載に際しては、下記のクレジットを必ず表記してください。 ©円谷プロ ＜参考＞ひらかたパークでのイベント実施内容 「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展- in ひらかたパーク」

■概要 【開催期間】4月18日(土)～6月28日(日) ※期間中休業日あり ※4月18日(土)、19日(日)は日時指定のみ 【開場時間】10：00～17：00 ※最終入場は16：30 ※5月2日(土)～6日(水・休)は、 10：00～20：00(最終入場19:00) 【開催場所】ひらかたパーク イベントホール ※本イベントは、ひらかたパークに 入園せずにご利用いただけます。 【主催】京阪電車、シーズ・ライブ 【企画・制作】円谷プロダクション、シーズ・ライブ 【WEBサイト】https://m-78.jp/event/post-151783

以上

https://newscast.jp/attachments/LP47rC4gWKqdRp9EZgb7.pdf