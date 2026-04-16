DENHAM、群馬・前橋に路面店「DENHAM前橋店」をオープン

株式会社デンハム・ジャパン

プレミアムデニムブランド DENHAM(https://www.denhamjapan.com/) は、2026年4月25日（土）、群馬県前橋市の広瀬川河畔エリアに新たな路面店「DENHAM前橋店」をオープンいたします。

本店舗は、代官山店、大分店、神戸店に次ぐ国内4店舗目の路面店として誕生。歴史あるレンガ造りの街並みと現代アートが溶け込む前橋・広瀬川河畔の静かなロケーションに位置し、川沿いに佇む路面店として設計されています。

-前橋との縁から生まれた新店舗

DENHAMはこれまでの取り組みを通じて群馬県との縁を育んできました。そうした背景のもと、このたび前橋という街に新たな店舗を構える運びとなりました。

広瀬川沿いの落ち着いた街並みや、歴史あるレンガ建築と現代アートが共存する前橋の空気感は、クラフトマンシップとカルチャーを大切にするDENHAMのブランドフィロソフィーとも共鳴する場所です。

-広瀬川河畔に佇むミニマルなストアデザイン

ファサードは白を基調としたミニマルな外観で構成され、川沿いに静かに佇む店舗として設計されています。

店内は木材を全面的に活用した温かみのある内装となっており、床材には既存店舗で多く採用されているヘリンボーン仕様ではなく石材を敷き詰めることで、より静謐で重厚感のある空間を創出しました。

-メンズ・レディースを展開するコンバインストア

店舗はメンズ・レディースを展開するコンバインストアとして、ブランドのフルラインナップを取り揃えます。

また、DENHAMストアの中で唯一「ATHLETADENHAM（エーディー）(https://athletadenham.com/?srsltid=AfmBOorLXFGTFjOZDyBO_i07edTyJKovvbaTy0m3JXGsTOaYfdvKz2ss)」を取り扱う店舗として、ブランドの多様なスタイルを提案します。

広瀬川の穏やかな流れを感じながら、DENHAMの世界観をゆっくりと体感できる空間として、新たな発信拠点となります。

-DENHAM-(https://www.denhamjapan.com/)

2008年にアムステルダムで誕生したデンハムは、ヨーロッパのヘリテージと日本のデニムカルチャーに影響を受けたグローバルプレミアムブランドです。

「細部に見出される真実」「伝統を重んじ、しきたりを壊す」をコンセプトに掲げ、トップスとボトムスの両カテゴリーに渡り、メンズ・レディースのフルカテゴリーを展開しています。

【 店舗情報 】

店舗名： DENHAM 前橋店

店舗住所：〒371-0016 群馬県前橋市城東町 2丁目1番 2号

電話番号：027-289-8973

店舗 Instagram：@denham_maebashi

営業時間：11:00 - 20:00 (祝日除く月曜定休)

オープン日：2026年4月25日(土)

【 問い合わせ先 】

デンハム・ジャパン 03-3496-1086 / www.denhamjapan.com(https://www.denhamjapan.com/)

店舗画像ダウンロード :https://112.gigafile.nu/0612-cca1b8b7a3989277b3877965be14811e3

【 会社概要 】

会社名 ：株式会社デンハム・ジャパン

所在地 ：東京都目黒区青葉台1-15-1

設立 ：2016年3月

代表取締役：代表取締役会長 根岸洋明

事業内容 ：紳士・婦人服等の輸入及び企画・販売