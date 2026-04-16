JICA共創×革新「QUEST 2026」共創アイデア募集開始：最大300万のPoC支援とJICA×デロイトの伴走支援で社会実装を加速

株式会社Strategy & Design Labo

JICA主催、デロイトグループ運営の “共創×革新プログラム「QUEST」2026”の共創アイデア募集開始のご案内です。2年目となる今回は、JICAの注力テーマに対する共創・革新の事業アイデアを広く募集します。JICA共創テーマへの提案に加え、応募者ご自身が設定するテーマでの応募も可能です。

3月に開催した愛知・福岡・東京で実施した共創テーマピッチには、国内外から400名以上が参加。参加者とJICAが直接対話し、共創テーマの深化と具体的な協働機会の創出につながりました。

盛り上がりをみせた共創テーマピッチ・ラウンドテーブルの様子

また2026年5月15日まで、 JICA QUEST Community(https://quest.jica.go.jp/jica-quest-community/) を通して共創テーマのオーナー（JICA 職員）との共創的対話（質疑応答、技術の紹介、アイデアのブラッシュアップ等）が可能です。但し、提案検討中の共創事業アイデアの評価を求める質問には応じることができません。また、2026年5月16日以降の対話は禁止とします。

（※コミュニティー未参加の方はこちららご参加ください＞JICA QUEST Community - QUEST(https://quest.jica.go.jp/jica-quest-community/)）

多様なパートナーとの共創により、社会課題の革新的解決に挑む皆さまからのご応募を歓迎します。

■ 共創アイデア提案 応募フォームのご案内（締切：5月31日（日）23:59/JST）

- 募集要項：2026 年度 JICA 共創×革新プログラム「QUEST」募集要項(https://quest.jica.go.jp/wp-content/uploads/2026/03/9f159af9201db19f0a8404d6650bac00.pdf)（日本語）- 応募フォーム：JICA共創×革新プログラム「QUEST」2026 【応募フォーム】(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIdW1xKX4g9xFq4glk0iiMMlUMlRXRFFFSllIMVpTSkpPNEhMODM3SkowQyQlQCN0PWcu)（日本語）- 応募フォーム設問一覧（日本語）：設問一覧(https://quest.jica.go.jp/wp-content/uploads/2026/04/154373b56439dab1093079c9632457c5.pdf)

また皆さまの事業案における「ミッシングピース」を可視化し、共創相手に求める要件を深掘り・特定するためのワークショップを開催します。ワーク後はSlack上での共創募集まで伴走します。

■共創促進ワークショップ（オンライン）※コミュニティメンバー限定のイベント

- 申込フォーム：「QUEST」2026 【共創促進ワークショップ】参加申込フォーム Co‑creation Facilitation Workshop Registration Form(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIbMmL9mkzVlKleylWq3_3edUM0FPMldSRDRENzU4MVE1MDQ4WjlSSVU3Mi4u&route=shorturl)

【日程】日本語開催：4/17(金)17:00-18:30 英語開催：4/22(水)17:00-18:30

【形式】オンライン開催（Zoom）

【内容】共創促進に向けたミニセミナーおよびワークショップを実施し、Slack上での共創募集までサポートさせていただく予定です

※コミュニティー未参加の方はこちららご参加ください＞JICA QUEST Community - QUEST(https://quest.jica.go.jp/jica-quest-community/)

■「QUEST」紹介ビデオ：JICA共創×共創プログラム「QUEST」 - YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=VbZ2L9lM12Q)

■「QUEST2026」概要

- 参加対象：国内外の民間企業、アカデミア、公的機関、市民社会- 提供価値：1.共創事業創出に向けたマッチング支援2. JICAとデロイトによるハンズオン支援- - 共創事業アイデアエーション・ブラッシュアップ、PoC企画・実施、出口戦略（ファンドレイズ）検討3. PoC費用として最大300万円/件の資金支援4. QUESTコミュニティを通したネットワーキング機会、JICAプロジェクトやQUEST情報の提供- 対象エリア：- - 社会課題解決に貢献し得る事業であれば、国や地域は限定無し- - 後述のJICA が掲げる共創テーマの中から、賛同いただける共創テーマを選択の上、ご提案をお願いいたします。賛同いただけるテーマがない場合には、その他テーマのご提案も可能です

■「QUEST2026」共創テーマピッチ（愛知・福岡・東京）開催報告記事

【開催報告】JICA共創×革新プログラム「QUEST2026」共創テーマ発信ピッチ（名古屋）に国内外から100名が参加 - QUEST(https://quest.jica.go.jp/news/%e3%80%90%e9%96%8b%e5%82%ac%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%91jica%e5%85%b1%e5%89%b5x%e9%9d%a9%e6%96%b0%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%80%8cquest2026%e3%80%8d%e5%85%b1%e5%89%b5%e3%83%86/)

【開催報告】JICA共創×革新プログラム「QUEST2026」共創テーマ発信ピッチ（福岡）に国内外から110名が集結 - QUEST(https://quest.jica.go.jp/news/%e3%80%90%e9%96%8b%e5%82%ac%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%91jica%e5%85%b1%e5%89%b5x%e9%9d%a9%e6%96%b0%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%80%8cquest2026%e3%80%8d%e5%85%b1%e5%89%b5%e3%83%86-2/)

【開催報告】JICA共創×革新プログラム「QUEST2026」共創テーマ発信ピッチ（東京）に国内外から200名が集結 - QUEST(https://quest.jica.go.jp/news/%e3%80%90%e9%96%8b%e5%82%ac%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%91jica%e5%85%b1%e5%89%b5x%e9%9d%a9%e6%96%b0%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%80%8cquest2026%e3%80%8d%e5%85%b1%e5%89%b5%e3%83%86-3/)

複数セクターの力を束ね、社会課題の新しい解に挑まれる皆さまの参画を心よりお待ちしています。この機会にぜひご応募ください。

JICA共創×革新プログラム「QUEST2026」事務局

quest-info@tohmatsu.co.jp