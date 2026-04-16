【エレベーター＆回転台つき★】『最強のりものヒーローズ5-6月号』はミニカーと遊べる立体駐車場おもちゃが付録♪

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月1日に『最強のりものヒーローズ5-6月号』を発売いたしました。

キッズ向けのりもの雑誌『最強のりものヒーローズ5-6月号』は、「立体くるくるパーキングDXセット」が付録。くるくる回したり、ミニカーを上げ下げしたりできる立体駐車場おもちゃがパワーアップ！ 駐車場パーツが加わって、つなげると全長約30cmのビッグサイズになります。

DVDでは警察の年頭視閲式や消防のクルマがいっぱいの出初式、工事ののりものが活躍するイベントを大紹介。ほかにものりものシール、ちゅうしゃしほうだいポスター、のりものできたねポスターなども付いていて、もりだくさんの1冊です。

☆☆☆付録紹介☆☆☆

［1］立体くるくるパーキングDXセット

ミニカーをくるくる回したり、エレベーターで上げ下げしたりできる立体駐車場おもちゃ。駐車場パーツをつなげると、全長約30cmのビッグサイズに！

［2］のりもの最強DVD（約102分）

今号のDVDには11チャプター、たっぷり約102分収録！

警察のクルマが大集合した年頭視閲式や工事ののりものが活躍するイベントなどを大特集。消防出初式のチャプターでは、レアな車両も登場し、消防車たちがかっこよく活躍する消防訓練が見られます。新幹線といっしょに色のおけいこができる、知育チャプターも◎

【収録内容】

１.けいさつの クルマが だいこうしん！ ねんとうしえつしき

２.しょうぼうの クルマが いっぱい！ しょうぼうでぞめしきに せんにゅう！ ぜんぺん

３.しんかんせんと いっしょに おけいこ♪ いろんな いろ わかるかな？

４.こうじの のりものが だいかつやく♪ コマツの イベントに いってきたぞ！ こうへん

５.みんなの まわりで はたらく！ いろんな ものを はこぶ クルマ★

６.最強のりものクイズに ちょうせん！

７.ジャパンモビリティショーにいってきたぞ！ こうへん

８.うごく！でんしゃずかん かもつれっしゃが だいしゅうごう！

９.ベビーバス はたらくくるま しゅつどうだ！

１０.ちびっこバス タヨの おはなし

１１.ホットウィール モンスタートラックの おはなし

［3］のりもの最強シール

のりものや人気ものがたっぷりのシール！

［4］ちゅうしゃしほうだいポスター

「立体くるくるパーキングDXセット」を置いてミニカーと遊べる、屋上駐車場のポスター。

［5］のりものできたねポスター

目標を一つ頑張れたら一つシールが貼れる、カッコいい新幹線＆はたらくクルマのポスター。トイレトレーニングやお手伝いにピッタリです。

★本誌では、走り始めたばかりの荷物用新幹線も見られる！

トミカ、プラレール、ジョブレイバー、シンカリオンやホットウィール、ブルーイやちびっこバス タヨなど人気ものもいっぱいです！

☆☆☆編集部からのおしらせ☆☆☆

DVDの映像がスマホやタブレットで見られるサービスが大好評！ 1チャプターずつ見られるのはもちろん、通しで全編見ることができる「ぜんぶみる」機能も追加。詳しくは本誌の53ページをチェック！

［商品概要］

■『最強のりものヒーローズ5-6月号』

特別価格：1,399円（税込）

発売日：2026年4月1日

判型：A4変型／56ページ

雑誌JANコード：4912041450569

電子版：あり

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3604145056(https://hon.gakken.jp/magazine/3604145056)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4GXJR7N/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4GXJR7N/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18576786/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18576786/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1266769528(https://7net.omni7.jp/detail/1266769528)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GN3DKST2/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GN3DKST2/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/13d3d83f7a87365fbcdb118bc40284eb/(https://books.rakuten.co.jp/rk/13d3d83f7a87365fbcdb118bc40284eb/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開