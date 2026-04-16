【関西電力 × eiicon】共創イノベーションプログラム『 KANDEN DOKEN SOCIAL-DRIVEN 』、3プロジェクトを採択！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、2026年4月16日、関西電力株式会社（本店所在地：大阪市北区中之島、代表執行役社長：森望、以下 関西電力）土木建築部門が主催する、共創による社会課題解決イノベーションプログラム『KANDEN DOKEN SOCIAL-DRIVEN（カンデン ドケン ソーシャル-ドリブン 以下、本プログラム）』において、共創パートナー採択企業3社が決定したことをお知らせします。

【関西電力 × eiicon】共創による社会課題解決イノベーションプログラム『 KANDEN DOKEN SOCIAL-DRIVEN 』 参考URL：https://eiicon.net/about/kepco-doken-oi2025/

本プログラムは、eiiconと関西電力土木建築部門との初の取組みです。同部門は、黒部川第四発電所（通称・くろよん）をはじめとした発電設備の建設から維持管理、建物のエネルギーマネジメントといった様々な領域で、社会の「あたりまえ」を守り続けてきました。本プログラムは、その文脈を継承しつつ、急速に変化する社会に対応した新しい「あたりまえ」を創るための挑戦です。

■採択結果

本プログラムでは、「 KANDEN DOKEN × 〇〇 」をテーマに「１.関西電力アセットを活用すること」と「２.〇〇に社会課題を入れ、その解決に寄与するアイデアとすること」を共創アイデアの要件として、公募を実施。その結果、多くの企業にご応募いただき、厳選な審査の結果、3プロジェクトが採択されました。

今後は、共創パートナー採択企業3社とともに社会課題解決にむけた実証実験実施のフェーズへと進めてまいります。

『KANDEN DOKEN SOCIAL-DRIVEN』採択3プロジェクト ※社名は50音順

１ 共創テーマ「 KANDEN DOKEN × 食料自給率の向上」

企業名：スパイスキューブ株式会社

２ 共創テーマ「 KANDEN DOKEN × 地域の活性化」

企業名：合同会社星庭

３ 共創テーマ「 KANDEN DOKEN × 担い手不足の解消」

企業名：株式会社Liberaware

以上

[共創パートナー企業 概要] ※社名は50音順

スパイスキューブ株式会社 URL： https://www.spicecube.biz/

小規模・省スペースな「小さな植物工場」の設計・開発から、運用支援、野菜の販売までを一貫して行うアグリテック企業。

合同会社星庭 URL： https://www.hoshiniwa.com/

九州・耶馬溪の山の中にあるデザイン事務所。地域と都市をつなぐプロジェクトや社会課題解決に向けてのデザインプロジェクトなど、さまざまな試みを行っている。

株式会社Liberaware URL： https://liberaware.co.jp/

煙突、配管、天井裏など「狭くて、暗くて、危険な」屋内インフラ空間に特化した世界最小級の産業用ドローン「IBIS（アイビス）」の自社開発と、撮影・収集した映像データを解析して可視化するDX点検ソリューションを提供。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数38,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

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